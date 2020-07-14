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Азиатская Москва. Как соотечественники переезжают в Москву и строят карьеру в сфере IT
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Сегодня в 14:50

Азиатская Москва. Как соотечественники переезжают в Москву и строят карьеру в сфере IT

Аружан Сайлау, 22 года, город — Москва, дизайнер, @wyitm


Аружан Сайлау.JPG

О переезде


Я переехала в Москву в июне прошлого года, чтобы работать в компании «Яндекс».

Сложностей при переезде не было, так как компания предоставила релокационный пакет: оплатила авиабилеты, помогла с поиском жилья. Казахстанцам не требуется разрешение на работу, но было сложно найти арендодателя, который согласится оформить регистрацию по адресу квартиры.

К жизни в Москве я адаптировалась легко. Здесь не чувствуются особые культурные различия, все говорят на знакомом языке. Но нужно было привыкнуть к новому городу, к тому, что ты здесь один. Со временем это проходит, появляется новый круг знакомых.

В наше время переезжать куда бы то ни было легко. Нужно только морально быть готовым к тому, что придется с нуля строить жизнь в новом городе.

О казахах в Москве


Казахов и казахстанцев в Москве достаточно много. Я не состою в сообществах соотечественников, но знаю, что такие есть в социальных сетях.

казахи в Москве.JPG

Моя соседка — девушка из Казахстана, мы вместе работаем в «Яндексе». В основном в моем окружении коллеги, которые также переехали в Москву из разных городов и стран.

О деятельности


Я получила образование в сфере IT по направлению «информационные системы». Сейчас работаю дизайнером в компании «Яндекс».

В Москве IT-специалисты сильно востребованы


Процесс трудоустройства был нетипичный. В апреле я подала заявку на участие в воркшопе от «Яндекса», после которого в июне меня пригласили на стажировку. А в октябре предложили работу.

Аружан.jpg

Это хорошая возможность для развития. IT — самая перспективная сфера, которая быстро развивается. К тому же это всегда интересная работа и проекты. В Москве IT-специалисты сильно востребованы. В этом городе находятся компании-IT-гиганты, есть большие перспективы для развития.

О планах


Мне нравится идея не быть привязанной к одному месту. Хочу пожить в разных странах, работать из разных точек мира.

Дильшод Алиматов, 36 лет, город — Москва, Ux/Ui Designer, @thedilik


Дильшод Алиматов.jpeg


О переезде


Я окончил Худжандский филиал Технологического университета Таджикистана в 2006 году. После этого переехал в Москву для продолжения профессиональной деятельности.

Москва — это город возможностей и профессионального роста. В первое время у каждого проходит период адаптации к новой среде и окружению. Без сложностей не бывает, но они созданы, чтобы их преодолевать.

Мне было несложно, так как в Москве у меня было много знакомых и родных. Мы часто общались, советовались, делились друг с другом жизненным опытом. Но надо было привыкнуть к местному темпу жизни, культуре.

При переезде важны желание и конкретные цели. Также нужен начальный капитал.

О таджиках в Москве


Среди моих знакомых много семей, которые уже обосновались в Москве. Мы часто встречаемся, готовим плов, поддерживаем друг друга.

таджики в Москве.jpeg

Я не состою в сообществах соотечественников, но недавно принимал участие в акции «Помощь Родине».

О деятельности


Моя первая должность — менеджер продаж в автомобильной компании, которая занималась поставкой автозапчастей из Европы. Когда у компании возникла потребность создать свой сайт, я принял решение взяться за эту задачу. Так началась моя карьера в сфере IT.

В Москве, как и в любых развитых мегаполисах мира, высоко ценятся IT-специалисты


Я много лет работал в больших компаниях: «М.Видео», «Эльдорадо», «Технопарк», BORK. За это время получил колоссальный опыт и сформировал профессиональный взгляд на сферу IT. Благодаря этому открыл собственную веб-студию, которая сотрудничала со многими известными компаниями, такими как «Техносила», Coral Travel Henderson, SAMSUNG. На данный момент я работаю продуктовым дизайнером в одном из крупнейших банков России — «Сбербанке».

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Я всегда интересовался новыми технологиями, а на сегодняшний день любая сфера деятельности переносится в формат digital. В Москве, как и в любых развитых мегаполисах мира, высоко ценятся IT-специалисты.

Также я профессионально занимаюсь музыкой, в Таджикистане у меня даже была музыкальная группа.

О планах


В планах много интересных задач и проектов. Один из главных — создание образовательной платформы для молодых IT-специалистов.

Искендер Субанов, 25 лет, город — Москва, маркетолог, @iskender.subanov


Искендер Субанов.jpeg


О переезде


Я живу в Москве с марта 2017 года. Переехал сюда, чтобы повысить свою квалификацию. Москва — это центр IT в СНГ.

При переезде сложностей не было. Мне помогли родные братья, поэтому все прошло легко. До переезда в Москву я пять лет жил в Китае. Там совершенно другой образ жизни, к которому пришлось привыкать. А здесь я чувствую себя как на Родине, хотя живу за границей.

В Москве я понял, что такое дисциплина и ответственность перед самим собой. Здесь постоянно нужно учиться чему-то новому, быть требовательным к себе, терпеливым.

Перед переездом нужно понять, действительно ли вы хотите жить в Москве. Этот город не любит людей, которые приезжают сюда на время. Также рекомендую хорошо изучить законодательство в сфере миграции. Если у вас есть знакомые, которые живут здесь, спросите у них совета, сообщите о своем приезде — может быть, они помогут вам в первое время.

О кыргызах в Москве


В Москве живет много кыргызстанцев. Каждый день в любом уголке города можно встретить соотечественников.

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Я не состою ни в одном сообществе, но общаюсь со многими. В Москве у меня много друзей-кыргызов. Некоторые из них — партнеры по бизнесу. Мы помогаем друг другу при необходимости.

О деятельности


Во время учебы в Китае я подрабатывал переводчиком, постепенно деятельность превращалась в бизнес. Но после роста курса доллара в 2014 году я обанкротился, так как плохо разбирался в маркетинге. После окончания вуза вернулся в Бишкек, где познакомился с опытным маркетологом. Он научил меня создавать сайты.

Я занимаюсь бизнесом в сфере IT


Сразу после переезда в Москву я работал поваром в японском ресторане. Это было трудно, но весело.

Сейчас я занимаюсь бизнесом в сфере IT. За год научился автоматизации бизнес-процессов. Сотрудничаю с китайскими предпринимателями, помогаю их бизнесу перейти из офлайн-формата в онлайн.

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Открыть бизнес было довольно трудно. Но самое главное — быть специалистом в своей сфере.

Сегодня тяжело представить бизнес без автоматизации услуг, поэтому работа в сфере IT востребована. Рынок постоянно нуждается в высококвалифицированных специалистах.

О планах


Мы работаем над созданием крупного маркетплейса в сфере B2B.

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