Как живут русскоязычные в США: 25 реальных историй переезда и адаптации

Kate Gochashvili, город — Нью-Йорк, restaurant owner, @cheeseboatbk
США — это комфортная среда, где живут свободные люди. Здесь я чувствую себя уверенно. Ценности, которые несут в себе США, были близки мне, поэтому я легко адаптировалась.
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Сардор Ахмедов, город — Нью-Йорк, предприниматель, @akhmedov.co
Все дело в настрое — нужно быть открытым к изменениям и твердо решить создать себя в новой стране.
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Нелли, родной город — Москва, фильммейкер, @nellifornication
В России у меня была работа, квартира, машина. Но США стали вызовом самой себе.
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Асель Саматова, родной город — Караганда
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Еламан Асылбеков, родной город – Бишкек, режиссер-документалист
На данный момент живу в Чикаго, работаю над открытием собственной компании. Также снимаю документальные фильмы о жизни кыргызстанцев в США.
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Анастасия Говорун, родной город — Астана, студент
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Бакытбек Татибеков, родной город — Ош, программист, разработчик мобильных приложений
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Ботагоз Коман, родной город — Кызылорда, редактор, @bota_nyc
Люди в США спокойные, работящие, ко всему относятся просто, их сложно удивить. Они думают о будущем, рассчитывают свои силы и возможности.
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Александр Анисимов, родной город — Москва, дантист
Врач — самая престижная и самая оплачиваемая профессия в США. Но чтобы стать врачом в Америке, нужно много учиться. Для работы терапевтом — минимум 11 лет. А если вы приехали работать из другой страны, нужно подтвердить квалификацию.
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Айя Балтабек, Северный Казахстан, юрист, @ayabaltabek
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Лаура Утарбаева, родной город — Актобе, фотограф, @lauraexpat
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Ильмир Ахметзянов, Республика Башкортостан, шоумен, предприниматель
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Наталья Топчий, родной город — Москва, журналист
В Нью-Йорке множество заведений на любой вкус, но у меня есть несколько любимых сетей. Нью-Йорк — это пицца, и многие говорят, что здесь она лучше, чем в Италии. И Serafina — сеть заведений, где можно попробовать вкусную пиццу.
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Тимур Турдубаев-Моун, родной город — Бишкек, риелтор, @timurmone
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Мария Дараева, родной город — Киев, докторант University of Massachusetts
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Bogdan Finn, родной город — Алматы, @iambugsfff
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Наталья Славина, родной город — Москва, журналист, @natalia.slavina
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Тамирлан Сейдахметов, родной город — Тараз, Data Scientist в компании Apple
Я переехал в США после окончания бакалавриата в Назарбаев Университете, когда мне было 23 года. Выбрал эту страну целенаправленно, чтобы учиться и работать здесь. Поступил на программу магистратуры в Стэнфорд. Теперь я работаю в компании Apple в роли Data science.
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Марина Могилко, родной город — Санкт-Петербург, YouTuber, предприниматель, соучредитель и CCO LinguaTrip
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Левон Гаспарян, 28 лет, город — Глендейл, UX-дизайнер, @leogasparian
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Талгат Абдрахманов, родной город — Караганда, основатель сообщества KazCommunity USA
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Бегайым Байтикова, 30 лет, город — Редвуд-Сити, программист, @freedom2201
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Жанибек Габбасов, город — Нью-Йорк, сооснователь ресторана центральноазиатской кухни, @zhanik_nyc
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Бакдаулет Исахов, 26 лет, город — Новый Орлеан, Research assistant
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Алена Казакова, 30 лет, город — Лос-Анджелес, продюсер, @alyonashow
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