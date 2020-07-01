«Истории понаехавших»: как переезд в столицу помогает людям реализовать свой потенциал

Альбина Бунеску, родной город — Павлодар, маркетолог, основатель Astana Marketing Club
Мама хотела, чтобы я переехала в Астану. Я родом из Павлодара, но на тот момент жила в Алматы уже семь лет. В Астане до переезда я была максимум три раза. Для меня это был колоссальный выход из зоны комфорта, потому что в Алматы все было знакомо, все устраивало.
Сейчас в Астане я ощущаю себя комфортно, знаю, что это мой город, мой дом. А в Алматы я уже гость. У нас с Астаной серьезные отношения.
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Аспет Бекмурзаева, родной город — Кокшетау, предприниматель
Я приехала в Астану в 2012 году из Италии, чтобы работать на проекте «Қазақстан барысы». Планировала отработать и вернуться в Италию, но встретила на проекте будущего супруга.
Когда мы с супругом переехали в Алматы, чтобы развивать его бизнес, я заинтересовалась скульптурным массажем тела и лица. Постепенно стала узнаваемым мастером в Алматы, открыла собственную студию.
Два года назад мы вернулись в столицу, и я начала развивать это направление здесь. Спустя три месяца у меня уже был аншлаг. В Астане я стала предпринимателем, специалистом, которому доверяют.
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Айжанат Абдыразакова, город — Бишкек, медиаэксперт, руководитель общественного фонда «Билерик», директор пиар-агентства полного цикла «Спринг», посол доброй воли «Всемирных игр кочевников»
Окончательно я переехала в столицу Кыргызстана, когда поступила в университет. Моя работа в Бишкеке началась на телевидении с передачи об этнических меньшинствах — курдах, чехословаках и других нациях, которые остались жить в Кыргызстане.
Сегодня я владелица PR-агентства. Мы работаем с различными компаниями, людьми и брендами.
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Жан Муканов, родной город — Экибастуз, продюсер
Когда я приехал в Астану, я был уже действующим ивентором, руководителем центра свадебной индустрии.
Астана — это мой любимый город. Раньше я очень любил Алматы и не признавал Астану, но на сегодняшний день Астана — это город номер один в нашей стране. Столица развивается и мы вместе с ней.
В Астане я стал телепродюсером. А еще Астана подарила мне сына.
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Ринат Бейсекеев, родной город — Омск, Россия, тренер по кикбоксингу
В 2015 году я переехал в Астану из Омска.
Первые полгода работал тренером в фитнесе. А потом, так как я привез в Казахстан российский опыт кикбоксинга, открыл свой клуб Beysekeev Team.
Мне нравится ритм города, здесь постоянно все в движении. Астана научила меня двигаться и развиваться.
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Нурсултан Кубанов, 26 лет, город — Бишкек, руководитель @kongress_molodejikg, CEO @perspective_kg, @kubanov_nursultan
Мы переехали в Бишкек в 2006 году, когда я учился в седьмом классе.
Моя первая работа в Бишкеке была в сфере обслуживания. Сегодня я возглавляю сеть международных образовательных центров. У нас больше 20 центров в Кыргызстане, есть филиалы в Алматы, в Ташкенте и в Москве. Мы обучаем студентов иностранным языкам и отправляем на обучение за границу.
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Алина Мартин, родной город — Кокшетау, врач-интерн, косметолог, диетолог, @martin_tips
По окончании школы я получила золотую медаль и в этот же вечер поняла, что еду в Астану, так как автоматически получала грант в любой вуз Казахстана. Я начала работать в 18 лет — делала на дому маникюр и педикюр. Бывало, принимала по 12 человек после учебы в университете.
На данный момент я автор четырех мастер-классов, веду wellness-марафон get fit start, работаю с косметическими брендами. Астана стала родным городом, где я нашла свое место.
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Сауле Самидин, родной город — Джамбул, генеральный директор SUN EVENTS
В Астану я переехала из Алматы. Это был период, когда город уже стоял на ногах и набирал обороты в развитии. Астана стала для меня новым этапом в жизни, потому что любой переезд — это выход из зоны комфорта.
Переезд в Астану помимо людей подарил мне работу, которая тоже перешла на другой уровень, у меня появился международный опыт. В Астане мы начали воплощать в жизнь креативные идеи по созданию мероприятий.
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Гакку Кузембаева, родной город — Алматы, дизайнер, @gakku_kuzembaeva
Я алматинка — родилась, выросла и окончила школу в городе Алматы.
После окончания школы, когда пришло время поступления в университет и передо мной встал выбор, я переехала в Астану. Я подумала, что Астана — это молодой процветающий город, и захотела попробовать свои силы в столице.
Сейчас я дизайнер. Создаю изделия ручной работы, шью одежду. Город повлиял на меня положительно. Здесь я нашла свое дело.
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Дарья Суходолова, 33 года, город — Бишкек, Country Manager, @suhodolova
Я родилась и выросла в небольшом городке на юге Кыргызстана — Кызыл-Кия. В 2004 году я переехала в Бишкек.
