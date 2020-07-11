Как живут русскоязычные в США: 25 реальных историй переезда и адаптации

Kate Gochashvili, город — Нью-Йорк, restaurant owner, @ cheeseboatbk













США — это комфортная среда, где живут свободные люди. Здесь я чувствую себя уверенно. Ценности, которые несут в себе США, были близки мне, поэтому я легко адаптировалась.



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Я переехала в Нью-Йорк пять лет назад. В Бруклине открыла грузинский ресторан Cheeseboat. Мы участвовали на кулинарном шоу в ВВС, Insider и Times писали о нас.США — это комфортная среда, где живут свободные люди. Здесь я чувствую себя уверенно. Ценности, которые несут в себе США, были близки мне, поэтому я легко адаптировалась.Подробнее здесь

Сардор Ахмедов, город — Нью-Йорк, предприниматель, @akhmedov.co













Все дело в настрое — нужно быть открытым к изменениям и твердо решить создать себя в новой стране.



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Я живу в США шестой год. Выиграл грант на обучение и приехал на учебу по студенческой визе. После выпуска нашел работу, завел друзей.Все дело в настрое — нужно быть открытым к изменениям и твердо решить создать себя в новой стране.Подробнее здесь

Нелли, родной город — Москва, фильммейкер, @nellifornication













В России у меня была работа, квартира, машина. Но США стали вызовом самой себе.



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Я выросла в Москве. Работала на развлекательных медиапроектах, подрабатывала на радио. В 2012 году ушла в рекламу и креатив. Веду YouTube-канал Nellifornication о жизни в США и не только.В России у меня была работа, квартира, машина. Но США стали вызовом самой себе.Подробнее здесь

Асель Саматова, родной город — Караганда













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В 2016 году моя жизнь кардинально изменилась, я встретила будущего супруга. На тот момент он уже жил в США, поэтому встречались мы совсем мало — десять дней, а потом он сделал мне предложение. Так я оказалась в самом солнечном штате — Калифорнии, в контрастном Лос-Анджелесе.Подробнее здесь

Еламан Асылбеков, родной город – Бишкек, режиссер-документалист













На данный момент живу в Чикаго, работаю над открытием собственной компании. Также снимаю документальные фильмы о жизни кыргызстанцев в США.



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Я родился в Кыргызстане. После поступил в университет в США и переехал в штат Небраска в 2012 году.На данный момент живу в Чикаго, работаю над открытием собственной компании. Также снимаю документальные фильмы о жизни кыргызстанцев в США.Подробнее здесь

Анастасия Говорун, родной город — Астана, студент













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Одно из главных преимуществ США — здесь можно вести бизнес без постоянного страха, что его отнимут. Право собственности гарантируется независимой судебной системой и верховенством закона. Начать бизнес в США просто. Здесь крупный рынок и богатое население, дешевые бизнес-кредиты и умеренные налоги, а на регистрацию новой компании уйдет не больше 20 минут.Подробнее здесь

Бакытбек Татибеков, родной город — Ош, программист, разработчик мобильных приложений





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Я живу в штате Вирджиния, работаю программистом в одной из местных страховых компаний. Мне всегда хотелось жить ближе к Вашингтону. Там находится Посольство Кыргызстана. К тому же в округе Колумбия проходит много мероприятий, которые связаны с IT.Подробнее здесь

Ботагоз Коман, родной город — Кызылорда, редактор, @ bota _ nyc













Люди в США спокойные, работящие, ко всему относятся просто, их сложно удивить. Они думают о будущем, рассчитывают свои силы и возможности.



Подробнее В Штатах бешеный ритм жизни по сравнению с Казахстаном. Люди работают много и усердно. Жизнь в США дорогая, поэтому здесь нельзя расслабляться.Люди в США спокойные, работящие, ко всему относятся просто, их сложно удивить. Они думают о будущем, рассчитывают свои силы и возможности.Подробнее здесь

Александр Анисимов, родной город — Москва, дантист





Врач — самая престижная и самая оплачиваемая профессия в США. Но чтобы стать врачом в Америке, нужно много учиться. Для работы терапевтом — минимум 11 лет. А если вы приехали работать из другой страны, нужно подтвердить квалификацию.

Подробнее здесь.

Айя Балтабек, Северный Казахстан, юрист, @ayabaltabek













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Когда пришло время искать работу и решать иммиграционные вопросы, я переехала в Нью-Йорк. Этот город — мекка иммигрантов, и здесь все не так благополучно и красиво. Но я чувствовала себя комфортно, так как уже была знакома с городом. Сейчас работаю юристом на Манхеттене.Подробнее здесь

Лаура Утарбаева, родной город — Актобе, фотограф, @lauraexpat













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Мы живем возле города Новый Орлеан — это джазовый центр Америки. Постоянно приезжают артисты, дают концерты. Здесь большой выбор развлечений на любой вкус.Подробнее здесь

Ильмир Ахметзянов, Республика Башкортостан, шоумен, предприниматель













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В начале в США не было родных и друзей. Но мы быстро привыкли к жизни за границей, легко адаптировались. Благодаря социальным сетям познакомился с приезжими из Башкортостана и Татарстана. Мы начали тесно общаться, отмечать праздники, проводить мероприятия.Подробнее здесь

Наталья Топчий, родной город — Москва, журналист





В Нью-Йорке множество заведений на любой вкус, но у меня есть несколько любимых сетей. Нью-Йорк — это пицца, и многие говорят, что здесь она лучше, чем в Италии. И Serafina — сеть заведений, где можно попробовать вкусную пиццу.

