Азиатская Москва. Как соотечественники переезжают в Москву и строят карьеру в сфере IT

Аружан Сайлау, 22 года, город — Москва, дизайнер, @ wyitm













О переезде

О казахах в Москве

О деятельности

В Москве IT-специалисты сильно востребованы

О планах

Дильшод Алиматов, 36 лет, город — Москва, Ux/Ui Designer, @ thedilik













О переезде

О таджиках в Москве

О деятельности

В Москве, как и в любых развитых мегаполисах мира, высоко ценятся IT-специалисты

О планах

Искендер Субанов, 25 лет, город — Москва, маркетолог, @iskender.subanov













О переезде

О кыргызах в Москве

О деятельности

Я занимаюсь бизнесом в сфере IT

О планах





Казахстанцам не требуется разрешение на работу, но было сложно найти арендодателя, который согласится оформить регистрацию по адресу квартиры.Здесь не чувствуются особые культурные различия, все говорят на знакомом языке. Но нужно было привыкнуть к новому городу, к тому, что ты здесь один. Со временем это проходит, появляется новый круг знакомых.Нужно только морально быть готовым к тому, что придется с нуля строить жизнь в новом городе.Я не состою в сообществах соотечественников, но знаю, что такие есть в социальных сетях.В основном в моем окружении коллеги, которые также переехали в Москву из разных городов и стран.Сейчас работаю дизайнером в компании «Яндекс».В апреле я подала заявку на участие в воркшопе от «Яндекса», после которого в июне меня пригласили на стажировку. А в октябре предложили работу.IT — самая перспективная сфера, которая быстро развивается. К тому же это всегда интересная работа и проекты. В Москве IT-специалисты сильно востребованы. В этом городе находятся компании-IT-гиганты, есть большие перспективы для развития.Хочу пожить в разных странах, работать из разных точек мира.После этого переехал в Москву для продолжения профессиональной деятельности.В первое время у каждого проходит период адаптации к новой среде и окружению. Без сложностей не бывает, но они созданы, чтобы их преодолевать.Мы часто общались, советовались, делились друг с другом жизненным опытом. Но надо было привыкнуть к местному темпу жизни, культуре.Также нужен начальный капитал.Мы часто встречаемся, готовим плов, поддерживаем друг друга.Когда у компании возникла потребность создать свой сайт, я принял решение взяться за эту задачу. Так началась моя карьера в сфере IT.Благодаря этому открыл собственную веб-студию, которая сотрудничала со многими известными компаниями, такими как «Техносила», Coral Travel Henderson, SAMSUNG. На данный момент я работаю продуктовым дизайнером в одном из крупнейших банков России — «Сбербанке».В Москве, как и в любых развитых мегаполисах мира, высоко ценятся IT-специалисты.Один из главных — создание образовательной платформы для молодых IT-специалистов.Переехал сюда, чтобы повысить свою квалификацию. Москва — это центр IT в СНГ.Мне помогли родные братья, поэтому все прошло легко. До переезда в Москву я пять лет жил в Китае. Там совершенно другой образ жизни, к которому пришлось привыкать. А здесь я чувствую себя как на Родине, хотя живу за границей.Здесь постоянно нужно учиться чему-то новому, быть требовательным к себе, терпеливым.. Этот город не любит людей, которые приезжают сюда на время. Также рекомендую хорошо изучить законодательство в сфере миграции. Если у вас есть знакомые, которые живут здесь, спросите у них совета, сообщите о своем приезде — может быть, они помогут вам в первое время.Каждый день в любом уголке города можно встретить соотечественников.В Москве у меня много друзей-кыргызов. Некоторые из них — партнеры по бизнесу. Мы помогаем друг другу при необходимости.Но после роста курса доллара в 2014 году я обанкротился, так как плохо разбирался в маркетинге. После окончания вуза вернулся в Бишкек, где познакомился с опытным маркетологом. Он научил меня создавать сайты.Это было трудно, но весело.За год научился автоматизации бизнес-процессов. Сотрудничаю с китайскими предпринимателями, помогаю их бизнесу перейти из офлайн-формата в онлайн.Но самое главное — быть специалистом в своей сфере.Рынок постоянно нуждается в высококвалифицированных специалистах.