20 историй русскоязычных людей, которые работают в самых известных компаниях мира

Анна Долгушина, родной город — Екатеринбург, Language Data Analyst at Facebook, @averestova
Я работаю в Facebook через кадровую компанию, которая ищет и нанимает людей для больших компаний. Это распространенная практика.
У меня есть все преимущества, что и у других работников Facebook — бесплатная еда три раза в день, спортивный зал, йога, пространство для медитации, парикмахерская, комнаты для отдыха, бесплатные автобусы. Facebook делает все, чтобы сотрудникам было комфортно работать и чтобы люди не беспокоились о повседневных проблемах.
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Актоты Шуртабаева, город — Нур-Султан, директор отдела продаж в отеле Sheraton Nur-Sultan
Я работаю директором по продажам в отеле Sheraton, который входит в группу компаний Marriott International.
Фраза из философии компании: «Позаботьтесь о своих сотрудниках — и они позаботятся о ваших гостях». В компании следуют этому девизу: если сотрудники довольны, улыбаются, то все остальное встанет на свои места.
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Абзал Сереков, родной город — Кызылорда, software engineer Google
Я выбрал Google в качестве места работы, потому что это компания, которая имеет несколько миллиардов пользователей, и это количество только растет.
Компания дает уникальную возможность создавать полезные проекты, улучшать жизнь, делать все процессы качественнее. Google считается одной из лучших компаний с технологической точки зрения. Тут работают одни из самых лучших инженеров в мире. Работая с ними, у меня есть возможность получать знания и опыт.
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Егор Макаров, родной город — Новосибирск, senior software engineer Huawei
В Европе немного другое отношение к рабочей атмосфере, к условиям. Здесь чувствуется влияние руководства из Китая — все строго и всегда по плану. Мы ведем исследовательские проекты и постоянно поддерживаем связь с главным офисом. Я думаю, что это хорошо сказывается на работе. Главное для нас — достичь хорошего результата.
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Альмира Шакиева, родной город — Актобе, директор отдела управленческого консультирования KPMG
Основное преимущество работы в компании — это то, что ты находишься среди умных людей. Концентрация высокоинтеллектуальных людей на один квадратный метр в KPMG зашкаливает. Когда ты работаешь в такой команде, постоянно стремишься стать лучше, развивать дополнительные навыки, способности. Находишься в атмосфере непрерывного совершенствования. Мы никогда не стоим на месте.
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Alexey Schorr, родной город — Новосибирск, engineer в SAMSUNG
Развиваться внутри компании сложно, но если ты хорошо работаешь на своей должности, то в резюме это место работы будет выглядеть выгодно. Нагрузка большая, но в долгосрочной перспективе труд окупается.
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Елена Коровацкая, родной город — Минск, парикмахер-стилист, технолог компании L'Oreal, @elena_karavackaya
Я работаю технологом в L'Oreal. Читаю в Минске семинары о продуктах этой компании, провожу мастер-классы по окрашиванию.
Чтобы работать в L'Oreal Professionnel, нужно быть хорошим специалистом, иметь большой багаж знаний в области колористики. Мое первое высшее образование мне в этом помогло — химию я знаю хорошо.
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Аружан Сайлау, 22 года, город — Москва, дизайнер, @wyitm
Я переехала в Москву в июне прошлого года, чтобы работать в компании «Яндекс».
Процесс трудоустройства был нетипичный. В апреле я подала заявку на участие в воркшопе от «Яндекса», после которого в июне меня пригласили на стажировку. А в октябре предложили работу. Компания предоставила релокационный пакет: оплатила авиабилеты, помогла с поиском жилья.
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Алена Казакова, город — Лос-Анджелес, продюсер, @alyonashow
Я всегда была заинтересована в сфере медиа и телеиндустрии. Нашла бесплатную стажировку в одной из маленьких продакшн-компаний в Нью-Йорке.
После успешного интервью меня взяли интерном, что привело меня к первой оплачиваемой работе ассистентом продакшн в Лос-Анджелесе. Сейчас я работаю над своим третьим проектом на Netflix в качестве одного из креативных продюсеров.
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Асель Касенова, город — Доха, сотрудник The St. Regis Doha, @kassenova.assel
Я работала в The Ritz-Carlton Almaty и The Ritz-Carlton Astana, поэтому примерно знала, как проходит внутренний процесс рекрутмента. В первую очередь, обновила свой LinkedIn, где отметила, что нахожусь в активном поиске работы и открыта к новым предложениям. Зашла на веб-сайт компании Marriott, которая владеет несколькими luxury-брендами. Посмотрела открытые позиции и отправила запросы.