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Тимур Турдубаев-Моун, родной город — Бишкек, риелтор, @timurmone













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Нью-Йорк — самый большой город в США. Здесь живет около 8,5 миллионов человек, и всем этим людям нужно жилье. Поэтому работа риелтора не может потерять актуальности. Когда я только начинал работать, то просыпался в пять утра, ходил в тренажерный зал и в семь утра я был уже в офисе, работая до десяти вечера. Дома я продолжал работать с клиентами, отвечая на сообщения и письма.Подробнее здесь

Мария Дараева, родной город — Киев, докторант University of Massachusetts













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Для семей, которые переезжают в Штаты для учебы, лучше сразу искать работу на территории университета. На одну стипендию прожить сложно. Вы будете ассистентом преподавателя, научным сотрудником. Главное правильно распределить время, чтобы везде успеть.Подробнее здесь

Bogdan Finn, родной город — Алматы, @ iambugsfff









Я переехал в штаты четыре года назад. Мои амбиции не давали мне спокойно спать в моей родной маленькой Алматушечке. Я понимал, что время терять нельзя, поэтому решил лететь учиться. После двух месяцев подготовки мы с моей девушкой и с рюкзаком за спиной улетели в Апельсиновый штат — Флорида.

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Наталья Славина, родной город — Москва, журналист, @natalia.slavina













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Мы выиграли в лотерею и переехали в США. В сорокалетнем возрасте ты уже не так молод, чтобы совершать ошибки, и не так стар, чтобы сказать, что жизнь прожита. Мы проживаем вторую жизнь благодаря тому, что оказались в другой стране с другой культурой.Подробнее здесь

Тамирлан Сейдахметов, родной город — Тараз, Data Scientist в компании Apple





Я переехал в США после окончания бакалавриата в Назарбаев Университете, когда мне было 23 года. Выбрал эту страну целенаправленно, чтобы учиться и работать здесь. Поступил на программу магистратуры в Стэнфорд. Теперь я работаю в компании Apple в роли Data science.

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Марина Могилко, родной город — Санкт-Петербург, YouTuber, предприниматель, соучредитель и CCO LinguaTrip













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Моя история с получением виз началась в 2013 году, до этого года я никогда не была в Америке. В 2013 году я поехала в Майами по туристической визе. Мне понравилось в США, я загорелась идеей, что хочу там учиться. В 2014 году я поступила в университеты США, где мне дали полное финансирование. И также в этом году в нашу компанию инвестировал фонд из Кремниевой долины. В итоге я пошла по пути построения собственного бизнеса в США.Подробнее здесь

Левон Гаспарян, 28 лет, город — Глендейл, UX-дизайнер, @leogasparian













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В 2017 году моя тетя подала заявку на Green Card на себя и еще семь человек из нашей семьи, включая меня. Из всех выиграл только я. Поэтому я все оставил и переехал. А когда узнал, что родственники, у которых я должен был остановиться, живут в Лос-Анджелесе, понял, что мысли материальны.Подробнее здесь

Талгат Абдрахманов, родной город — Караганда, основатель сообщества KazCommunity USA













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Я подумал, что было бы круто объединить наше казахское сообщество в одну группу, создать страницу, где можно делиться полезной информацией. Многие казахи поддержали эту идею, наше сообщество в Нью-Йорке большое и сплоченное.Подробнее здесь

Бегайым Байтикова, 30 лет, город — Редвуд-Сити, программист, @freedom2201













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Я переехала в США в 2012 году будучи экономистом, но не нашла работу по специальности. Поэтому отучилась на тестера, прошла практику. После этого подавала на все позиции, в день высылала более 100 заявок. Найти первую работу в США сложно, но я получила offer от Google. После два года проработала в Facebook. Сейчас работаю программистом в Microsoft.Подробнее здесь

Жанибек Габбасов, город — Нью-Йорк, сооснователь ресторана центральноазиатской кухни, @zhanik_nyc













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Нью-Йорк — туристический город с большой проходимостью. Поэтому в плане бизнеса открытие ресторана было хорошей идеей. Мы начали стройку в августе 2015 года и 6 января уже запустились.Подробнее здесь

Бакдаулет Исахов, 26 лет, город — Новый Орлеан, Research assistant​













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Я живу в городе Новый Орлеан штата Луизиана с 2016 года. Работаю научным ассистентом в одной из лабораторий Tulane University. Моя исследовательская работа заключается в разработке, синтезе и улучшении нанофункциональных материалов, а именно нанолубрикантов и суперконденсаторов.Подробнее здесь

Алена Казакова, 30 лет, город — Лос-Анджелес, продюсер, @alyonashow