Сейчас я работаю в сервисе бесплатных объявлений lalafo.kg. Это международная команда со штаб-квартирой в Киеве. Мы сделали многое для IT-индустрии Кыргызстана. Собрали аудиторию в полтора миллиона пользователей.
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Евгения Горобец, родной город — Уральск, фотограф
После того как закончилось EXPO, где я работала фотографом, я уехала домой, в Уральск, а еще через несколько дней прилетела в Москву. Это было спонтанное решение, я хотела научиться чему-нибудь новому, а в Астане таких специфических специальностей, которые я сейчас осваиваю, просто нет.
У меня есть два проекта. Один связан с управлением галереей, а второй с мультимедийными выставками, где я работаю как маркетолог.
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Светлана Махатова, родной город — Алматы, ресторанный бизнес, рекламная компания, благотворительный фонд, @svetlanamahat
Я переехала в столицу из Алматы в июле 1999 года. Мы с супругом только поженились, он окончил обучение и собирался работать в Астане.
Сегодня у меня несколько собственных проектов. Первый — благотворительный фонд, который работает с 2004 года. Мы занимаемся поддержкой детского творчества. Второй проект — рекламная компания. Мне всегда был интересен маркетинг, рынок, реклама. В 2013 году мы основали ресторан Black Duck.
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Саят Уважанов, родной город — Алматы, генеральный директор компании iBEC Systems
Я один из руководителей компании iBEC Systems, которая находится в Алматы. Но в 2012 году у нас появились большие проекты в Астане, и я часто приезжал в столицу в длительные командировки и в какой-то момент решил остаться здесь.
Если рассматривать Алматы и Астану как постоянное место жительства, то для жизни я бы выбрал Астану. Здесь я ощущаю внутреннее спокойствие, здесь тихо, спокойно, уютно.
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Айнура Ашимова, родной город — Караганда, начальник отдела PR BI Development
Я переехала в Астану в 2012 году, потому что мне предложили работу. По духу я немного авантюристка и карьеристка, поэтому недолго взвешивала плюсы и минусы. Мне предложили должность начальника отдела в столице, хорошую зарплату, и я поддалась этому предложению, собрала вещи и переехала.
Город мне дал многое. Я стала более самостоятельной, организованной, целеустремленной. Я постоянно в темпе, в тонусе, в делах. Я чувствую, что всегда в потоке, и получаю удовлетворение от своей деятельности.
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Айгерим Суйндыкова, родной город — Павлодар, автор проектов ARU Ladies Party, EXPO Fashion Fest, Fashion Fest
Я переехала в Астану в 2007 году, потому что сюда переехала моя мама. В Астане было больше возможностей и появилось желание обосноваться.
Я люблю Астану и благодарна ей, потому что она открыла меня новую.
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Келсинай Шакирова, 28 лет, город — Москва, предприниматель, @kelsinay.shakirova
Впервые я приехала в Москву в 2013 году. Это была первая поездка в город, который находится так далеко от Родины. В Кыргызстане, к сожалению, трудно найти работу с приемлемым заработком. Поэтому, как и многие кыргызстанцы, я приняла решение переехать в Москву.
Два года назад я приняла решение начать свое дело. На данный момент являюсь основателем студии красоты @Kelsinay_Beauty_Studio и языковой школы @Kelsinay_Shakirova_School, также сооснователем компании недвижимости @DOM_KG_RU.
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В Алматы я начала работу в компании Beeline. Когда было решено перенести штаб-квартиру компании в Нур-Султан, генеральный директор назначил меня лидером этого проекта.
Город сделал сильнее, амбициознее, но в то же время мягче. Научил жить в гармонии, соблюдать внутренний баланс.
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Сероб Манукян, с. Кирово, Западно-Казахстанская область, врач интервенционный кардиолог
Я переехал в Астану осенью 2013 года. Я как раз окончил обучение в Ереване и в ординатуре в Москве. После Москвы мне нужен был ритм, движение, и я подумал, что Астана — это молодой город, которому нужны новые люди, и я могу стать одним из таких людей.
Я проработал в одной клинике год и три месяца, а потом мне позвонили с моей нынешней работы и сказали, что у них есть вакантное место. Это ведущий кардиохирургический центр в Казахстане и в регионе. Я ехал в Астану, чтобы работать именно в этой клинике. Я уволился, и меня взяли сюда. Это моя самая большая победа.
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Саясат Нурбек, родной город — Семей, начальник образовательных программ BTS Digital
Я родился в Семее, поступил в Турцию, но не смог поехать на учебу по семейным обстоятельствам. Мне пришлось поступать на грант в Казахстане. Директор лицея предложил мне поехать в столицу.
В Астане сложилась моя карьера. Здесь я начал много работать и каждый из руководителей чему-то меня научил. Но самое главное мое достижение — семья.
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Лаула Аскар, родной город — Алматы, журналист, поэт-песенник, директор ORDA FM
Я родилась в Алматы и впервые в Астану приехала в 1998 году как член команды организаторов международной презентации новой столицы. Но переехала я в Астану только спустя десять лет.
Сейчас я возглавляю столичную радиостанцию ORDA FM. Это интересная работа, от которой я получаю большое удовольствие. Мы вещаем на Астану, рассказываем о мероприятиях в городе, делимся новостями со слушателями.
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