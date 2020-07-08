Я работаю в Marriott International. Как построить карьеру и стать руководителем в международной компании

Давид Чавчанидзе, 40 лет, город — Нур-Султан, директор номерного фонда, L inkedin













О себе

О карьере в Marriott International

Считаю, важно пройти путь с нулевой позиции до руководящей, тогда ты будешь эффективен

Об особенностях работы

О планах

Актоты Шуртабаева, город — Нур-Султан, директор отдела продаж













О себе

О карьере в Marriott International

Об особенностях работы





Мне нравится, что у нас есть возможность расти и развиваться

О планах

Станислав Котов, 29 лет, город — Нур-Султан, менеджер ресторанов и баров, @ stas__la













О себе

О карьере в Marriott International

Об особенностях работы

Компания лояльна к сотрудникам в плане развития и непрерывного обучения

О планах

В 2019 году переехал в Казахстан, теперь живу и работаю здесь.Многие из них после окончания вуза работали со мной и продвинулись по карьерной лестнице.Мне было интересно попробовать себя в этой сфере, хотелось общаться с иностранцами, знакомиться с интересными людьми.Конкурс проходил целый год в пять этапов, по итогу отобрали 150 сотрудников. Я был в их числе — меня взяли на позицию швейцара.Так как на тот момент не было возможности дальнейшего карьерного роста, я несколько лет проработал в других отелях в Грузии. Но мне были более близки ценности сети Marriott. Поэтому, как только там появилась возможность занять высокую позицию, я вернулся в Tbilisi Marriott Hotel на должность директора номерного фонда.. Я сообщил об этом своему директору и в сентябре прошлого года переехал.Занимаюсь приемом и размещением гостей, SPA-центром, службой безопасности, хозяйственным департаментом, прачечным отделом, отвечаю за уборку общественных территорий и гостевых зон.Считаю, важно пройти путь с нулевой позиции до руководящей, тогда ты будешь эффективен. Также нужно быть целеустремленным, стремиться к развитию, быть лидером и мотиватором для сотрудников.. У тебя есть контакты не только в своей стране, но и по всему миру. Ты общаешься с президентами, звездами, актерами, предпринимателями.Если мы будем заботиться о сотрудниках, они будут заботиться о наших гостях. Поэтому мы постоянно проводим тренинги для коллег как внутри страны, так и за границей.Когда работник дорастает до позиции супервайзера, у него появляется возможность посещать корпоративные мероприятия в разных странах, общаться с коллегами, знакомиться с региональными директорами, менеджерами.Каждый гость — особенный, и нужно предоставить ему качественный сервис.Не только профессиональное и личное развитие, но и семью — с супругой я познакомился благодаря работе. Также у меня появилось много хороших друзей по всему миру.Еще в 2002 году, когда я работал швейцаром, я сказал своему генеральному директору, что моя цель — быть на его месте. Поэтому в планах изучить работу отдела еды и напитков, чтобы получить повышение и стать генеральным директором.До того, как попала в отельную сферу, думала, что свяжу жизнь с нефтяной отраслью. Но теперь я руковожу отделом продаж в отеле Sheraton Nur-Sultan.Хотела работать в свободное от учебы время для практики английского языка и приобретения профессиональных навыков.Перед этим прошла установленную компанией обязательную профессиональную ориентацию, где рассказывают об отельной индустрии, компании и работе с гостями. После успешного прохождения всех этапов и стажировки начала работу.Основная задача нашего отдела — получение прибыли от продажи гостиничных номеров, конференц-залов и банкетов. По большому счету, мы отвечаем за всю доходную часть бюджета. Также мы с командой отвечаем за коммуникацию с клиентами. Это ежедневное общение с сотнями людей, постоянные встречи и мониторинг рынка.Вижу немалый простор для возможностей дальнейшего развития.Сфера гостеприимства с первых дней меня поразила культурой отношения к гостям и к сотрудникам. Фраза из философии компании: «Позаботьтесь о своих сотрудниках — и они позаботятся о ваших гостях». В компании следуют этому девизу: если сотрудники довольны, улыбаются, то все остальное встанет на свои места.. В первую очередь, профессиональному подходу ко всем деталям. Мы всегда на связи, чтобы предоставить превосходный сервис гостям.Мы со всеми департаментами трудимся как единый механизм.Для сотрудников проводится много внутренних тренингов, можно посетить тренинги в других регионах. Когда я перевелась в отдел продаж и маркетинга, руководитель отправил меня на международный тренинг в Берлин. Эта поездка вдохновила меня на построение карьеры в отельной индустрии.Я ценю опыт, который приобрела на протяжении карьеры в Marriott. Профессия дает мне возможность встречаться с людьми разных национальностей, ездить по миру, заводить невероятные знакомства.Учился в Донецком национальном университете экономики и торговли на факультете гостинично-ресторанного бизнеса. Меня всегда привлекала перспектива работы в разных странах и с разными людьми.Мы с командой сосредоточены на первом ресторане отеля — Emiliya.Мой профессиональный путь начался с позиции официанта в пятизвездочном отеле в Донецке. После двух лет работы переехал в Сочи, устроился в пятизвездочный отель, где получил первое повышение до супервайзера, а затем и до ассистента менеджера ресторана.Я всегда хотел попробовать себя в отелях именно этой сети. Был уверен, что получу достойный опыт, и не ошибся. Отбор проходил довольно просто. Я откликнулся на открытую вакансию, отправил CV, и на следующий день меня пригласили на интервью.На сегодняшний день я более полугода работаю на должности менеджера ресторанов и баров.Но благодаря отличной команде, взаимопомощи и рабочей атмосфере я получаю удовольствие от каждого рабочего дня.В отеле Sheraton Nur-Sultan, как и в компании Marriott в целом, каждый, независимо от позиции и департамента, имеет возможности для карьерного роста и персонального развития.Постоянная конкуренция заведений в городе делает работу еще более интересной и насыщенной.Цель — «взорвать» этот город. С такой командой это будет несложно.Возможно, поработать в странах Южной Азии или в Австрии.z