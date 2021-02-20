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Какие товары и продукты производят в Казахстане, и почему многие из них ценятся за рубежом
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18.02.2021

Какие товары и продукты производят в Казахстане, и почему многие из них ценятся за рубежом

Пищевая промышленность

Мука

Казахстанская мука известна за рубежом как экологически чистый продукт высокого качества и ценится за это. Наша страна занимает шестое место в мире по производству пшеницы. Например, в 2020 году собрали 20 млн тонн зерна. Такие объемы позволяют закрывать внутренние потребности страны и экспортировать зерно и муку в Европу и страны СНГ.

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Помимо пшеничной у нас производят также рисовую, кукурузную, гречневую, ячменную, ржаную и овсяную муку.

Мясо и молоко

Ежегодно в стране производится до 700 000 тонн мяса и 6 миллионов тонн молока. Казахстан начал экспортировать мясо в Китай, мусульманские страны и заключает соглашения на поставки в ЕС. Подписано соглашение с Мировым банком о развитии сектора животноводства. Чтобы продвигать казахстанскую продукцию на мировых рынках, в ближайшее время в мясную и молочную отрасли придут крупные инвесторы из США и Западной Европы.

Из собственного мяса в Казахстане производят колбасные изделия, полуфабрикаты и консервы. А из молока — кисломолочную продукцию, сыры и творог. Первое место по объемам выпуска молока и сливок держит Северо-Казахстанская область, за ней следуют Алматинская область и Акмолинская область. В этих регионах работают такие компании, как ТОО «Молпродукт», ТОО «МАСЛО-ДЕЛ», АО «Компания Фудмастер», ТОО Raimbek-Agro, ТОО «Adal Сут», ТОО «JLC Сут» и другие

Мясо птицы и яйца

В Казахстане работает 24 птицефабрики, ежедневно производится больше 800 тонн мяса птицы.

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Наибольшие объемы производства находятся в Алматинской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях. Здесь работают такие компании, как АО «Казрос-Бройлер», ТОО «Макинская птицефабрика», ТОО «Айтас-МП», ТОО Capital Projects LTD и другие.

Растительное масло

За прошлый год в стране произвели более 330 тысяч тонн рафинированного и нерафинированного растительного масла. 10% от общего объема рафинированного масла делают на севере Казахстана.

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К 2024 году планируют запустить 12 новых заводов. К примеру, в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях уже приступили к строительству.

Легкая промышленность

Шерсть

В Казахстане производится около 30 тысяч тонн шерсти разного вида. В нашей стране есть даже собственная шерстяная порода тонкорунных овец — казахстанский меринос. Ее шерстинка толщиной всего 21 мкм. Именно из такой шерсти изготавливают лучшие английские костюмы.

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Из местной шерсти производят в основном обувь и текстиль, но с развитием экотрендов на все экологичное и натуральное спрос на шерсть и ассортимент товаров из нее будет только расти.

Кожа

В последнее время в нашей стране развитию кожевенной отрасли уделяется много внимания. Кожевенных заводов, выпускающих готовую продукцию, не так много. Но, например, в Алматы есть крупный завод, который спроектирован итальянскими специалистами для обработки сырья в готовую кожу. А в конце прошлого года простаивающий много лет завод в городе Семей восстановил производство и даже вышел на экспорт.

Кожа, изготовленная в Казахстане, используется в обувном, мебельном и отделочном производстве.

Ткани

Из всех видов тканей в Казахстане развито больше всего производство хлопчатобумажных. Потому что основное сырье таких тканей — хлопок, а у нас для его роста есть все необходимые климатические условия. Сейчас почти весь объем выпускаемого хлопка приходится на Туркестанскую область. А готовая ткань производится в трех регионах: Павлодарской, Костанайской областях и в Шымкенте. Из собственного текстиля в Казахстане делают одежду, домашний текстиль, постельное белье.

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Для развития текстильного производства в феврале прошлого года была разработана программа по созданию хлопково-текстильного кластера, по плану в него должны войти крупные фабрики страны.


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#казахстан #предприниматель #производство
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