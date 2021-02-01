18 кыргызстанцев, за которыми интересно наблюдать в Instagram

Travel-блогеры, фотографы, видеографы и просто путешественники









С 2011 года Самат путешествует вместе со своей семьей. Посетил около 40 стран и считает, что путешествия — лучшая инвестиция в себя.









В своем блоге Азамат рассказывает о климате Кыргызстана, красивых природных местах, а также подробно рассказывает об инвентаре для похода в горы.









Молодой путешественник ведет блог о путешествиях по Центральной Азии, рассказывает о ночевках в горах, а также делится прекрасными фотографиями.









Николай побывал в 7 странах и 40 городах. В его профиле вы узнаете о путешествиях на автомобиле и насладитесь прекрасными снимками.





Тынчтык Мухамбетов @tynchtykmr

На странице Тынчтыка вы увидите потрясающие видеоролики о природе Кыргызстана.









Молодая путешественница делится советами при восхождениях на горные вершины.





Аттокуров Нурсултан @attokurovnm





Где можно провести прекрасно время, не выезжая за границу, насладиться прекрасными видами и сделать отличные кадры? Всю эту информацию вы найдете в профиле Нурсултана.





Food-блогеры





Один из самых активных food-блогеров Кыргызстана и мама троих детей. В ленте много рецептов для всей семьи.





Марина не только делится классными рецептами и лайфхаками, но и публикует в ленте красивые фотографии еды.





Блогер делится полезными постами с простыми и легкими рецептами.









Стильный и эстетичный блог с отзывами на заведения Бишкека и постами про полезную еду.





Блог на кыргызском языке. В ленте рецепты пирогов, тортов, булочек и других блюд.





Яркий и красивый блог с рецептами, благодаря которому вы полюбите готовить.





Микроблогеры









Алина живет в Нью-Йорке, любит моду и косметику. На ее странице вы найдете красивые, полные эстетики фотографии и истории из личной жизни.





Жена, мама и предприниматель. Подписывайтесь, если любите корейскую косметику и хотите как можно дольше хорошо выглядеть.









Арзайым — фотограф, предприниматель и основатель проекта @devichnik_osh, который объединяет деловых девушек. Также она часто делится вкусными рецептами.









Наргиз делится рецептами блюд для тех, кто правильно питается, и рассказывает, как пришла к осознанному питанию. Также является официальным представителем первой профессиональной школы по подготовке специалистов в области ЗОЖ и биохакинга в Кыргызстане.





Как пишет о себе сам Байгазы, он технологий-блогер, которого мы заслужили. Также он предприниматель, сооснователь школы программирования в Бишкеке @ogogo_academy и фабрики контента @tkach.company. Байгазы снимает обзоры на новые iPhone, наушники, ноутбуки и не только, и рассказывает о крутых приложениях.