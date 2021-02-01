18 кыргызстанцев, за которыми интересно наблюдать в Instagram

Travel-блогеры, фотографы, видеографы и просто путешественники
Самат Долотбаков, @samat.dolotbakov
С 2011 года Самат путешествует вместе со своей семьей. Посетил около 40 стран и считает, что путешествия — лучшая инвестиция в себя.
Азамат Акматов, @azaakmatov26
В своем блоге Азамат рассказывает о климате Кыргызстана, красивых природных местах, а также подробно рассказывает об инвентаре для похода в горы.
Медер Мырзаев, @meder.myrzaev
Молодой путешественник ведет блог о путешествиях по Центральной Азии, рассказывает о ночевках в горах, а также делится прекрасными фотографиями.
Гладков Николай, @gladkov_nikolai
Николай побывал в 7 странах и 40 городах. В его профиле вы узнаете о путешествиях на автомобиле и насладитесь прекрасными снимками.
Тынчтык Мухамбетов @tynchtykmr
На странице Тынчтыка вы увидите потрясающие видеоролики о природе Кыргызстана.
@ataeva_aiperi_
Молодая путешественница делится советами при восхождениях на горные вершины.
Аттокуров Нурсултан @attokurovnm
Где можно провести прекрасно время, не выезжая за границу, насладиться прекрасными видами и сделать отличные кадры? Всю эту информацию вы найдете в профиле Нурсултана.
Food-блогеры
Назгуль Садыкова, @naz_sydyk
Один из самых активных food-блогеров Кыргызстана и мама троих детей. В ленте много рецептов для всей семьи.
Марина, @oreshkina.m.a
Марина не только делится классными рецептами и лайфхаками, но и публикует в ленте красивые фотографии еды.
Элиза, @eliza_maken
Блогер делится полезными постами с простыми и легкими рецептами.
Эд Шакиров, @imshakirov
Стильный и эстетичный блог с отзывами на заведения Бишкека и постами про полезную еду.
Зейнеп, @zeynep_recepty
Блог на кыргызском языке. В ленте рецепты пирогов, тортов, булочек и других блюд.
Сабина, @sabina_recepty
Яркий и красивый блог с рецептами, благодаря которому вы полюбите готовить.
Микроблогеры
Alina Zaripova, @alinka_zaripova
Алина живет в Нью-Йорке, любит моду и косметику. На ее странице вы найдете красивые, полные эстетики фотографии и истории из личной жизни.
Ayday Akun, @ayday_akun
Жена, мама и предприниматель. Подписывайтесь, если любите корейскую косметику и хотите как можно дольше хорошо выглядеть.
Arzaiym, @arzaiym
Арзайым — фотограф, предприниматель и основатель проекта @devichnik_osh, который объединяет деловых девушек. Также она часто делится вкусными рецептами.
Nargiz, @nargizzoj
Наргиз делится рецептами блюд для тех, кто правильно питается, и рассказывает, как пришла к осознанному питанию. Также является официальным представителем первой профессиональной школы по подготовке специалистов в области ЗОЖ и биохакинга в Кыргызстане.
Baigazy Temirbekov, @baigazy.t
Как пишет о себе сам Байгазы, он технологий-блогер, которого мы заслужили. Также он предприниматель, сооснователь школы программирования в Бишкеке @ogogo_academy и фабрики контента @tkach.company. Байгазы снимает обзоры на новые iPhone, наушники, ноутбуки и не только, и рассказывает о крутых приложениях.