Почему Центральная Азия — логистический хаб будущего, — выступление Чынгыза Алканова на Неделе Генеральной Ассамблеи ООН

Наш регион активно возвращает себе географические преимущества, превращая логистику в инструмент устойчивого развития. Об этом на прошедшей Неделе 80 Генеральной Ассамблеи ООН говорил Чынгыз Алканов, глава группы компаний Alkanov, создатель ряда успешных проектов в сфере логистики и управления недвижимостью в Кыргызстане. Он выступил с речью на панельной сессии «Центральная Азия как новый Шелковый путь к устойчивому развитию», организованной Хабом Глобального договора ООН.





Когда говорят о новой карте мировых потоков, редко сразу вспоминают о Центральной Азии. Между тем, наш регион уходит с «периферии» и перемещается в центр глобального внимания. Сегодня Центральная Азия — это совокупный рынок порядка 80 миллионов человек, с молодым растущим населением и ускоряющейся урбанизацией. К тому же, здесь активно развиваются новые торговые пути — как на уровне создания инфраструктуры, так и в области укрепления связей между странами. Завершены приграничные споры внутри региона, активно растет сотрудничество с Китаем: подписан Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между всеми центральноазиатскими странами и КНР, строится железная дорога по маршруту: Китай — Узбекистан — Кыргызстан, на границе с Кыргызстаном в прошлом году открыт дополнительный пункт пропуска «Бедел», активно идет строительство автодорог к нему. Центральная Азия становится единой, а это определяет и всерьез увеличивает скорость грузопотока.

К тому же, наш регион располагает к развитию на принципах «зеленой» экономики: постоянно дуют ветра, почти максимальное количество световых дней в году — активное солнце, добываемая электроэнергия доступна и экологична — 80% ее объема сегодня добывается из возобновляемых источников, а именно, из гидроресурсов. Логистика тоже становится «зеленой».

Все это поддерживает международные требования устойчивого развития и делает центральноазиатские проекты привлекательными для долгосрочных инвестиций.





Логистический узел на стыке севера и юга, запада и востока

Вышеперечисленные факторы уже перестали быть фоном: они диктуют, какие инфраструктурные решения будут востребованы в регионе в ближайшие годы.

На примере Кыргызстана:

1. Через страну проходят четыре из шести коридоров ЦАРЭС — CAREC, что делает КР естественным мостом между Китаем, Южной Азией, Россией и Ближним Востоком.

2. Расширяется воздушное сообщение за счет модернизации международных аэропортов «Манас», «Ош» и «Иссык-Куль».

3. Внедряются железнодорожные проекты, способные впоследствии на несколько дней сократить время транзита грузов между Китаем и Европой.

4. Завершается строительство дороги «Север-Юг» с туннелями и мостами, создавая надежные мультимодальные маршруты.

5. В 2024 году по автодорогам Кыргызстана было перевезено 44,4 миллиона тонн грузов — рост к показателям 2023-го года составил 7,5%.

Мы видим, что транзит перестает быть самоцелью и становится платформой для создания добавленной стоимости.

Чынгыз Алканов, глава группы компаний Alkanov

Следующим шагом станет полная интеграция: гармонизация таможенных процедур, цифровизация процессов и внедрение принципов устойчивого развития. Уже сейчас Казахстан и Китай успешно используют электронный документооборот при перевозке грузов, E-permit, который представляет собой одну из инициатив цифровой интеграции стран-участниц «Цифрового Шелкового пути». Благодаря всем этим мерам Центральная Азия создает предсказуемый, конкурентоспособный и устойчивый рынок — не просто мост, а модель «зеленого» развития и общего процветания и, на мой взгляд, действительно может стать двигателем устойчивого роста Евразии.





Инфраструктура, цифровизация и «зеленые» решения

Перемены в регионе в большей степени исходят от частного сектора, работающего в тесной связке с государством. На панельной сессии Чынгыз Алканов представил Мультифункциональный таможенно-логистический центр класса А в Кыргызстане Global Hub как реальный пример успешного государственно-частного партнерства.

Global Hub — это строящийся близ Бишкека объект, задуманный как инструментальная платформа, где сводятся воедино логистические и таможенные функции, снижаются издержки и ускоряются сроки обработки груза. Проект осуществляется в тесном сотрудничестве с Правительством Кыргызской Республики.

«На примере Global Hub я раскрыл кейс государственно-частного партнерства. Наше государство активно поддерживает инфраструктурные проекты: все необходимые оформления происходят без проволочек и коррупции, главное — строй. В целом, приятно было отметить, что мы в тренде, в Нью-Йорке был проявлен большой интерес к нашему объекту», — комментирует Чыннгыз Алканов, добавляя, что проект приглашает к сотрудничеству и партнерству. Подробности на globalhub.kg .

Global Hub объединит в себе сертифицированные light industrial склады с различными температурными режимами, включая зону глубокой заморозки и фармацевтические склады в соответствии с международными стандартами GDP, единое окно для всех таможенных, банковских и других сопроводительных услуг, и даже офисные помещения. Для арендаторов Global Hub создает единую площадку представленности их компаний в регионе, обеспечивая высокий уровень безопасности, контроля и сервиса на всех этапах сопровождения не только груза, но и бизнеса.

«Зеленые» решения также встроены в проект: солнечные панели, высокоскоростные зарядные станции для электромашин — возможность доставлять грузы по Бишкеку на электрокарах — и морозильные установки, использующие не фрион, а СО2.





В рамках дискуссии также были представлены уже успешно работающие логистические объекты Казахстана и Узбекистана. На сессии выступили представители образовательного и банковского секторов центральноазиатского региона. Дискуссия в целом, как и мировое внимание к региону на высшем уровне, подтвердили, что Центральная Азия становится пространством, где исторические маршруты встречаются с инфраструктурными проектами и зелеными технологиями. И если предыдущие десятилетия для ЦА были временем дипломатов и межправительственных соглашений, то сейчас акцент смещается на инфраструктуру и государственно-частные инициативы, способные удержать добавленную стоимость внутри региона.