1500 самокатов и страховка на поездки: что нужно знать о сервисе поминутной аренды самокатов JET

Мейрамбек Абелкасов, 30 лет, родной город — Алматы, учредитель JET





Как все началось





В первый раз шеринг самокатов я увидел в отпуске заграницей. Мне стало интересно, я им воспользовался, понравилось и я подумал, что было бы круто открыть такой сервис в Казахстане. После этого начал собирать информацию, думал, что будем работать по франшизе, с компанией которая предоставляет софты для такого продукта. Но позже с командой поняли, что лучше написать свой софт, потому что у нас много «хотелок» и есть местные региональные особенности, которые нужно подправлять под себя и другие компании не готовы на это.

В прошлом году начали разрабатывать свое приложение, а в этом году 1 марта провели «боевой запуск» в Алматы и, несмотря на то, что в столице нашей страны короткий летний сезон, 1 мая мы начали работать и в городе Нур-Султан. Март месяц мы потратили на то, чтобы наладить все процессы, проверить и исправить ошибки. Начинали мы со ста самокатов, сейчас в Алматы у нас 1000 самокатов, а в Нур-Султане — 350.





Первые две недели люди в Алматы использовали самокаты как развлечение, а сейчас самокаты стали полноценным средством передвижения для горожан. Плюс есть возможность поближе познакомиться с городом, почувствовать себя его частичкой.





Как пользоваться

Первое, что нужно сделать — скачать приложение JET — e-scooter rental. Далее — указать номер сотового телефона и привязать банковскую карту, на которой обязательно должны быть открыты интернет-транзакции. Мы используем систему холдирования — это значит, что при аренде самоката замораживается n-сумма денег на карте клиента. Эта сумма, 1500 тенге, списывается сразу же, а после завершения аренды списывается полная стоимость поездки, а 1500 возвращаются обратно. Только если у клиента не хватает денег для того, чтобы списалась полная сумма, деньги добираются с этих 1500 тенге, банк производит перерасчет и возвращает разницу в течение трех-семи дней.

Потом вы получаете инструкции по пользованию самокатом и поведению на дороге — простые правила дорожного движения.

После этого сканируете QR-код, который есть на каждом самокате или вручную вбиваете номер самоката в приложение, выбираете тариф. Активируете самокат, два раза отталкиваетесь ногой как на силовом самокате, нажимаете газ и едите.





Об аренде самокатов

Мы заказали шеринговую модель самокатов, которую нельзя купить в наших магазинах. Такие самокаты делают специально под аренду, чтобы ими могли пользоваться разные люди, они не складываются, идут с усиленным задним крылом, двойными амортизаторами и с двумя тормозами. Новичкам рекомендую пользоваться задним тормозом, так как при нажатии переднего тормоза можно перевалиться вперед и упасть.

Наш сервис доступен круглосуточно, 24/7, но только для людей от 18 лет и старше. Чаще всего арендуют самокаты люди от 22 до 35 лет.

Наш сервис доступен круглосуточно, 24/7, но только для людей от 18 лет и старше

Максимальная нагрузка, которую выдерживает самокат — 120 килограмм. Категорически запрещено кататься по двое, тем более с детьми.

Мы ограничили скорость самокатов, но поняли, что это не гарантирует отсутствия несчастных случаев. Поэтому решили внедрить страховку на поездки и стали первым подобным сервисом в Казахстане. Страховка добровольная, то есть ее можно отключить и стоит она всего 100 тенге. Также советую носить шлемы, которые можно приобрести в любом спортивном магазине. Для своих клиентов мы тоже заказали шлемы, надеемся, скоро люди смогут приобрести их и у нас, так как цена будет бюджетная — у нас нет цели на этом зарабатывать и не нужно будет никуда специально ходить.

Удобно, что в приложении можно бесплатно забронировать самокат. Так, вы можете найти поблизости самокат, но пока дойдете, его кто-нибудь заберет. Бронь длится десять минут и этого времени достаточно, чтобы дойти до станции.

Удобно, что в приложении можно бесплатно забронировать самокат

В городах есть районы, где физически на сегодняшний день невозможно кататься. В приложении мы добавляем такие места в зоны не использования самокатов и подсвечиваем их другим цветом. Когда человек заезжает в такую зону, самокат автоматически теряет скорость до пяти-семи километров в час и на телефон приходит уведомление о том, что в этой зоне не рекомендуется использовать самокат.





О планах

До конца мая 2021 года в Нур-Султане будет 500 наших самокатов.

Хотим запуститься в Актау, где есть классная большая Набережная и активно развивается туризм, а также думаем выйти и за пределы Казахстана. Отрабатываем предоставление франшизы в другие города и страны. Планируем стать большой шеринговой компанией.