Кто есть кто: Питер Фостер

Каждую неделю в рубрике «Кто есть кто» мы рассказываем о современных людях из Центральной Азии, кто создает нашу реальность и будущее. Сегодня о Питере Фостере — президенте крупнейшей авиакомпании страны.







О карьере





Питер Фостер — президент авиакомпании Air Astana родился 16 июля 1960 года в Англии.

Свою карьеру в авиационном бизнесе начал с должности руководителя-стажера в компании John Swire and Sons (HK), являющейся учредителем Cathay Pacific Airways Ltd., куда он пришел сразу после окончания университета в Кембридже в 1982 году.

С 1982 по 1999 годы работал в качестве менеджера, а затем старшего менеджера авиакомпании Cathay Pacific Airways Ltd в Гонконге, Азии, Австралии и Европе, прошел обучение по деловому управлению в INSEAD, во Франции. Фостер покинул авиакомпанию Cathay Pacific Airways в 1999 году и возглавил реабилитационную группу авиакомпании Philippine Airlines Inc. Впоследствии с 2002 года работал в авиакомпании Royal Brunei Airlines в должности главного исполнительного директора.









В 2005 году вступил в должность президента авиакомпании Air Astana. В 2015 году Питер Фостер был удостоен звания кавалера ордена Британской империи (OBE) за заслуги в развитии британской авиации в Казахстане.





Что изменил





За время руководства Питером Фостером Air Astana выросла из локального перевозчика в лидеры Центрально-Азиатского региона и Индии по версии Skytrax. Air Astana несколько раз становилась обладателем рейтинга «4 звезды» как «Лучшая авиакомпания Центральной Азии и Индии», а также удостаивалась премии за «Лучшее бортовое обслуживание в Центральной Азии и Индии». Казахстанская авиакомпания — единственная среди авиакомпаний СНГ и Восточной Европы, удостоенная такого рейтинга.

Air Astana была официальным перевозчиком EXPO-2017. Компания стала партнером выставки с эксклюзивным статусом «Официальный авиаперевозчик EXPO-2017». Логотип EXPO-2017 был размещен на бортах самолетов Air Astana. Кроме этого, всем транзитным и прибывшим в столицу Казахстана пассажирам авиакомпании было предоставлено право льготного посещения выставки.

Благодаря Air Astana в Казахстане появился первый лоукостер — FlyArystan, который работает по примеру международных лоукостеров Easyjet, Indigo, Cebu Pacific, Air Asia. Cтоимость билетов вдвое ниже действующих тарифов национального авиаперевозчика.





«Это авиакомпания для широких масс населения Казахстана. Мы хотим завоевать новый сегмент рынка авиаперевозок в Казахстане. Это то население, которое никогда не летало самолетом», — говорит Фостер.





Источник: airastana.com, forbes.kz, forbes.kz





Цитаты





«Последние 40 лет своей жизни я провел в путешествиях: работал в разных странах, получал уникальный опыт и встречал новых людей. Этот путь изменил мое отношение к жизни и людям»

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«Я люблю Air Astana, я люблю Казахстан. Но все же я здесь чужой, я иностранец»





«Я порекомендовал бы детям идти за своей мечтой. Я считаю, что все должны делать то, что хотят»





«Трава у соседа всегда кажется зеленее. Я поддерживаю тех, кто уезжает в другие страны. Люди могут прочувствовать другую культуру, другой менталитет, обогатиться. Чем больше мы понимаем друг друга, тем меньше возникает трений между странами»

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«Моя философия менеджмента: руководитель должен уделять достаточно внимания деталям, из которых сама сложится большая картина».

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