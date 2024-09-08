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10 караоке-баров в Астане, куда можно сходить с друзьями
Город Нур-Султан

06.09.2024

10 караоке-баров в Астане, куда можно сходить с друзьями

Астана — это не только культурный и деловой центр Казахстана, но и город, где можно найти массу развлечений на любой вкус. Одним из самых популярных способов провести вечер в дружеской компании или отпраздновать особое событие в Казахстане давно стало посещение караоке. В этой статье мы расскажем о лучших караоке в Астане, где можно насладиться любимыми песнями, отпустить все заботы и провести незабываемое время.


«Рыба моей мечты», @rmm.official


«Рыба моей мечты» — это караоке-бар с тремя локациями, поэтому вы можете выбрать удобное для вас месторасположение. Караоке-бар предлагает разнообразное меню еды и напитков и тематические кабинки, где можно провести вечер в кругу друзей.


Mercury, @mercury.ast

Караоке-бар Mercury предлагает провести вечер с друзьями, отметить праздник с панорамным видом на город и исполнить любимые песни с отличным звуком. Также есть VIP-залы.


Janym soul, @janymsoul.ns


Самое популярное караоке в городе, поэтому бронировать кабинку на выходные здесь нужно заранее. Заведение известно интересным дизайном, который позволяет на вечер оказаться в другом городе Казахстана.


7even, @karaoke_7even

7even предлагает VIP-кабинки, которые оснащены специальным оборудованием, обеспечивая отличное качество звука и удобство для гостей. В 7even представлен широкий выбор песен на различных языках, что позволяет каждому найти что-то по вкусу. Бар также предлагает разнообразное меню напитков и закусок, которые можно заказать прямо в кабинке.


Melissa, @karaoke_melissa

Melissa — это популярный караоке-бар в Астане, который располагает VIP-кабинками, оснащенными караоке-оборудованием и качественной акустикой. Бар предлагает широкий выбор песен на различных языках и в разных жанрах, что позволяет каждому гостю найти что-то по своему вкусу.


Millionaire, @millionaire.astana

Millionaire Astana — это элитный караоке-бар в Астане. VIP-кабинки здесь предлагают максимальный комфорт и уединение в кругу близких и друзей. В музыкальном ассортименте представлен широкий выбор песен на различных языках и в разных жанрах, что позволяет каждому гостю найти что-то по своему вкусу и настроению.


Extaz, @extaz.karaoke

Караоке предлагает несколько VIP-кабинок, которые обеспечивают комфорт и уединение для частных вечеринок, корпоративов или празднования особых событий. В Extaz предлагается разнообразное меню напитков и закусок, обширный выбор песен на разных языках и в различных жанрах, что позволяет каждому гостю найти что-то по своему вкусу.


Incognita, @incognita_karaoke


Incognita — это стильный караоке-бар в Астане, где вы сможете отпраздновать ваш День рождения или другое важное событие. VIP-кабинки оснащены караоке-оборудованием и звуковой системой. Здесь широкий выбор песен на разных языках и в различных жанрах, что позволяет удовлетворить вкусы различных гостей и создать атмосферу веселья.


Maestro, @maestro.karaokeclub

Караоке клуб Maestro предлагает своим гостям не только исполнение песен, но и возможность потанцевать под джемы диджеев. Есть на выбор VIP-кабинки с стильным и современным интерьером.


Salieri, @salieri.karaoke

Караоке бар Salieri предлагает обновленный каталог песен, а также VIP-кабинки с различным интерьером. В меню предоставлены разнообразные виды напитков и закусок. Для именинников Salieri дарит 20% скидку на меню и бар.

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