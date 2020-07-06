Как переехать в Европу и США и строить карьеру в международных компаниях

Куралай Ермекова, 22 года, город — Париж, Chef de projet numérique — управляющий цифровыми коммуникациями, @kuralayees
О переезде
Я живу во Франции пятый год. Изучала французский язык, а затем поступила в университет в Страсбурге на факультет дизайна.
Первое время было сложно понимать одногруппников и общаться с ними, несмотря на то, что уже неплохо знала французский. Также Франция известна бюрократией. Здесь нужно оформлять много бумаг: документы для регистрации в университет, в студенческую резиденцию, страховку, банковский счет, контракты и другие.
Меня удивило, что здесь не всегда доступен сервис. Все работает по строгому расписанию. Даже покупку продуктов лучше запланировать заранее, потому что многие магазины закрыты по воскресеньям или работают до обеда.
Перед переездом стоит выучить французский язык. Английский язык здесь не всегда помогает.
О казахах во Франции
Во Франции живет много казахов. Со мной в город Страсбург приехали соотечественники, с которыми мы вместе ходили на курсы языка во Французском альянсе.
Мы создали ассоциацию при Посольстве, которая называется «Жандарым»
В Париже я не сразу, но нашла соотечественников, с которыми теперь тесно общаюсь. Мы создали ассоциацию при Посольстве, которая называется «Жандарым». Помогаем студентам во Франции, знакомим с правилами оформления документов и прочими вопросами.
О работе
Во время учебы и каникул я подрабатывала официантом в отеле и ресторане. Потом была ассистентом арт-директора и директора по маркетингу в одном французском бренде. Помогала в создании лукбуков, меняла дизайн сайта, участвовала в маркетинговой стратегии. Эту работу нашла по программе alternance, которая позволяет одновременно работать и учиться.
Сейчас работаю в качестве управляющего цифровыми проектами. Моя подруга уже работала в компании и предложила присоединиться. Позиция предполагает поддержку и дизайн сайта компании, подготовку контента и стратегии развития всех социальных сетей.
Во Франции сложно устроиться на работу. Первую работу я искала полгода: каждый день отправляла по 15 заявок с резюме и мотивационным письмом. Если вас пригласили на собеседование — это половина пути.
При собеседовании важно рассказать о своем опыте: что именно вы сделали на предыдущем месте работы и как повлияли на развитие компании. Также мне помогли навыки веб-дизайнера, графического дизайнера, опыт в работе с социальными сетями и предложения по улучшению общения с клиентами компании с помощью e-mail-маркетинга.
О планах
Я бы хотела поработать в качестве арт-директора. Хочу продолжить карьеру в модной индустрии. Планирую дальше идти к цели и работать в крупных компаниях.
Бакдаулет Исахов, 26 лет, город — Новый Орлеан, Research assistant
О переезде
Я живу в городе Новый Орлеан штата Луизиана с 2016 года. С детства мечтал жить в США. Когда стал старше, у меня появился интерес к науке и инновациям в Кремниевой долине. Поэтому решил, что точно буду учиться, работать и набираться опыта именно в этой стране.
Для обучения на бесплатной основе в университетах США есть множество программ в каждом вузе. После окончания бакалавриата Назарбаев Университета по специальности «химическая инженерия» в 2016 году, я выиграл 100% грант на PhD по направлению «химической и биохимической инженерии» в Тулейнском университете.
Я легко адаптировался в другой стране. Прочитал много статей о жизни в США, мысленно представлял себя здесь.
О казахах в США
Казахи в США живут в больших городах: Нью-Йорк, Чикаго или Хьюстон. Я состою в сообществах казахов в Facebook, но не особо там активен.
В Новом Орлеане живут четыре казахские семьи, с которыми мы время от времени пересекаемся, ходим в гости. Помогаем друг другу, делимся советами.
О работе
Моя первая работа в Штатах — позиция ассистента профессора. Я проводил туториалы по определенным предметам для студентов бакалавриата, где объяснял им решения домашних задач и экзаменов, готовил вопросы для квизов и оценивал их.
Моя первая работа в Штатах — позиция ассистента профессора
Сейчас я работаю научным ассистентом в одной из лабораторий Tulane University. Моя исследовательская работа заключается в разработке, синтезе и улучшении нанофункциональных материалов, а именно нанолубрикантов и суперконденсаторов.
Во время собеседования я рассказал комиссии о своем исследовательском опыте. Так как за период обучения в Казахстане я участвовал и побеждал в олимпиадах, в студенчестве участвовал в разработке новых батарей, ездил на конференции. Это произвело хорошее впечатление.
О планах
В планах поработать в одной из топовых компаний, которые специализируются в сфере наноматериалов. Планирую успешно окончить магистратуру, набраться исследовательского и предпринимательского опыта в США, вернуться в Казахстан и продвигать инновационные проекты и стартапы.
Дана Малаева, 24 года, город — Минск, PR-менеджер, @submariness
О переезде
В Минск я переехала два года назад. Хотела сменить обстановку, устроиться на работу без посторонней помощи.
С трудностями, связанными с культурой и языком, я не столкнулась. Но было сложно найти достойную работу.
Большинство компаний проводит онлайн-собеседования — это позволяет организовать более комфортный переезд
Перед переездом стоит заблаговременно найти квартиру и работу. Большинство компаний проводит онлайн-собеседования — это позволяет организовать более комфортный переезд.
О казахах в Беларуси
В Беларуси живет много казахстанцев. Многие приезжают, чтобы работать в IT. Многие программисты выбирают эту страну, так как жизнь здесь дешевле, а зарплаты не отличаются от европейских.
Я состою в сообществе соотечественников в Telegram. Мы делимся с новичками основными лайфхаками. Собираемся на новоселья, пикники и дни рождения. Помогаем и делимся советами с теми, кому нужна помощь.
О работе
В Казахстане я работала в проекте Nommi. Этот опыт стал большим преимуществом в моем резюме.
Моя первая работа была в белорусской компании по разработке логического обучения детей в качестве PR-менеджера. Эта компания не соответствовала моим представлениям, поэтому я оставила эту позицию. Так сменила пять компаний за год.
Сейчас я работаю в блокчейн-компании DEIP на позиции PR-communication manager. Устроиться было легко с учетом полученного опыта. Большую роль сыграли владение английским языком, навыки PR-менеджмента: написание статей, работа с брендингом компании и наполнение контентом социальных сетей.
О планах
В планах переехать в Европу или в Канаду. Хочу стать одним из лучших специалистов в своей сфере, чтобы открыть свое дело и развиваться в этом направлении.