Wildberries в Казахстане: как выйти на рынок СНГ с помощью маркетплейса

Недавно казахстанцы получили возможность торговать на Wildberries. Мы поговорили с предпринимателями, которые уже вышли на новую площадку.









В начале мая 2021 года я узнал, что с 4 апреля в Казахстане появилась возможность заходить на Wildberries, как seller — в роли продавца или поставщика. Я потратил больше месяца на то, чтобы разобраться во всех нюансах работы — открытой информации в интернете мало.

Рынок Wildberries быстро растет. Здесь есть возможности как для совершения ошибок, так и для кратного роста. Для меня это шестой проект. Планирую развивать его на долгосрочной основе и в партнерстве с инвестором.

Все что нужно для начала работы, это ИП и расчетный счет в рублях.

Работать в Казахстане можно только по системе FBS, fulfillment by sellers — продажи со склада seller’a. По этой системе вы размещаете на площадке свой товар и загружаете фактические остатки. Когда клиент оставляет заказ, приходит сборочное задание. Далее нужно отвезти товар в Сортировочный центр в Нур-Султане, по адресу проспект Аль-Фараби, дом 89.

На данный момент осуществлять торговлю на Wildberries можно только через Нур-Султан. Сама система FBS появилась на Wildberries в декабре 2020 года, а в Казахстане — 4 апреля 2021 года. Это говорит о том, что со временем появится еще больше возможностей для работы с маркетплейсом.

Торговля на Wildberries — это отдельный бизнес, со своей бизнес-моделью, инструментами продвижения и условиями рынка



Выход на маркетплейс зависит от предпринимателя. Я принял решение продавать свой товар только на Wildberries, чтобы не терять фокус. Этого достаточно, так как Wildberries дает возможность продавать товары сразу на весь СНГ. И не нужно строить сеть магазинов, постоянно увеличивать маркетинговый бюджет и держать отдел продаж. Все это обеспечивает Wildberries и берет за это комиссию. Если у вас уже есть действующий товарный бизнес, то можно разместиться на платформе. Это позволит развить дополнительный канал продаж.

Торговля на Wildberries — это отдельный бизнес, со своей бизнес-моделью, инструментами продвижения и условиями рынка. Он требует внимания и экспертного подхода.

Площадка одинаково работает как с товарами собственного, так и чужого производства. Клиент заказывает товар, а Wildberries доставляет и контролирует платежи.

Каждый понедельник происходит расчет. Wildberries удерживает комиссию за продажу и стоимость логистики до клиента. Стоимость логистики товара в один конец в среднем 300 тенге, независимо от того, поехал ваш товар внутри Нур-Султана или в Москву.

У каждого seller’a есть возможность проверить на какую сумму продается тот или иной товар благодаря программам аналитики, а также узнать множество других показателей при выборе товара для продажи.

Процесс отправки товара прост: в личный кабинет приходит сборочный заказ, seller упаковывает товар, прикрепляет штрихкод от Wildberries и доставляет товар в Сортировочный центр. В дальнейшем доставкой товаров до клиента занимается сам Wildberries.

На площадке нет никаких ограничений на продажу товаров. При этом важно помнить о требованиях к сертификации товаров, что зависит от вида продукции.

Сейчас Wildberries — это новый рынок, который дает колоссальные возможности для роста и заработка денег. Но нужно быть готовым платить за обучение у экспертов, так как это ускоряет достижение результата.





Плюсы работы с Wildberries :

— с момента размещения товара на платформе, его видно сразу на всю Россию и некоторые города Казахстана. А это 170 000 000+ потенциальных клиентов

— можно продавать любые товары, кроме запрещенных законодательством

— в случае с Казахстаном: те, кто заходят на маркетплейс сейчас — первопроходцы, поэтому могут быстрее всех научиться торговать и зарабатывать

— начать торговать можно прямо из своей квартиры

— так как в России Wildberries существует уже достаточно давно, можно обращаться к продавцам из РФ и учиться на их опыте.





Минусы :

— как в любом товарном бизнесе, нужно замораживать деньги



— чтобы быстро расти, нужно будет постоянно привлекать капитал, но никто не мешает продавать только то, что есть в наличии и получать стабильный доход.













Я открывала магазин нижнего белья через страницу в Instagram, но меня не удовлетворяли продажи. Потенциальные клиенты такого магазина — население Алматы, а также 10-15% аудитории из других городов. Для расширения потребовалось бы открывать филиалы по всему Казахстану. Это долго, дорого и трудно. Тогда я и задумалась о продажах на Wildberries.