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Евгения Балясникова, город — Прага, инженер в автомобильной компании Porsche, @baliasnikova
Так как Porsche немецкая компания, у меня на работе международное сообщество. Нужно быть готовым общаться на иностранном языке. В рабочей культуре важна пунктуальность. Если встреча начинается в 13:00, то она начинается в это время.
Я устраивалась в Porsche с нуля, без опыта и без связей. Рекомендую следить и смотреть, какие вакансии популярны сейчас и какие будут через 10 лет.
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Айя Адылханова, город — Алматы, бортпроводник Qatar Airways, @its.aiya
Представители компании часто приезжают в Алматы и в Нур-Султан, устраивают собеседования. Когда они приехали в Алматы, я за два дня прошла все этапы. Меня пригласили на работу. Я за несколько месяцев собрала все нужные документы и переехала в Катар. Авиакомпания оформила визу, билеты и остальные документы.
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Ольга Боброва, город — Санта-Клара, ведущий инженер по информационной безопасности, twitter.com
Хакеры и безопасники чаще других специалистов подвержены депрессии, выгоранию. Поэтому важно найти работодателя и команду, которые бы понимали важность сбалансированного образа жизни. В моей компании этому уделяется большое внимание.
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Тамирлан Сейдахметов, город — Купертино, Data Scientist в компании Apple
Моя позиция — Data Scientist в команде Apple Books. Я занимаюсь аналитикой, изучаю, как можно улучшить продукт, выстраиваю соответствующие модели.
Условия труда хорошие. Стандартный рабочий день — восьмичасовой. Но никто не проверяет вас. Главное — выдавать хорошие результаты. У Apple хороший социальный пакет. Например, у нас есть внутренний госпиталь, где есть врачи, дантисты, фитнес-центр. Я могу получить необходимые медицинские услуги внутри компании.
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Айчурек Мамажанова, город — Токио, менеджер по планированию продукта, Mitsubishi Motors, @workintokyo
Я работаю в автомобилестроительной компании Mitsubishi Motors в отделе планирования продукта. Моя задача состоит в том, чтобы изучить тренды и посмотреть, какие функции будут необходимы в автомобилях в будущем. Например, сейчас мы тестируем автопилот. Автономное вождение набирает обороты, и мы разрабатываем, тестируем различные функции, чтобы система помогала водителю.
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Александр Ковалев, город — Берлин, шеф-повар, IKEA
Сотрудникам оформляют обязательное страхование. В такой международной компании важна культура и ценности. Минусов в работе я не вижу, если только долгий и утомительный график. Здесь важно быть гибким и стрессоустойчивым, потому что контактируешь с большим количеством людей. Внутри компании действует правило, что при хороших бонусах ты можешь перейти на другую должность — от маркетинга до логистики, от HR к продажам.
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Ксения Варганова, родной город — Санкт-Петербург, ведущий специалист по отбору персонала в Adidas, @kseniya_varganova
Я занимаюсь поиском и отбором персонала в фирменные магазины Adidas. Чтобы успешно работать в компании, нужно быть открытым к изменениям, гибким, любознательным и уверенным в себе.
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Рустем Алпыспаев, родной город — Костанай, руководитель отдела продаж и маркетинга Hampton by Hilton
В отельном бизнесе тренды задают сетевые отели. Уверенно могу назвать сеть Hilton главным трендсеттером в индустрии гостеприимства.
Основные тренды — цифровизация отелей, экологичное воздействие на окружающую среду и социальное разнообразие внутри коллектива.
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Ксения Рудская, родной город — Вильнюс, координатор по глобальной мобильности Booking.сom
Благодаря Booking.сom мое мышление изменилось, я стала открыта к разным культурам и мнениям. Люди в компании и в Голландии в целом открыты к общению, поэтому я с легкостью приобрела новых друзей.
У меня появилась возможность часто путешествовать. Меня ценят как специалиста за мои качества и знания, я могу быть собой каждый день.
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Александр Ананьев, родной город — Москва, маркетолог компании Disney
Возможное негласное правило — каждый сотрудник должен смотреть и знать фильмы и сериалы Disney. У нас есть библиотека, откуда можно брать лицензированные копии фильмов. В определенные промежутки времени могут провести опросы или анкетирование сотрудников по всему миру. На основе результатов составляют план работы на будущий год.
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