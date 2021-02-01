Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/0ef/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/0ef5b66229bdd8bec623e45ac7d8c315.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
18-kyrgyzstancev-za-kotorymi-interesno-nablyudat-v-instagram
18 кыргызстанцев, за которыми интересно наблюдать в Instagram
583
/
/

30.01.2021

18 кыргызстанцев, за которыми интересно наблюдать в Instagram

Travel-блогеры, фотографы, видеографы и просто путешественники


Самат Долотбаков, @samat.dolotbakov


photo_2021-01-30 17.59.58.jpeg


С 2011 года Самат путешествует вместе со своей семьей. Посетил около 40 стран и считает, что путешествия — лучшая инвестиция в себя.


Азамат Акматов, @azaakmatov26


photo_2021-01-30 17.58.22.jpeg


В своем блоге Азамат рассказывает о климате Кыргызстана, красивых природных местах, а также подробно рассказывает об инвентаре для похода в горы.


Медер Мырзаев, @meder.myrzaev


photo_2021-01-30 17.57.08.jpeg


Молодой путешественник ведет блог о путешествиях по Центральной Азии, рассказывает о ночевках в горах, а также делится прекрасными фотографиями.


Гладков Николай, @gladkov_nikolai


photo_2021-01-30 17.55.43.jpeg


Николай побывал в 7 странах и 40 городах. В его профиле вы узнаете о путешествиях на автомобиле и насладитесь прекрасными снимками.


Тынчтык Мухамбетов @tynchtykmr


На странице Тынчтыка вы увидите потрясающие видеоролики о природе Кыргызстана.


@ataeva_aiperi_


photo_2021-01-30 17.53.24.jpeg


Молодая путешественница делится советами при восхождениях на горные вершины.


Аттокуров Нурсултан @attokurovnm


photo_2021-01-30 17.52.25.jpeg


Где можно провести прекрасно время, не выезжая за границу, насладиться прекрасными видами и сделать отличные кадры? Всю эту информацию вы найдете в профиле Нурсултана.



Food-блогеры


Назгуль Садыкова, @naz_sydyk


Один из самых активных food-блогеров Кыргызстана и мама троих детей. В ленте много рецептов для всей семьи.


Марина, @oreshkina.m.a


Марина не только делится классными рецептами и лайфхаками, но и публикует в ленте красивые фотографии еды.


Элиза, @eliza_maken


Блогер делится полезными постами с простыми и легкими рецептами.


Эд Шакиров, @imshakirov


photo_2021-01-30 17.51.04.jpeg


Стильный и эстетичный блог с отзывами на заведения Бишкека и постами про полезную еду.


Зейнеп, @zeynep_recepty


Блог на кыргызском языке. В ленте рецепты пирогов, тортов, булочек и других блюд.


Сабина, @sabina_recepty


Яркий и красивый блог с рецептами, благодаря которому вы полюбите готовить.



Микроблогеры


Alina Zaripova, @alinka_zaripova


photo_2021-01-30 17.48.38.jpeg


Алина живет в Нью-Йорке, любит моду и косметику. На ее странице вы найдете красивые, полные эстетики фотографии и истории из личной жизни.


Ayday Akun, @ayday_akun


Жена, мама и предприниматель. Подписывайтесь, если любите корейскую косметику и хотите как можно дольше хорошо выглядеть.


Arzaiym, @arzaiym


photo_2021-01-30 17.46.49.jpeg


Арзайым — фотограф, предприниматель и основатель проекта @devichnik_osh, который объединяет деловых девушек. Также она часто делится вкусными рецептами.


Nargiz, @nargizzoj


photo_2021-01-30 17.44.47.jpeg


Наргиз делится рецептами блюд для тех, кто правильно питается, и рассказывает, как пришла к осознанному питанию. Также является официальным представителем первой профессиональной школы по подготовке специалистов в области ЗОЖ и биохакинга в Кыргызстане.


Baigazy Temirbekov, @baigazy.t


Как пишет о себе сам Байгазы, он технологий-блогер, которого мы заслужили. Также он предприниматель, сооснователь школы программирования в Бишкеке @ogogo_academy и фабрики контента @tkach.company. Байгазы снимает обзоры на новые iPhone, наушники, ноутбуки и не только, и рассказывает о крутых приложениях.


Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кыргызстан #бишкек #блогеры #кыргызстанцы
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Знаменитый район Дзержинка и Дубовый парк — прогулка с коренными жителями Бишкека
5001
Фермерские хозяйства в Кыргызстане, кто производит экологически чистые продукты
2747
Рестораны и кондитерские в Бишкеке, которые работают больше 20 лет
5183