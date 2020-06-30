Русскоязычные о жизни в странах Ближнего Востока: как найти работу и открыть свое дело

Катар
Мария Коростелева, 27 лет, город — Доха, дизайнер интерьера, @itsmariako
О переезде
Я шесть лет занимаюсь дизайном интерьера. Начинала в родном городе Новороссийске, потом два года жила и работала во Франции. А когда истек срок действия моей визы, мне пришло приглашение на работу в Катаре.
Я прошла собеседование по скайпу, узнала условия работы. Было много плюсов: проживание и виза, оплачиваемые работодателем, хорошая зарплата, возможность поработать с крупными проектами и клиентами, новая стилистика. Из минусов: мой забытый английский язык, непривычная культура, ненормированный рабочий график — один выходной в неделю, климат, друзья и молодой человек, оставшиеся во Франции. Но я решила попробовать.
Когда приехала, меня поселили в отель, где я прожила около месяца. Потом переехала в большую квартиру недалеко от офиса. Я легко адаптировалась к новым реалиям, все казалось интересным. Иногда грустила по всему, что осталось во Франции, но в основном много работала, иногда посещала новые места и знакомилась с другими экспатами.
О жизни в Катаре
Религия и сами катарцы здесь в приоритете. Каждый, кто собирается ехать в Катар, должен помнить об этом. Существует четкая иерархия: катарцы, европейские экспаты, экспаты на должностях в крупных компаниях, рабочие.
Здесь мало солнечного света, даже летом на улице темнеет в семь вечера. В зимнее время я застаю солнце только утром и в выходной день. Зато в осенне-зимне-весенний период на улице приятно, можно забыть о покупке зимних сапог и пуховиков.
После жизни в Европе особенно ощущается местный менталитет. Лично мне сложно мириться с особенностями этой страны: бюрократия, отсутствие инфраструктуры для пешеходов, запреты. Также здесь плохая экология.
Жизнь в Катаре дорогая. Средний чек за блюдо в ресторане — 15-25 €, интернет дома — 100 € в месяц, мобильный — 15 $ за 4,5 гигабайта.
Зарплаты в Катаре выше, чем в странах СНГ — сопоставимы с зарплатами в Европе. Но в Европе приоритет отдается местным жителям, а в Катаре получить работу намного проще. Работодатель берет на себя все расходы по переезду, проживанию, визе и даже билетам на самолет туда и обратно во время отпуска. В стране нет налогов на зарплаты.
Но страна подойдет не всем. Одним здесь комфортно, другим не хватает воздуха.
Нужно несколько раз подумать, прежде чем решиться на переезд. Культура и менталитет имеют большое значение. Важно узнать заранее условия проживания, район, где вы будете жить, сколько людей будет проживать в квартире. Найти соотечественников, которые уже живут в стране.
О деятельности
Работодатель нашел меня через сайт Behance, где у меня опубликовано несколько работ в портфолио. Они написали мне, и мы провели собеседование по Skype. Меня сразу пригласили приехать с испытательным сроком в два месяца.
Сейчас у нас два действующих дизайнера в команде. Мы занимаемся проектированием для катарских заказчиков, иногда делаем общественные интерьеры. Создаем чертежи, 3D-визуализации, подбираем материалы и заказываем мебель. То есть воплощаем интерьеры от идеи до реализации.
Катар — страна для работы
График тяжелый. После фриланса я думала, что график с 08:00 до 17:00 шесть дней в неделю мне по плечу. Но за один день ты просто не успеваешь переключиться от работы. Многие крупные компании дают два выходных в неделю: пятницу и субботу.
Катар — страна для работы, а не для жизни.
В моей профессии в Катаре работать сложнее, чем в других странах. В дизайне интерьера важно понимать своего заказчика и то, как он живет в своем доме, его привычки и увлечения. Катарцы о таком не откровенничают, а часто вовсе не знают, чего хотят. Из этого рождается недопонимание, мы двигаемся вслепую.
О планах
Я уже отработала первый год, как и планировала. Получила много нового опыта в профессии, начала работать намного быстрее и качественнее.
На данный момент готовлю личный сайт и портфолио, чтобы открыть дизайн-студию во Франции.
Асель Касенова, 26 лет, город — Доха, сотрудник The St. Regis Doha, @kassenova.assel
О переезде
Я переехала в Катар в марте 2019 года. Между Китаем и Катаром выбрала вторую страну, так как посчитала, что там мне будет удобнее. Также в Катаре была предложена более высокая позиция и заработная плата.
Решение было принято за три месяца до переезда. Я подписала контракт, после чего спрашивала все нюансы у друзей, которые там раньше работали.
Сложности начались после того, как я подписала контракт. Визовый процесс обычно занимает от недели до месяца, но у меня это заняло больше двух месяцев.
До Катара я два года жила в Астане. И из -40 градусов прилетела в +45. Адаптация заняла полгода, в основном касательно еды и погодных условий.
О жизни в Катаре
Катар — самая богатая страна в мире, и ее граждане почти не трудятся. Я работаю в гостинично-ресторанном деле, и в этой сфере практически нет местных. Все сотрудники — экспаты из разных стран.
Главная особенность Катара — огромное количество представителей разных национальностей. Нужно быть гибким человеком, чтобы привыкнуть и найти общий язык с разными людьми.
Главная особенность Катара — огромное количество представителей разных национальностей
Если хотите переехать, не стоит бояться. Дерзайте, идите вперед, пробуйте себя. Советую мониторить официальные сайты компаний и при открытии позиций смело подавать заявку, пробовать себя, проходить разные виды собеседований, чтобы понимать, как это работает.
