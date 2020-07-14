Азиатская Москва. Как соотечественники переезжают в Москву и строят карьеру в сфере IT

Аружан Сайлау, 22 года, город — Москва, дизайнер, @wyitm
О переезде
Я переехала в Москву в июне прошлого года, чтобы работать в компании «Яндекс».
Сложностей при переезде не было, так как компания предоставила релокационный пакет: оплатила авиабилеты, помогла с поиском жилья. Казахстанцам не требуется разрешение на работу, но было сложно найти арендодателя, который согласится оформить регистрацию по адресу квартиры.
К жизни в Москве я адаптировалась легко. Здесь не чувствуются особые культурные различия, все говорят на знакомом языке. Но нужно было привыкнуть к новому городу, к тому, что ты здесь один. Со временем это проходит, появляется новый круг знакомых.
В наше время переезжать куда бы то ни было легко. Нужно только морально быть готовым к тому, что придется с нуля строить жизнь в новом городе.
О казахах в Москве
Казахов и казахстанцев в Москве достаточно много. Я не состою в сообществах соотечественников, но знаю, что такие есть в социальных сетях.
Моя соседка — девушка из Казахстана, мы вместе работаем в «Яндексе». В основном в моем окружении коллеги, которые также переехали в Москву из разных городов и стран.
О деятельности
Я получила образование в сфере IT по направлению «информационные системы». Сейчас работаю дизайнером в компании «Яндекс».
В Москве IT-специалисты сильно востребованы
Процесс трудоустройства был нетипичный. В апреле я подала заявку на участие в воркшопе от «Яндекса», после которого в июне меня пригласили на стажировку. А в октябре предложили работу.
Это хорошая возможность для развития. IT — самая перспективная сфера, которая быстро развивается. К тому же это всегда интересная работа и проекты. В Москве IT-специалисты сильно востребованы. В этом городе находятся компании-IT-гиганты, есть большие перспективы для развития.
О планах
Мне нравится идея не быть привязанной к одному месту. Хочу пожить в разных странах, работать из разных точек мира.
Дильшод Алиматов, 36 лет, город — Москва, Ux/Ui Designer, @thedilik
О переезде
Я окончил Худжандский филиал Технологического университета Таджикистана в 2006 году. После этого переехал в Москву для продолжения профессиональной деятельности.
Москва — это город возможностей и профессионального роста. В первое время у каждого проходит период адаптации к новой среде и окружению. Без сложностей не бывает, но они созданы, чтобы их преодолевать.
Мне было несложно, так как в Москве у меня было много знакомых и родных. Мы часто общались, советовались, делились друг с другом жизненным опытом. Но надо было привыкнуть к местному темпу жизни, культуре.
При переезде важны желание и конкретные цели. Также нужен начальный капитал.
О таджиках в Москве
Среди моих знакомых много семей, которые уже обосновались в Москве. Мы часто встречаемся, готовим плов, поддерживаем друг друга.
Я не состою в сообществах соотечественников, но недавно принимал участие в акции «Помощь Родине».
О деятельности
Моя первая должность — менеджер продаж в автомобильной компании, которая занималась поставкой автозапчастей из Европы. Когда у компании возникла потребность создать свой сайт, я принял решение взяться за эту задачу. Так началась моя карьера в сфере IT.
В Москве, как и в любых развитых мегаполисах мира, высоко ценятся IT-специалисты
Я много лет работал в больших компаниях: «М.Видео», «Эльдорадо», «Технопарк», BORK. За это время получил колоссальный опыт и сформировал профессиональный взгляд на сферу IT. Благодаря этому открыл собственную веб-студию, которая сотрудничала со многими известными компаниями, такими как «Техносила», Coral Travel Henderson, SAMSUNG. На данный момент я работаю продуктовым дизайнером в одном из крупнейших банков России — «Сбербанке».
Я всегда интересовался новыми технологиями, а на сегодняшний день любая сфера деятельности переносится в формат digital. В Москве, как и в любых развитых мегаполисах мира, высоко ценятся IT-специалисты.
Также я профессионально занимаюсь музыкой, в Таджикистане у меня даже была музыкальная группа.
О планах
В планах много интересных задач и проектов. Один из главных — создание образовательной платформы для молодых IT-специалистов.
Искендер Субанов, 25 лет, город — Москва, маркетолог, @iskender.subanov
О переезде
Я живу в Москве с марта 2017 года. Переехал сюда, чтобы повысить свою квалификацию. Москва — это центр IT в СНГ.
При переезде сложностей не было. Мне помогли родные братья, поэтому все прошло легко. До переезда в Москву я пять лет жил в Китае. Там совершенно другой образ жизни, к которому пришлось привыкать. А здесь я чувствую себя как на Родине, хотя живу за границей.
В Москве я понял, что такое дисциплина и ответственность перед самим собой. Здесь постоянно нужно учиться чему-то новому, быть требовательным к себе, терпеливым.
Перед переездом нужно понять, действительно ли вы хотите жить в Москве. Этот город не любит людей, которые приезжают сюда на время. Также рекомендую хорошо изучить законодательство в сфере миграции. Если у вас есть знакомые, которые живут здесь, спросите у них совета, сообщите о своем приезде — может быть, они помогут вам в первое время.
О кыргызах в Москве
В Москве живет много кыргызстанцев. Каждый день в любом уголке города можно встретить соотечественников.
Я не состою ни в одном сообществе, но общаюсь со многими. В Москве у меня много друзей-кыргызов. Некоторые из них — партнеры по бизнесу. Мы помогаем друг другу при необходимости.
О деятельности
Во время учебы в Китае я подрабатывал переводчиком, постепенно деятельность превращалась в бизнес. Но после роста курса доллара в 2014 году я обанкротился, так как плохо разбирался в маркетинге. После окончания вуза вернулся в Бишкек, где познакомился с опытным маркетологом. Он научил меня создавать сайты.
Я занимаюсь бизнесом в сфере IT
Сразу после переезда в Москву я работал поваром в японском ресторане. Это было трудно, но весело.
Сейчас я занимаюсь бизнесом в сфере IT. За год научился автоматизации бизнес-процессов. Сотрудничаю с китайскими предпринимателями, помогаю их бизнесу перейти из офлайн-формата в онлайн.
Открыть бизнес было довольно трудно. Но самое главное — быть специалистом в своей сфере.
Сегодня тяжело представить бизнес без автоматизации услуг, поэтому работа в сфере IT востребована. Рынок постоянно нуждается в высококвалифицированных специалистах.
О планах
Мы работаем над созданием крупного маркетплейса в сфере B2B.