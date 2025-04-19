Где отметить важное событие в Ашхабаде: лучшие банкетные залы для празднования

Свадьба, юбилей или корпоратив — любое важное событие заслуживает особенного места. В этой подборке — лучшие места для проведения банкетов в столице Туркменистана, где ваш праздник будет незабываемым.

Altyn Lezzet, @altyn_lezzet

Атмосферный ресторан с красивыми декорациями и уютной летней террасой с живыми растениями. В меню — авторские блюда от шефа из свежих продуктов. Безупречный сервис и теплая обстановка — все для вашего идеального вечера.





La Casa, @la_casa_restaurant_tm

В ресторане уютная атмосфера, вкусная еда и приятный сервис. Стильный интерьер, авторские блюда и забота о гостях делают это место особенным для любого повода.





TM Restaurant, @restoran_tm

Этот ресторан — отличное место для любого праздника. Здесь вас порадуют не только вкусной едой, но и уютной атмосферой, которая создаст особенное настроение. А также ресторан предлагает большой выбор меню, где каждый найдет что-то по вкусу.





«Алтын Той Меканы», @altyn_toy_mekan

В банкетном зале вы можете отметить любое событие — будь то свадьба, юбилей или корпоратив. Уютная атмосфера, высококлассное обслуживание и вкусные блюда сделают ваше торжество незабываемым.





Akyol Toy Mekany, @akyol.tm

Банкетный зал Ak Ýol идеально подходит для любого торжества — от Дня рождения до свадьбы или корпоративного мероприятия. Просторный зал, профессиональный сервис, разнообразное меню и развлекательные услуги, включая детскую площадку и аниматоров, сделают ваше событие незабываемым.





Bayhan Restaurant, @bayhan_restaurant

Bayhan Restaurant — отличное место для проведения ваших праздников. Уютная терраса с живой музыкой создает особую атмосферу для отдыха и веселья.





Ashgabat Restaurant, @ashgabat_restaurant_

Ashgabat Restaurant — отличное место для банкетов и торжеств. Вас ждут разнообразное меню, живая музыка и развлекательные программы с аниматорами.