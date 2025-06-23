Что нужно знать перед поездкой в США: опыт туристов из Казахстана

Как получить визу, чего ждать от Нью-Йорка и почему Америка действительно шокирует — рассказываем на примере личных историй казахстанцев, побывавших в США.





Я был в США дважды и посетил почти все главные мегаполисы — Нью-Йорк, Орландо, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Сан-Франциско. Штаты должен увидеть каждый хотя бы раз в жизни. Это поездка, после которой у вас значительно расширится кругозор, и вы ощутите, насколько наш мир разный.

При этом путешествие в США требует серьезной подготовки. Я всегда советую не торопиться с визой: сначала стоит накопить хорошую историю поездок — пополнить паспорт визами и штампами. Получить американскую визу с чистым паспортом почти невозможно. Рекомендую сначала съездить хотя бы в несколько из следующих стран: Исландия, Великобритания, Мальдивы, Япония, Южная Корея, Сингапур. Не обязательно охватить все, хватит двух-трех сильных направлений.

Самое главное: внимательно заполнить анкету DS-160 и хорошо подготовиться к устному собеседованию в посольстве США. Мы уже писали о том, как получить визу в США — подробности по ссылке .

Ниже интервью с казахстанцами, которые недавно путешествовали по США. Они рассказали, как оформляли визу, сколько стоили билеты, какие города посетили и с чем столкнулись на месте — от американского сервиса до огромных порций в кафе. Делимся их реальным опытом.

Сабина Мусина, Великобритания, IT-инженер









Я живу в Великобритании и работаю IT-инженером. В прошлом году мы с супругом отправились в США. Это была не просто туристическая поездка, я хотела навестить свою сестру-двойняшку, которую не видела больше двух лет. Она живет в Лос-Анджелесе, и именно туда мы прилетели.

Мы путешествовали 12 дней, все организовывали самостоятельно: маршрут, жилье, передвижение между городами. В Лос-Анджелесе успели посмотреть Даунтаун, Голливуд, Беверли-Хиллз и заодно заехали в парк аттракционов Six Flags, который находится недалеко от города.

Визу в США я оформляла через агентство @nomadcenter. Ребята подготовили все документы, мне нужно было только прийти на собеседование. Оно прошло быстро и спокойно — кроме паспорта у меня ничего не спросили. Через два дня я уже держала визу в руках.

Самым ярким впечатлением стал Лас-Вегас. Мы провели там два дня, доехали на машине за четыре часа и остановились в отеле Excalibur на знаменитом Las Vegas Strip. Атмосфера Вегаса — это нечто особенное. Там ощущается вечный праздник. Это место, куда хочется вернуться снова.

Из всех мест больше всего разочаровал Голливуд. Я ожидала чего-то другого — гламура, кинофестивалей, ощущения волшебства. А в реальности это оказался обычный, ничем не примечательный район.

По деньгам поездка обошлась примерно в два с половиной-три миллиона тенге. Самыми затратными оказались еда — как в кафе, так и в магазинах — и топливо для арендуемой машины.

Америка произвела на меня сильное впечатление. Она не похожа ни на одну страну, где я была раньше. Это совершенно другой масштаб, другой стиль жизни. В следующий раз хочу отправиться в Майами или на Гавайи — мне ближе природа и расслабленная атмосфера, чем ритм мегаполисов.

Диас Сулейменов и Анель Токенова, город — Кокшетау









Мы с супругой любим путешествовать, открывать новые места и просто радоваться жизни вместе.

Недавно мы вернулись из поездки в США и до сих пор под впечатлением. Побывали в Нью-Йорке и Остине, штат Техас. Все планировали сами, но в этот раз нам помогли друзья, которые живут в Америке. С ними было проще и веселее: делили жилье, еду, такси, на время стали частью их жизни.

Нам было интересно посмотреть, как устроена жизнь в другой реальности. Нью-Йорк стал культурным шоком. Все как в кино: огни, небоскребы, бесконечные улицы, желтые такси, Центральный парк. Все это было знакомо по фильмам, но вдруг стало реальным. Люди вокруг живут свободно, ярко, не боясь выделяться. Тут действительно чувствуешь масштаб и внутреннюю свободу.

Что особенно удивило — все гигантское. Продукты, машины, здания, дороги. И никто не обращает внимания на то, кто ты и как ты выглядишь. Хочешь — идешь по улице в костюме Дэдпула, хочешь — поешь. И тебе в ответ могут похлопать и сказать: you’re awesome. Атмосфера принятия буквально повсюду.

С визой все было не так просто — мы получили ее не с первого раза. Но главное, чему нас научил этот опыт: не нужно переигрывать. Не стоит пытаться обмануть или придумать сложные истории. Просто говорите честно: цель поездки — туризм. Не надо приносить кипу документов, не надо одеваться как на собеседование в корпорацию. Все проще, чем кажется. Спокойствие и честность работают лучше всего.

Из документов мы брали только то, что указано на официальном сайте. Больше ничего. Ни броней, ни выписок, ни виз. И все прошло спокойно.

В Нью-Йорке мы жили в Бруклине. Это безопасный и удобный район, особенно если вы в городе впервые. Тут все рядом: метро, достопримечательности, еда. Даже ChatGPT сказал, что тут на 50 % безопаснее.

С друзьями разделили все расходы, и это реально помогло. Нью-Йорк не из дешевых городов, но если подходить с умом, можно жить комфортно.







С едой все интересно. Много фастфуда, сахара, всего ненатурального. Но при этом выбор огромный — можно найти вкусную кухню на любой вкус. Мы, например, ели шикарный рамен и невероятный бейгл. Хотя ближе к концу уже не хватало привычной еды — хотелось супа, горячего, домашнего.



Быт американцев оставил сильное впечатление. Все вежливые и доброжелательные. Никто никого не перебивает, все пропускают друг друга — будь ты водитель или пешеход. Улыбаются, желают хорошего дня, извиняются, даже если просто посмотрели не так. Все это искренне и без лишнего пафоса.

Что нас удивило — насколько в Америке доверяют. Даже в бизнесе. Многое строится без договоров, просто на словах. У нас это представить сложно. В культуре США сначала важен человек, а потом бумага. Репутация, ответственность, слово — все это реально ценится.

Но и обратная сторона есть. Мы называем ее «зомби». Это наркозависимые и бездомные. Они есть почти везде — особенно в Нью-Йорке. Америка — свободная страна, но, возможно, иногда слишком. Со своими плюсами и своими проблемами.

Мы хотим вернуться. В планах — Гавайи, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл, Вегас. У Америки много лиц, и в каждом штате своя культура, свой ритм, свое настроение.

Лучший способ понять эту страну — поехать и увидеть все своими глазами.