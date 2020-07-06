Как переехать в Европу и США и строить карьеру в международных компаниях

Куралай Ермекова, 22 года, город — Париж, Chef de projet numérique — управляющий цифровыми коммуникациями, @kuralayees













О переезде

О казахах во Франции

Мы создали ассоциацию при Посольстве, которая называется «Жандарым»

О работе

О планах

Бакдаулет Исахов, 26 лет, город — Новый Орлеан, Research assistant​













О переезде

О казахах в США

О работе

Моя первая работа в Штатах — позиция ассистента профессора

О планах

Дана Малаева, 24 года, город — Минск, PR-менеджер, @ submariness









О переезде

Большинство компаний проводит онлайн-собеседования — это позволяет организовать более комфортный переезд





О казахах в Беларуси





О работе

О планах

Изучала французский язык, а затем поступила в университет в Страсбурге на факультет дизайна.Также Франция известна бюрократией. Здесь нужно оформлять много бумаг: документы для регистрации в университет, в студенческую резиденцию, страховку, банковский счет, контракты и другие.Все работает по строгому расписанию. Даже покупку продуктов лучше запланировать заранее, потому что многие магазины закрыты по воскресеньям или работают до обеда.Английский язык здесь не всегда помогает.Со мной в город Страсбург приехали соотечественники, с которыми мы вместе ходили на курсы языка во Французском альянсе.Мы создали ассоциацию при Посольстве, которая называется «Жандарым». Помогаем студентам во Франции, знакомим с правилами оформления документов и прочими вопросами.Потом была ассистентом арт-директора и директора по маркетингу в одном французском бренде. Помогала в создании лукбуков, меняла дизайн сайта, участвовала в маркетинговой стратегии. Эту работу нашла по программе alternance, которая позволяет одновременно работать и учиться.Моя подруга уже работала в компании и предложила присоединиться. Позиция предполагает поддержку и дизайн сайта компании, подготовку контента и стратегии развития всех социальных сетей.Первую работу я искала полгода: каждый день отправляла по 15 заявок с резюме и мотивационным письмом. Если вас пригласили на собеседование — это половина пути.Также мне помогли навыки веб-дизайнера, графического дизайнера, опыт в работе с социальными сетями и предложения по улучшению общения с клиентами компании с помощью e-mail-маркетинга.Хочу продолжить карьеру в модной индустрии. Планирую дальше идти к цели и работать в крупных компаниях.С детства мечтал жить в США. Когда стал старше, у меня появился интерес к науке и инновациям в Кремниевой долине. Поэтому решил, что точно буду учиться, работать и набираться опыта именно в этой стране.После окончания бакалавриата Назарбаев Университета по специальности «химическая инженерия» в 2016 году, я выиграл 100% грант на PhD по направлению «химической и биохимической инженерии» в Тулейнском университете.Прочитал много статей о жизни в США, мысленно представлял себя здесь.. Я состою в сообществах казахов в Facebook, но не особо там активен.Помогаем друг другу, делимся советами.Я проводил туториалы по определенным предметам для студентов бакалавриата, где объяснял им решения домашних задач и экзаменов, готовил вопросы для квизов и оценивал их.Моя исследовательская работа заключается в разработке, синтезе и улучшении нанофункциональных материалов, а именно нанолубрикантов и суперконденсаторов.Так как за период обучения в Казахстане я участвовал и побеждал в олимпиадах, в студенчестве участвовал в разработке новых батарей, ездил на конференции. Это произвело хорошее впечатление.Планирую успешно окончить магистратуру, набраться исследовательского и предпринимательского опыта в США, вернуться в Казахстан и продвигать инновационные проекты и стартапы.Хотела сменить обстановку, устроиться на работу без посторонней помощи.Но было сложно найти достойную работу.Большинство компаний проводит онлайн-собеседования — это позволяет организовать более комфортный переезд.Многие приезжают, чтобы работать в IT. Многие программисты выбирают эту страну, так как жизнь здесь дешевле, а зарплаты не отличаются от европейских.Мы делимся с новичками основными лайфхаками. Собираемся на новоселья, пикники и дни рождения. Помогаем и делимся советами с теми, кому нужна помощь.Этот опыт стал большим преимуществом в моем резюме.. Эта компания не соответствовала моим представлениям, поэтому я оставила эту позицию. Так сменила пять компаний за год.. Устроиться было легко с учетом полученного опыта. Большую роль сыграли владение английским языком, навыки PR-менеджмента: написание статей, работа с брендингом компании и наполнение контентом социальных сетей.Хочу стать одним из лучших специалистов в своей сфере, чтобы открыть свое дело и развиваться в этом направлении.