С января 2021 года я начала изучать возможности выхода на площадку из Казахстана. В апреле сделала первую поставку клиентам, а как самостоятельный поставщик вышла на Wildberries в июле.

Выйти на Wildberries сейчас гораздо проще, чем раньше. Из документов обязательно: ИП или ТОО, с направлением ОКВЭД — розничная торговля посредством сети интернет, рублевый счет и товар, в зависимости от которого нужны сертификаты или декларация соответствия.

Начать продавать товар на Wildberries можно на любом этапе бизнеса, если он уже приносит прибыль. Потому что Wildberries — это маркетплейс, а не площадка для сбыта товара, который не продается.

Wildberries — один из самых крупных маркетплейсов на территории СНГ — больше 7 миллион посещений в день и 40 миллион зарегистрированных пользователей, а заказы развозятся по 14 странам







На Wildberries можно продавать товары и собственного, и не собственного производства. Условия одинаковы для всех, вопрос лишь в себестоимости.

Для Казахстана — особый процесс отправки. В нашей стране доступна работа по системе FBS — продажа товара со склада продавца. Вы создаете карточку товара, которая появляется на сайте, дальше принимаете заказ и отправляете нужное количество товара на склад Wildberries в Нур-Султане. Выбираете удобный для вас диапазон доставки: 48/72/96 часов. Товар, который продается через столицу, будет продаваться и на территорию России.

Комиссия для граждан Казахстана — 1-5%, если успеваете доставить товар в срок. Если не успеваете, то комиссия увеличивается до 15%.

В случаях возврата, товар будет оприходован на складе Wildberries и станет доступен для повторной продажи или возврата продавцу. Можно оставить товар на складе Wildberries или оформить заявку на возврат товара. Утилизация обойдется в 189 тенге* (33 рубля) за единицу, а возврат — в 287 тенге (50 рублей) за единицу, + от 8615 тенге (1500 рублей) за логистику до вашего склада.

Самый большой плюс — это количество потенциальных клиентов и логистика. Wildberries — один из самых крупных маркетплейсов на территории СНГ — больше 7 миллион посещений в день и 40 миллион зарегистрированных пользователей, а заказы развозятся по 14 странам.

Из неудобств для граждан Казахстана — отсутствие логистических центров Wildberries. А также возможность работать только по системе FBS. Думаю, что скоро будет возможность работать и со складом Wildberries.









Во время декрета я искала себя, открывала несколько онлайн-магазинов. В определенный момент у меня зародилась идея создания своего бренда одежды SEN.

На Wildberries я вышла в апреле, когда открыли поставки для Казахстана.

Для того, чтобы выйти на Wildberries, вы должны быть либо самозанятым, либо иметь свое ИП. На сайте нужно подписать оферту и открыть рублевый счет. На этом все, больше никаких документов не требуется. Нужно учитывать, что у вас должны быть сертификаты на товар, если они требуются по закону. Сам Wildberries их не потребует, но ответственность будет на вас. Если клиент запросит сертификат, вы должны будете предоставить его в течение 24 часов.

Онлайн-продажи растут и Wildberries — это хорошая возможность масштабироваться и повышать продажи.

С недавнего времени Wildberries дает возможность продавать товары в некоторых городах Европы и США





Казахстан сейчас может работать по системе FBS, то есть отправка со склада поставщика. Комиссия Wildberries составляет от 5% и этот процент зависит от срока доставки вашего товара до склада. При доставке товара за 48 часов комиссия составит 5%, за 72 часа — 7% и выше. Логистика до клиента составляет 229 тенге (40 рублей).

По количеству товаров нет ограничений. Вы можете отгрузить и одну единицу товара и несколько тысяч.

В случае возврата товара существуют три варианта развития событий:





— вы можете запросить возврат продукции у WB

— утилизировать продукцию

— снизить цену и выкупить продукцию.







Главное преимущество работы с Wildberries — выход на широкую аудиторию всего СНГ. А с недавнего времени Wildberries дает возможность продавать товары в некоторых городах Европы и США.

Удобно то, что всю доставку Wildberries берет на себя. Товары доставляются быстрее, чем при самостоятельной отправке. В работе с Wildberries минусов пока не наблюдаю.





Вывод





Для того, чтобы начать продавать на площадке Wildberries необходимо:





— зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, самозанятый или открыть ООО

— открыть расчетный счет в рублях

— создать карточку товара на площадке

— обеспечить логистику до склада в Нур-Султане.





*По курсу: 1 рубль — 5, 7436 тенге.