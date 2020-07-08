Я работаю в Marriott International. Как построить карьеру и стать руководителем в международной компании

Давид Чавчанидзе, 40 лет, город — Нур-Султан, директор номерного фонда, Linkedin
О себе
Я родом из Грузии, работаю в отельной индустрии уже 18 лет, из них 11 лет — в компании Marriott International. В 2019 году переехал в Казахстан, теперь живу и работаю здесь.
Пока я жил в Грузии, преподавал в университете студентам, которые изучали туризм и гостиничное дело. Многие из них после окончания вуза работали со мной и продвинулись по карьерной лестнице.
О карьере в Marriott International
В 2001 году я узнал, что в Тбилиси открывается новый отель — Tbilisi Marriott Hotel. Мне было интересно попробовать себя в этой сфере, хотелось общаться с иностранцами, знакомиться с интересными людьми.
Отбор был сложный. Когда объявили конкурс на все позиции, заявки подали 13 000 желающих. Конкурс проходил целый год в пять этапов, по итогу отобрали 150 сотрудников. Я был в их числе — меня взяли на позицию швейцара.
Я проработал в компании семь лет и дорос до позиции супервайзера приема и размещения гостей. Так как на тот момент не было возможности дальнейшего карьерного роста, я несколько лет проработал в других отелях в Грузии. Но мне были более близки ценности сети Marriott. Поэтому, как только там появилась возможность занять высокую позицию, я вернулся в Tbilisi Marriott Hotel на должность директора номерного фонда.
Когда мы узнали об открытии Sheraton Nur-Sultan Hotel, решили попробовать свои силы в новой стране. Я сообщил об этом своему директору и в сентябре прошлого года переехал.
В Sheraton Nur-Sultan Hotel я также отвечаю за номерной фонд. Занимаюсь приемом и размещением гостей, SPA-центром, службой безопасности, хозяйственным департаментом, прачечным отделом, отвечаю за уборку общественных территорий и гостевых зон.
Считаю, важно пройти путь с нулевой позиции до руководящей, тогда ты будешь эффективен
Самое главное в работе — опыт. Считаю, важно пройти путь с нулевой позиции до руководящей, тогда ты будешь эффективен. Также нужно быть целеустремленным, стремиться к развитию, быть лидером и мотиватором для сотрудников.
Об особенностях работы
Мне нравится, что, когда ты работаешь в такой большой компании, постоянно узнаешь много нового, интересного. У тебя есть контакты не только в своей стране, но и по всему миру. Ты общаешься с президентами, звездами, актерами, предпринимателями.
Один из главных приоритетов в компании — забота о сотрудниках и их развитие. Если мы будем заботиться о сотрудниках, они будут заботиться о наших гостях. Поэтому мы постоянно проводим тренинги для коллег как внутри страны, так и за границей.
Когда работник дорастает до позиции супервайзера, у него появляется возможность посещать корпоративные мероприятия в разных странах, общаться с коллегами, знакомиться с региональными директорами, менеджерами.
В сфере услуг важно работать в команде, а также научиться выдержке, терпению, стрессоустойчивости. Каждый гость — особенный, и нужно предоставить ему качественный сервис.
Работе в сети отелей Marriott дала мне многое. Не только профессиональное и личное развитие, но и семью — с супругой я познакомился благодаря работе. Также у меня появилось много хороших друзей по всему миру.
О планах
Я не представляю себя нигде, кроме гостиничной индустрии. Еще в 2002 году, когда я работал швейцаром, я сказал своему генеральному директору, что моя цель — быть на его месте. Поэтому в планах изучить работу отдела еды и напитков, чтобы получить повышение и стать генеральным директором.
Актоты Шуртабаева, город — Нур-Султан, директор отдела продаж
О себе
Я училась в Атырауском институте нефти и газа на факультете экономики. До того, как попала в отельную сферу, думала, что свяжу жизнь с нефтяной отраслью. Но теперь я руковожу отделом продаж в отеле Sheraton Nur-Sultan.
О карьере в Marriott International
Бренд Sheraton Hotels входит в группу компаний Marriott International, куда я пришла в 2010 году. Хотела работать в свободное от учебы время для практики английского языка и приобретения профессиональных навыков.
Работать предстояло на ресепшн в отеле Renaissance Atyrau. Перед этим прошла установленную компанией обязательную профессиональную ориентацию, где рассказывают об отельной индустрии, компании и работе с гостями. После успешного прохождения всех этапов и стажировки начала работу.
