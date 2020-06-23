Наши в мире. Как переехать из Казахстана в Штаты в 18 лет и работать с Netflix

Казахстан — США

О сложностях при переезде

О жизни в США

На сегодняшний день я не вижу огромной разницы между Казахстаном и США

О деятельности

Американцы любят работать и выделяют такие качества, как трудолюбие и преданность своему делу



Как повлиял переезд

Не знаю, что на меня повлияло, но я понимала, что именно в этой стране найду свою мечту. В 2008 году накопила определенную сумму денег и решилась на этот шаг.Рядом нет семьи и друзей, которые могут поддержать в трудную минуту. Ощущение одиночества может сильно повлиять на эмоциональное и духовное состояние. С появлением WhatsApp и других социальных платформ стало гораздо легче поддерживать связь с близкими. Но на момент переезда мне приходилось использовать специальные телефонные карточки, которые стоили достаточно дорого, и минуты на них были ограниченными. Но к любым сложностям можно приспособиться и превратить их в решаемые задачи.У многих иммигрантских комьюнити есть свои районы, где они несут и хранят свою культуру. Было огромным вдохновением то, в какой гармонии и принятии они живут друг с другом.Казахстан развился за последние несколько лет. Больше всего заметно, как сильно казахстанская молодежь способствовала этому росту, и это здорово.Также не бойтесь усердно работать. Америка — страна возможностей. Верьте в себя, и вы добьетесь всех поставленных целей.Благодаря этому я устроилась на первую работу в Америке. Сначала было сложно. Но после того как я полностью выучила меню, стала лучше понимать клиентов, начала идеально справляться с работой.Именно благодаря этому опыту я научилась выполнять работу на 101 %. Неважно, нравится она мне или нет. Пока я там работаю, буду лучшей.Незаменимых работников нет.Покажи, чем отличаешься от других и что обретет работодатель при найме тебя на работу. Не бойся заявить о себе.Поэтому, если у человека нет профессиональных амбиций, выжить в крупных американских мегаполисах, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, будет сложно.Работая бариста, пришла к осознанию того, что хочу делать больше, испытать весь свой потенциал. Нашла бесплатную стажировку в одной из маленьких продакшн-компаний в Нью-Йорке.После успешного интервью меня взяли интерном, что привело меня к первой оплачиваемой работе ассистентом продакшн в Лос-Анджелесе.Была ассистентом координатора, затем координатором и ныне ассоциативным, выездным и креативным продюсером. Путь был сложный, каждый карьерный этап стоил больших сил и терпения. Но благодаря целеустремленности и боевому духу я зарекомендовала себя как профессионального работника, который не боится сложностей и относится к каждому из своих проектов ответственно. Свою работу нужно любить и вкладывать в нее много усилий, тогда твой труд будет обязательно оценен.Благодаря переезду появилось умение выжить в любых ситуациях и превратить любой негативный опыт в жизненный урок, любую проблему в задачу и ее решение.И с гордостью и уважением нести культуру, в которой ты вырос.