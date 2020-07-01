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«Истории понаехавших»: как переезд в столицу помогает людям реализовать свой потенциал
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01.07.2018

«Истории понаехавших»: как переезд в столицу помогает людям реализовать свой потенциал

Альбина Бунеску, родной город — Павлодар, маркетолог, основатель Astana Marketing Club

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Мама хотела, чтобы я переехала в Астану. Я родом из Павлодара, но на тот момент жила в Алматы уже семь лет. В Астане до переезда я была максимум три раза. Для меня это был колоссальный выход из зоны комфорта, потому что в Алматы все было знакомо, все устраивало.

Сейчас в Астане я ощущаю себя комфортно, знаю, что это мой город, мой дом. А в Алматы я уже гость. У нас с Астаной серьезные отношения.

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Аспет Бекмурзаева, родной город — Кокшетау, предприниматель

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Я приехала в Астану в 2012 году из Италии, чтобы работать на проекте «Қазақстан барысы». Планировала отработать и вернуться в Италию, но встретила на проекте будущего супруга.

Когда мы с супругом переехали в Алматы, чтобы развивать его бизнес, я заинтересовалась скульптурным массажем тела и лица. Постепенно стала узнаваемым мастером в Алматы, открыла собственную студию.

Два года назад мы вернулись в столицу, и я начала развивать это направление здесь. Спустя три месяца у меня уже был аншлаг. В Астане я стала предпринимателем, специалистом, которому доверяют.

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Айжанат Абдыразакова, город — Бишкек, медиаэксперт, руководитель общественного фонда «Билерик», директор пиар-агентства полного цикла «Спринг», посол доброй воли «Всемирных игр кочевников»

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Окончательно я переехала в столицу Кыргызстана, когда поступила в университет. Моя работа в Бишкеке началась на телевидении с передачи об этнических меньшинствах — курдах, чехословаках и других нациях, которые остались жить в Кыргызстане.

Сегодня я владелица PR-агентства. Мы работаем с различными компаниями, людьми и брендами.

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Жан Муканов, родной город — Экибастуз, продюсер

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Когда я приехал в Астану, я был уже действующим ивентором, руководителем центра свадебной индустрии.

Астана — это мой любимый город. Раньше я очень любил Алматы и не признавал Астану, но на сегодняшний день Астана — это город номер один в нашей стране. Столица развивается и мы вместе с ней.

В Астане я стал телепродюсером. А еще Астана подарила мне сына.

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Ринат Бейсекеев, родной город — Омск, Россия, тренер по кикбоксингу

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В 2015 году я переехал в Астану из Омска.

Первые полгода работал тренером в фитнесе. А потом, так как я привез в Казахстан российский опыт кикбоксинга, открыл свой клуб Beysekeev Team.

Мне нравится ритм города, здесь постоянно все в движении. Астана научила меня двигаться и развиваться.

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Нурсултан Кубанов, 26 лет, город — Бишкек, руководитель @kongress_molodejikg, CEO @perspective_kg, @kubanov_nursultan

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Мы переехали в Бишкек в 2006 году, когда я учился в седьмом классе.

Моя первая работа в Бишкеке была в сфере обслуживания. Сегодня я возглавляю сеть международных образовательных центров. У нас больше 20 центров в Кыргызстане, есть филиалы в Алматы, в Ташкенте и в Москве. Мы обучаем студентов иностранным языкам и отправляем на обучение за границу.

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Алина Мартин, родной город — Кокшетау, врач-интерн, косметолог, диетолог, @martin_tips

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По окончании школы я получила золотую медаль и в этот же вечер поняла, что еду в Астану, так как автоматически получала грант в любой вуз Казахстана. Я начала работать в 18 лет — делала на дому маникюр и педикюр. Бывало, принимала по 12 человек после учебы в университете.

На данный момент я автор четырех мастер-классов, веду wellness-марафон get fit start, работаю с косметическими брендами. Астана стала родным городом, где я нашла свое место.

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Сауле Самидин, родной город — Джамбул, генеральный директор SUN EVENTS

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В Астану я переехала из Алматы. Это был период, когда город уже стоял на ногах и набирал обороты в развитии. Астана стала для меня новым этапом в жизни, потому что любой переезд — это выход из зоны комфорта.

Переезд в Астану помимо людей подарил мне работу, которая тоже перешла на другой уровень, у меня появился международный опыт. В Астане мы начали воплощать в жизнь креативные идеи по созданию мероприятий.

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Гакку Кузембаева, родной город — Алматы, дизайнер, @gakku_kuzembaeva
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Я алматинка — родилась, выросла и окончила школу в городе Алматы.

После окончания школы, когда пришло время поступления в университет и передо мной встал выбор, я переехала в Астану. Я подумала, что Астана — это молодой процветающий город, и захотела попробовать свои силы в столице.

Сейчас я дизайнер. Создаю изделия ручной работы, шью одежду. Город повлиял на меня положительно. Здесь я нашла свое дело.

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Дарья Суходолова, 33 года, город — Бишкек, Country Manager, @suhodolova

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Я родилась и выросла в небольшом городке на юге Кыргызстана — Кызыл-Кия. В 2004 году я переехала в Бишкек.

Сейчас я работаю в сервисе бесплатных объявлений lalafo.kg. Это международная команда со штаб-квартирой в Киеве. Мы сделали многое для IT-индустрии Кыргызстана. Собрали аудиторию в полтора миллиона пользователей.