Сейчас я работаю директором по продажам в отеле Sheraton. Основная задача нашего отдела — получение прибыли от продажи гостиничных номеров, конференц-залов и банкетов. По большому счету, мы отвечаем за всю доходную часть бюджета. Также мы с командой отвечаем за коммуникацию с клиентами. Это ежедневное общение с сотнями людей, постоянные встречи и мониторинг рынка.
Я работаю в этой индустрии больше девяти лет, успешно участвовала в открытии двух отелей международного уровня в столице на позиции старшего менеджера отдела продаж и сейчас работаю в третьем для меня открытии — отеле Sheraton Nur-Sultan. Вижу немалый простор для возможностей дальнейшего развития.
Об особенностях работы
Marriott International — огромная компания с многолетней историей. Сфера гостеприимства с первых дней меня поразила культурой отношения к гостям и к сотрудникам. Фраза из философии компании: «Позаботьтесь о своих сотрудниках — и они позаботятся о ваших гостях». В компании следуют этому девизу: если сотрудники довольны, улыбаются, то все остальное встанет на свои места.
Работа здесь научила меня многому. В первую очередь, профессиональному подходу ко всем деталям. Мы всегда на связи, чтобы предоставить превосходный сервис гостям.
Мне нравится, что у нас есть возможность расти и развиваться
В нашей сфере ценится командная работа. Мы со всеми департаментами трудимся как единый механизм.
Мне нравится, что у нас есть возможность расти и развиваться. Для сотрудников проводится много внутренних тренингов, можно посетить тренинги в других регионах. Когда я перевелась в отдел продаж и маркетинга, руководитель отправил меня на международный тренинг в Берлин. Эта поездка вдохновила меня на построение карьеры в отельной индустрии.
О планах
В планах продолжить карьеру в индустрии. Я ценю опыт, который приобрела на протяжении карьеры в Marriott. Профессия дает мне возможность встречаться с людьми разных национальностей, ездить по миру, заводить невероятные знакомства.
Станислав Котов, 29 лет, город — Нур-Султан, менеджер ресторанов и баров, @stas__la
О себе
Я родился в городе Торез в Украине. Учился в Донецком национальном университете экономики и торговли на факультете гостинично-ресторанного бизнеса. Меня всегда привлекала перспектива работы в разных странах и с разными людьми.
В данный момент работаю менеджером ресторанов и баров в отеле Sheraton Nur-Sultan. Мы с командой сосредоточены на первом ресторане отеля — Emiliya.
О карьере в Marriott International
В сфере гостеприимства я работаю уже шесть лет. Мой профессиональный путь начался с позиции официанта в пятизвездочном отеле в Донецке. После двух лет работы переехал в Сочи, устроился в пятизвездочный отель, где получил первое повышение до супервайзера, а затем и до ассистента менеджера ресторана.
Marriott International — моя третья компания. Я всегда хотел попробовать себя в отелях именно этой сети. Был уверен, что получу достойный опыт, и не ошибся. Отбор проходил довольно просто. Я откликнулся на открытую вакансию, отправил CV, и на следующий день меня пригласили на интервью.
Сначала я работал в отеле другого бренда компании Marriott International, откуда получил трансфер для открытия нового отеля премиум-класса в Нур-Султане. На сегодняшний день я более полугода работаю на должности менеджера ресторанов и баров.
Обязанностей много: организация функционирования ресторанной службы в соответствии со стандартами Marriott International, работа в ресторане, обслуживание в номерах. Но благодаря отличной команде, взаимопомощи и рабочей атмосфере я получаю удовольствие от каждого рабочего дня.
Об особенностях работы
В первую очередь, компания лояльна к сотрудникам в плане развития и непрерывного обучения. В отеле Sheraton Nur-Sultan, как и в компании Marriott в целом, каждый, независимо от позиции и департамента, имеет возможности для карьерного роста и персонального развития.
Компания лояльна к сотрудникам в плане развития и непрерывного обучения
Во-вторых, у нас есть возможность мыслить нестандартно и креативно. Постоянная конкуренция заведений в городе делает работу еще более интересной и насыщенной.
Лично меня работа в сети Marriott International научила философии гостеприимства и настоящего сервиса.
О планах
Сейчас мы запустили ресторан Emiliya, работаем над множеством интересных идей для гостей. Цель — «взорвать» этот город. С такой командой это будет несложно.
Также хотелось бы получить международный опыт. Возможно, поработать в странах Южной Азии или в Австрии.z