10 приложений, которые облегчат вашу жизнь в путешествии

В этой статье — подборка приложений, которые всегда спасают в путешествиях: от Wi‑Fi до музеев, от трансфера до недорогого жилья.





Азамат Нурмагамбетов, город — Астана, путешественник, основатель @nomadcenter

Когда едешь в другую страну, хочется, чтобы все прошло гладко: интернет был сразу, билеты — без очередей, жилье — атмосферным, а трансфер — понятным. Рассказываю, какими приложениями сам пользуюсь в путешествиях, чтобы не тратить время на лишние заботы. С каждым годом путешествия становятся все доступнее, а технологии удобнее. Теперь для того, чтобы найти дешевый билет, выйти в интернет в другой стране или без очереди попасть в музей, достаточно пары кликов в приложении. Я собрал список проверенных сервисов, которыми сам пользуюсь в поездках. Некоторые из них установлены на моем телефоне уже несколько лет, и я не могу представить себе путешествия без них.

Airalo / Yesim — eSIM для связи в любой стране

Перед поездкой в любую страну я заранее устанавливаю eSIM через одно из этих приложений. По прилете просто активирую тариф в аэропорту — и сразу на связи.

Оба приложения работают стабильно, особенно выручают при коротких пересадках и перелетах.

WiFi Map — бесплатный интернет и даже туалеты

Это приложение — настоящая находка. Оно помогает найти бесплатный Wi-Fi в любой точке мира, а заодно ближайшие туалеты и питьевые фонтанчики.

Часто помогает в музеях, старых районах и на железнодорожных станциях, где нет стабильной связи.

GetYourGuide — экскурсии и билеты

Если планирую культурную программу, иду сразу в GetYourGuide. В приложении можно купить билеты в музеи, театры, на концерты и экскурсии по всему миру. Все с отзывами, без очередей, удобно и понятно.

Иногда нахожу редкие туры, которых нет даже на официальных сайтах музеев.

Skyscanner / Aviasales — база для поиска авиабилетов

Это два классических агрегатора, которые помогают найти билеты по лучшим ценам. Удобно сравнивать направления, даты, пересадки.

Часто начинаю поиск именно здесь, чтобы прикинуть бюджет, понять и составить маршрут путешествия.

Wizz Air / easyJet / Vueling — лоукостеры для Европы

Для перелетов внутри Европы всегда смотрю билеты у этих бюджетных авиакомпаний. Цены могут начинаться от €10, особенно если бронировать заранее.

В мобильных приложениях часто бывают эксклюзивные акции и распродажи.

Omio / FlixBus / Trainline — автобусы и поезда и даже паромы по Европе

Если перемещаюсь между городами на поезде или автобусе, пользуюсь этими приложениями. В Omio удобно сравнивать все варианты: автобус, поезд, лоукостер. FlixBus — крупный автобусный оператор, а Trainline — лучший сервис для поездов в Европе.

Сохраняю билеты прямо в приложении, чтобы не печатать и не искать PDF.

Booking / Airbnb / Hostelworld — жилье на любой вкус

Для атмосферных апартаментов выбираю Airbnb или Booking. Если хочу что-то бюджетное, заглядываю в Hostelworld — там можно найти койко-место или минималистичный номер в самом центре города.

У всех приложений удобные фильтры: можно быстро выбрать по цене, локации или отзывам.

Uber / Bolt / Яндекс Go — удобное перемещение по городу

Uber работает почти везде, Bolt отлично выручает в Европе, особенно в Восточной. А Яндекс Go неожиданно оказался удобным в Стамбуле и Дубае.

Такси через приложения часто дешевле, чем ловить на улице или заказывать через ресепшн.

LoungeKey — лаунж-залы в аэропорту

Если предстоит длинная пересадка или просто хочется провести время в комфорте — захожу в LoungeKey. Приложение показывает, где есть доступные залы ожидания, и позволяет легко в них попасть по банковской карте.

С ним я успевал поесть, отдохнуть и зарядить телефон и ноутбук, поработать в тишине перед следующими часами в воздухе.

Установите эти приложения заранее и в путешествии не придется решать мелкие проблемы на месте. От связи до жилья, от трансфера до экскурсий — все можно организовать с телефона.

Они экономят время, нервы и делают поездку более расслабленной.