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Евгения Горобец, родной город — Уральск, фотограф
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После того как закончилось EXPO, где я работала фотографом, я уехала домой, в Уральск, а еще через несколько дней прилетела в Москву. Это было спонтанное решение, я хотела научиться чему-нибудь новому, а в Астане таких специфических специальностей, которые я сейчас осваиваю, просто нет.

У меня есть два проекта. Один связан с управлением галереей, а второй с мультимедийными выставками, где я работаю как маркетолог.

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Светлана Махатова, родной город — Алматы, ресторанный бизнес, рекламная компания, благотворительный фонд, @svetlanamahat

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Я переехала в столицу из Алматы в июле 1999 года. Мы с супругом только поженились, он окончил обучение и собирался работать в Астане.

Сегодня у меня несколько собственных проектов. Первый — благотворительный фонд, который работает с 2004 года. Мы занимаемся поддержкой детского творчества. Второй проект — рекламная компания. Мне всегда был интересен маркетинг, рынок, реклама. В 2013 году мы основали ресторан Black Duck.

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Саят Уважанов, родной город — Алматы, генеральный директор компании iBEC Systems

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Я один из руководителей компании iBEC Systems, которая находится в Алматы. Но в 2012 году у нас появились большие проекты в Астане, и я часто приезжал в столицу в длительные командировки и в какой-то момент решил остаться здесь.

Если рассматривать Алматы и Астану как постоянное место жительства, то для жизни я бы выбрал Астану. Здесь я ощущаю внутреннее спокойствие, здесь тихо, спокойно, уютно.

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Айнура Ашимова, родной город — Караганда, начальник отдела PR BI Development

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Я переехала в Астану в 2012 году, потому что мне предложили работу. По духу я немного авантюристка и карьеристка, поэтому недолго взвешивала плюсы и минусы. Мне предложили должность начальника отдела в столице, хорошую зарплату, и я поддалась этому предложению, собрала вещи и переехала.

Город мне дал многое. Я стала более самостоятельной, организованной, целеустремленной. Я постоянно в темпе, в тонусе, в делах. Я чувствую, что всегда в потоке, и получаю удовлетворение от своей деятельности.

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Айгерим Суйндыкова, родной город — Павлодар, автор проектов ARU Ladies Party, EXPO Fashion Fest, Fashion Fest

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Я переехала в Астану в 2007 году, потому что сюда переехала моя мама. В Астане было больше возможностей и появилось желание обосноваться.

Я люблю Астану и благодарна ей, потому что она открыла меня новую.

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Келсинай Шакирова, 28 лет, город — Москва, предприниматель, @kelsinay.shakirova

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Впервые я приехала в Москву в 2013 году. Это была первая поездка в город, который находится так далеко от Родины. В Кыргызстане, к сожалению, трудно найти работу с приемлемым заработком. Поэтому, как и многие кыргызстанцы, я приняла решение переехать в Москву.

Два года назад я приняла решение начать свое дело. На данный момент являюсь основателем студии красоты @Kelsinay_Beauty_Studio и языковой школы @Kelsinay_Shakirova_School, также сооснователем компании недвижимости @DOM_KG_RU.

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Галима Такуова, родной город — Атырау, директор по недвижимости и административным вопросам ТОО «КаР-Тел», кандидат наук, член правления Ассоциации деловых женщин, многодетная мама



В Алматы я начала работу в компании Beeline. Когда было решено перенести штаб-квартиру компании в Нур-Султан, генеральный директор назначил меня лидером этого проекта.

Город сделал сильнее, амбициознее, но в то же время мягче. Научил жить в гармонии, соблюдать внутренний баланс.

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Сероб Манукян, с. Кирово, Западно-Казахстанская область, врач интервенционный кардиолог

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Я переехал в Астану осенью 2013 года. Я как раз окончил обучение в Ереване и в ординатуре в Москве. После Москвы мне нужен был ритм, движение, и я подумал, что Астана — это молодой город, которому нужны новые люди, и я могу стать одним из таких людей.

Я проработал в одной клинике год и три месяца, а потом мне позвонили с моей нынешней работы и сказали, что у них есть вакантное место. Это ведущий кардиохирургический центр в Казахстане и в регионе. Я ехал в Астану, чтобы работать именно в этой клинике. Я уволился, и меня взяли сюда. Это моя самая большая победа.

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Саясат Нурбек, родной город — Семей, начальник образовательных программ BTS Digital

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Я родился в Семее, поступил в Турцию, но не смог поехать на учебу по семейным обстоятельствам. Мне пришлось поступать на грант в Казахстане. Директор лицея предложил мне поехать в столицу.

В Астане сложилась моя карьера. Здесь я начал много работать и каждый из руководителей чему-то меня научил. Но самое главное мое достижение — семья.

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Лаула Аскар, родной город — Алматы, журналист, поэт-песенник, директор ORDA FM

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Я родилась в Алматы и впервые в Астану приехала в 1998 году как член команды организаторов международной презентации новой столицы. Но переехала я в Астану только спустя десять лет.

Сейчас я возглавляю столичную радиостанцию ORDA FM. Это интересная работа, от которой я получаю большое удовольствие. Мы вещаем на Астану, рассказываем о мероприятиях в городе, делимся новостями со слушателями.

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