О деятельности
Я работала в The Ritz-Carlton Almaty и The Ritz-Carlton Astana, поэтому примерно знала, как проходит внутренний процесс рекрутмента. В первую очередь, обновила свой LinkedIn, где отметила, что нахожусь в активном поиске работы и открыта к новым предложениям. Зашла на веб-сайт компании Marriott, которая владеет несколькими luxury-брендами. Посмотрела открытые позиции и отправила запросы.
Через неделю мне написали из The St. Regis Doha, что они заинтересованы в моей кандидатуре. На следующий день провели два интервью по Skype, и в тот же вечер я получила контракт.
HR высылают перечень документов, которые необходимо переслать. Медицинская справка, справка о несудимости, документы, подтверждающие опыт работы, и фотографии. Подготовка заняла примерно пять дней. После этого мне написали, что будут ждать National Approval. Каждый человек, приезжающий по работе, становится резидентом Катара, поэтому работодатель отправляет запрос в правительство и просит разрешения на въезд сотрудника. Этот процесс занял два месяца.
Так как компания приглашает вас на работу из другой страны, стажировки нет. Но есть испытательный срок, который длится шесть месяцев. Если вы не справитесь, вас могут отправить обратно.
На данный момент я ассистент менеджера в ресторане. Мы готовимся к открытию, которое состоится первого июля.
О планах
Я переехала в Катар, чтобы развивать карьеру в гостиничной сфере. Когда контракт закончится, буду открыта новым предложениям. Но в будущем вернусь в Казахстан.
ОАЭ
Каролина Кучеравенко, 27 лет, город — Дубай, стюардесса Emirates, @_caroline_me
О переезде
Пять лет назад я окончила университет и не имела представления, куда двигаться дальше. Но я четко знала две вещи: я не зря учила английский язык и точно перееду за границу.
Во время поиска работы увидела вакансию стюардессы в авиакомпании Emirates с проживанием в Дубае. Так я переехала в ОАЭ.
Мне было 23 года, и я никогда не жила одна. Но так как компания организовывала переезд и проживание, справляться было легче.
О жизни в ОАЭ
Главный плюс страны — безопасность. Я спокойно могу гулять одна, ничего не опасаясь. Здесь редко случаются кражи или ограбления.
Еще одно важное преимущество — чистота. За этим хорошо следят.
Главный плюс страны — безопасность
Из сложностей — нужно привыкнуть к жаре и культуре. Например, в Эмиратах не принято выражать свои чувства в общественных местах или носить слишком открытую одежду.
Перед переездом нужно быть готовым к жаре, песчаным бурям и искусственным ливням.
О деятельности
На вакансию бортпроводника был большой конкурс в Москве и отбор в три этапа. После чего следовало финальное интервью с рекрутером. Было сложно, так как все этапы проходили на английском языке.
На первых этапах отбора проверяют коммуникативные навыки. Кандидатов делят на группы и дают задание. Рекрутеры обращают внимание на то, как вы общаетесь с другими кандидатами и умеете работать в коллективе.
На одном из этапов проверяют рост и наличие татуировок на открытых частях тела. Также обращают внимание на то, насколько вы улыбчивы и приветливы.
На финальном этапе рекрутер задает типичные для любого интервью вопросы. Какие ожидания от работы, почему выбрали именно эту компанию, какие у вас слабые и сильные стороны.
После успешного прохождения отбора я переехала в Дубай и прошла двухмесячное обучение. Никакого специального образования для профессии стюардессы не нужно, потому что всему обучают в компании.
О планах
Я привыкла к жизни в Эмиратах, и мне не хотелось бы переезжать.
Израиль
Александра Синельникова, 33 года, город — Ришон-ле-Цион, предприниматель, @alexandra_sinelnikov
О переезде
Я переехала в Израиль девять лет назад с супругом.
Поначалу было тяжело. Мы жили в маленьком южном городе Эйлат, который находится далеко от центра. Жили в маленькой квартире, не хватало финансов. Если в Израиле работает только один член из супругов, его зарплаты недостаточно, чтобы обеспечить семью нормальным уровнем жизни.
О жизни в Израиле
Было тяжело принять местный менталитет. Люди здесь немного другие, свободные, их еще в школе учат, чтобы они ничего не боялись и не стеснялись.
В Израиле высокий уровень жизни, поэтому тяжело купить собственное жилье.
Но здесь у людей больше возможностей путешествовать, благодаря высокой заработной плате.
О деятельности
Я начинала с работы няней. Вставала в четыре утра, ездила к девочке, досыпала с ней, собирала ее и отводила в детский сад. Потом работала в ювелирном магазине. У меня не было выходных, что в Израиле редкость.
Однажды я пошла и сделала себе наращивание ресниц, мне понравилось. Захотелось научиться этому, поэтому я прошла обучение и стала хорошим мастером.
В чужой стране главное — упорство и трудолюбие, благодаря которым можно добиться хороших результатов
Позже мы с супругом поняли, что нам Эйлата мало, переехали в центр, арендовали хорошую квартиру. Я сняла комнату в салоне в Тель-Авиве, быстро стала известным мастером по ресницам. Когда поняла, что у меня много клиентов, начала проводить курсы, взяла себе помощницу. Я работала много, даже были проблемы со здоровьем.
Потом открыла большой салон в Тель-Авиве, наняла сотрудниц. Живу по соседству — в Ришоне — это морской город. Затем открыла там огромную вторую студию.
Теперь я не хочу возвращаться в Украину. Поняла, что здесь я важна и нужна. Мне нравится, что своим примером показываю, что в чужой стране главное — упорство и трудолюбие, благодаря которым можно добиться хороших результатов.
О планах
Развиваться и расширяться.