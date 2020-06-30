Русскоязычные о жизни в странах Ближнего Востока: как найти работу и открыть свое дело

Катар

О переезде

О жизни в Катаре

О деятельности

Катар — страна для работы

О планах

О переезде

О жизни в Катаре

Главная особенность Катара — огромное количество представителей разных национальностей

О деятельности

О планах

ОАЭ

О переезде

О жизни в ОАЭ

Главный плюс страны — безопасность







О деятельности

О планах

Израиль





О переезде

О жизни в Израиле

О деятельности

В чужой стране главное — упорство и трудолюбие, благодаря которым можно добиться хороших результатов







О планах

Начинала в родном городе Новороссийске, потом два года жила и работала во Франции. А когда истек срок действия моей визы, мне пришло приглашение на работу в Катаре.Было много плюсов: проживание и виза, оплачиваемые работодателем, хорошая зарплата, возможность поработать с крупными проектами и клиентами, новая стилистика. Из минусов: мой забытый английский язык, непривычная культура, ненормированный рабочий график — один выходной в неделю, климат, друзья и молодой человек, оставшиеся во Франции. Но я решила попробовать.Потом переехала в большую квартиру недалеко от офиса. Я легко адаптировалась к новым реалиям, все казалось интересным. Иногда грустила по всему, что осталось во Франции, но в основном много работала, иногда посещала новые места и знакомилась с другими экспатами.Каждый, кто собирается ехать в Катар, должен помнить об этом. Существует четкая иерархия: катарцы, европейские экспаты, экспаты на должностях в крупных компаниях, рабочие.В зимнее время я застаю солнце только утром и в выходной день. Зато в осенне-зимне-весенний период на улице приятно, можно забыть о покупке зимних сапог и пуховиков.Лично мне сложно мириться с особенностями этой страны: бюрократия, отсутствие инфраструктуры для пешеходов, запреты. Также здесь плохая экология.Средний чек за блюдо в ресторане — 15-25 €, интернет дома — 100 € в месяц, мобильный — 15 $ за 4,5 гигабайта.Но в Европе приоритет отдается местным жителям, а в Катаре получить работу намного проще. Работодатель берет на себя все расходы по переезду, проживанию, визе и даже билетам на самолет туда и обратно во время отпуска. В стране нет налогов на зарплаты.Одним здесь комфортно, другим не хватает воздуха.Культура и менталитет имеют большое значение. Важно узнать заранее условия проживания, район, где вы будете жить, сколько людей будет проживать в квартире. Найти соотечественников, которые уже живут в стране.Они написали мне, и мы провели собеседование по Skype. Меня сразу пригласили приехать с испытательным сроком в два месяца.Мы занимаемся проектированием для катарских заказчиков, иногда делаем общественные интерьеры. Создаем чертежи, 3D-визуализации, подбираем материалы и заказываем мебель. То есть воплощаем интерьеры от идеи до реализации.После фриланса я думала, что график с 08:00 до 17:00 шесть дней в неделю мне по плечу. Но за один день ты просто не успеваешь переключиться от работы. Многие крупные компании дают два выходных в неделю: пятницу и субботу.В дизайне интерьера важно понимать своего заказчика и то, как он живет в своем доме, его привычки и увлечения. Катарцы о таком не откровенничают, а часто вовсе не знают, чего хотят. Из этого рождается недопонимание, мы двигаемся вслепую.. Получила много нового опыта в профессии, начала работать намного быстрее и качественнее.Между Китаем и Катаром выбрала вторую страну, так как посчитала, что там мне будет удобнее. Также в Катаре была предложена более высокая позиция и заработная плата.Я подписала контракт, после чего спрашивала все нюансы у друзей, которые там раньше работали.. Визовый процесс обычно занимает от недели до месяца, но у меня это заняло больше двух месяцев.И из -40 градусов прилетела в +45. Адаптация заняла полгода, в основном касательно еды и погодных условий.Я работаю в гостинично-ресторанном деле, и в этой сфере практически нет местных. Все сотрудники — экспаты из разных стран.Нужно быть гибким человеком, чтобы привыкнуть и найти общий язык с разными людьми.. Дерзайте, идите вперед, пробуйте себя. Советую мониторить официальные сайты компаний и при открытии позиций смело подавать заявку, пробовать себя, проходить разные виды собеседований, чтобы понимать, как это работает.В первую очередь, обновила свой LinkedIn, где отметила, что нахожусь в активном поиске работы и открыта к новым предложениям. Зашла на веб-сайт компании Marriott, которая владеет несколькими luxury-брендами. Посмотрела открытые позиции и отправила запросы.На следующий день провели два интервью по Skype, и в тот же вечер я получила контракт.Медицинская справка, справка о несудимости, документы, подтверждающие опыт работы, и фотографии. Подготовка заняла примерно пять дней. После этого мне написали, что будут ждать National Approval. Каждый человек, приезжающий по работе, становится резидентом Катара, поэтому работодатель отправляет запрос в правительство и просит разрешения на въезд сотрудника. Этот процесс занял два месяца.Но есть испытательный срок, который длится шесть месяцев. Если вы не справитесь, вас могут отправить обратно.Мы готовимся к открытию, которое состоится первого июля.Когда контракт закончится, буду открыта новым предложениям. Но в будущем вернусь в Казахстан.Но я четко знала две вещи: я не зря учила английский язык и точно перееду за границу.Так я переехала в ОАЭ.Но так как компания организовывала переезд и проживание, справляться было легче.Я спокойно могу гулять одна, ничего не опасаясь. Здесь редко случаются кражи или ограбления.За этим хорошо следят.Например, в Эмиратах не принято выражать свои чувства в общественных местах или носить слишком открытую одежду.После чего следовало финальное интервью с рекрутером. Было сложно, так как все этапы проходили на английском языке.Кандидатов делят на группы и дают задание. Рекрутеры обращают внимание на то, как вы общаетесь с другими кандидатами и умеете работать в коллективе.Также обращают внимание на то, насколько вы улыбчивы и приветливы.Какие ожидания от работы, почему выбрали именно эту компанию, какие у вас слабые и сильные стороны.Никакого специального образования для профессии стюардессы не нужно, потому что всему обучают в компании.Мы жили в маленьком южном городе Эйлат, который находится далеко от центра. Жили в маленькой квартире, не хватало финансов. Если в Израиле работает только один член из супругов, его зарплаты недостаточно, чтобы обеспечить семью нормальным уровнем жизни.Люди здесь немного другие, свободные, их еще в школе учат, чтобы они ничего не боялись и не стеснялись.Вставала в четыре утра, ездила к девочке, досыпала с ней, собирала ее и отводила в детский сад. Потом работала в ювелирном магазине. У меня не было выходных, что в Израиле редкость.Захотелось научиться этому, поэтому я прошла обучение и стала хорошим мастером.Я сняла комнату в салоне в Тель-Авиве, быстро стала известным мастером по ресницам. Когда поняла, что у меня много клиентов, начала проводить курсы, взяла себе помощницу. Я работала много, даже были проблемы со здоровьем.Живу по соседству — в Ришоне — это морской город. Затем открыла там огромную вторую студию.Поняла, что здесь я важна и нужна. Мне нравится, что своим примером показываю, что в чужой стране главное — упорство и трудолюбие, благодаря которым можно добиться хороших результатов.