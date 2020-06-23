Наши в мире. Как переехать из Казахстана в Штаты в 18 лет и работать с Netflix

Алена Казакова, 30 лет, город — Лос-Анджелес, продюсер, @alyonashow
Казахстан — США
Желание переехать в Америку у меня появилось примерно в 11 лет. Не знаю, что на меня повлияло, но я понимала, что именно в этой стране найду свою мечту. В 2008 году накопила определенную сумму денег и решилась на этот шаг.
О сложностях при переезде
Первая сложность, с которой столкнулась я, — незнание языка и неумение им владеть.
Также ты понимаешь, что в любой сложной ситуации тебе некуда идти. Рядом нет семьи и друзей, которые могут поддержать в трудную минуту. Ощущение одиночества может сильно повлиять на эмоциональное и духовное состояние. С появлением WhatsApp и других социальных платформ стало гораздо легче поддерживать связь с близкими. Но на момент переезда мне приходилось использовать специальные телефонные карточки, которые стоили достаточно дорого, и минуты на них были ограниченными. Но к любым сложностям можно приспособиться и превратить их в решаемые задачи.
О жизни в США
Больше всего меня удивило невероятное ощущение свободы. У многих иммигрантских комьюнити есть свои районы, где они несут и хранят свою культуру. Было огромным вдохновением то, в какой гармонии и принятии они живут друг с другом.
На сегодняшний день я не вижу огромной разницы между Казахстаном и США
На сегодняшний день я не вижу огромной разницы между Казахстаном и США. Казахстан развился за последние несколько лет. Больше всего заметно, как сильно казахстанская молодежь способствовала этому росту, и это здорово.
Людям, которые собираются или уже переехали в Америку, советую учить язык, строить свою кредитную историю и не жить в кредит. Также не бойтесь усердно работать. Америка — страна возможностей. Верьте в себя, и вы добьетесь всех поставленных целей.
О деятельности
Моя знакомая рассказала мне про кофейню в центре Манхэттена, которая нуждалась в бариста. Благодаря этому я устроилась на первую работу в Америке. Сначала было сложно. Но после того как я полностью выучила меню, стала лучше понимать клиентов, начала идеально справляться с работой.
Даже если тебе не нравится работа, которую ты выполняешь сейчас, нужно воспринимать ее как ступеньку, которая приведет на новый уровень. Именно благодаря этому опыту я научилась выполнять работу на 101 %. Неважно, нравится она мне или нет. Пока я там работаю, буду лучшей.
Необходимые навыки для трудоустройства: язык, трудолюбие, чувство ответственности. Незаменимых работников нет.
Если ты хочешь преуспеть в каком-то деле, должен доказать, что именно ты заслуживаешь той или иной позиции. Покажи, чем отличаешься от других и что обретет работодатель при найме тебя на работу. Не бойся заявить о себе.
Американцы любят работать и выделяют такие качества, как трудолюбие и преданность своему делу. Поэтому, если у человека нет профессиональных амбиций, выжить в крупных американских мегаполисах, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, будет сложно.
Американцы любят работать и выделяют такие качества, как трудолюбие и преданность своему делу
Я всегда была заинтересована в сфере медиа и телеиндустрии. Работая бариста, пришла к осознанию того, что хочу делать больше, испытать весь свой потенциал. Нашла бесплатную стажировку в одной из маленьких продакшн-компаний в Нью-Йорке.
После успешного интервью меня взяли интерном, что привело меня к первой оплачиваемой работе ассистентом продакшн в Лос-Анджелесе.
Получив первый опыт в качестве ассистента на съемочной площадке, я начала потихоньку двигаться вверх по карьерной лестнице. Была ассистентом координатора, затем координатором и ныне ассоциативным, выездным и креативным продюсером. Путь был сложный, каждый карьерный этап стоил больших сил и терпения. Но благодаря целеустремленности и боевому духу я зарекомендовала себя как профессионального работника, который не боится сложностей и относится к каждому из своих проектов ответственно. Свою работу нужно любить и вкладывать в нее много усилий, тогда твой труд будет обязательно оценен.
Сейчас я работаю над своим третьим проектом на Netflix в качестве одного из креативных продюсеров.
Как повлиял переезд
Я научилась самостоятельности. Благодаря переезду появилось умение выжить в любых ситуациях и превратить любой негативный опыт в жизненный урок, любую проблему в задачу и ее решение.
Также жизнь в Америке помогла воссоединиться со своими корнями и осознать, насколько важно не забывать, откуда ты родом. И с гордостью и уважением нести культуру, в которой ты вырос.