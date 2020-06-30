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«Истории понаехавших». Айжанат Абдыразакова о том, почему постоянно возвращалась в Бишкек и как меняет город
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Сегодня в 12:50

«Истории понаехавших». Айжанат Абдыразакова о том, почему постоянно возвращалась в Бишкек и как меняет город

Айжанат Абдыразакова, город — Бишкек, медиаэксперт, руководитель общественного фонда «Билерик», директор пиар-агентства полного цикла «Спринг», посол доброй воли «Всемирных игр кочевников», facebook, @bilerik.fund

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Алматы — Бишкек
Мое путешествие в Бишкек началось из Алматы. Я родилась в Казахстане, и в моем роду есть три национальности — казахи, татары и кыргызы. Прадедушка хотел, чтобы я была носителем кыргызской культуры, поэтому я несколько лет прожила в Нарынской области в истинно кыргызских традициях. Я пила каждый день кумыс и провела колоритное детство в небольшой деревне.

Позже мы с родными переехали в Такмак — небольшой интернациональный город Кыргызстана. Здесь я росла вместе с представителями таких разных наций, как дунгане, уйгуры, узбеки. Интересно, что до определенного возраста я была единственной кыргызской в классе. Жизнь в этом городе воспитала во мне толерантность, которую я сохранила и сейчас.

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Во время учебы я пожила в Урумчи, в турецком Измире и в Нью-Йорке. Но с Бишкеком я разделяю больше всего ценностей. Здесь я увидела для себя много работы. И даже когда сложно или хочется уехать, в Бишкеке есть что-то близкое и родное. Это город, где можно многое себе позволить.
О сложностях и первых впечатлениях
Окончательно я переехала в столицу Кыргызстана, когда поступила в университет. Тогда Бишкек казался большой деревней.

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В Бишкеке я поняла, насколько важно быть коммуникабельным человеком. Здесь мне нужно было выстраивать нетворкинг заново. Будучи восемнадцатилетней девушкой, которая прошла кастинг на главное центральное телевидение станы, я поняла, что меня здесь никто не знает.

В новом городе все обнуляется


В новом городе все обнуляется. Мне было интересно наблюдать за людьми из разных прослоек общества. Принято говорить, что понаехавшие из села — наивные и доброжелательные ребята, которые хотят чего-то добиться, как и я. Но я не была типичной провинциалкой. Я воспринимала город как еще одну аудиторию для коммуникации.
О жизни в Бишкеке
У города есть особенность — уезжая в другие мегаполисы, ощущаешь нехватку зеленого Бишкека. Здесь за два-три часа можно пройти всю столицу. И за границей что-то заставляет скучать по этому месту.

Бишкек — это ностальгия и город, в котором со мной произошли важные события. Здесь были мои первые большие достижения и родилась дочь.

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Сейчас Бишкек значит для меня немного другое. Я чувствую, что многое могу здесь сделать, закончить и довести до ума. Бишкек — город, где мне хотелось бы поднять культуру на другой уровень. Это город постоянных контрастов и разных людей.

Бишкек - город, где мне хотелось бы поднять культуру на другой уровень


Бишкек хаотично застраивается, растет внутренняя миграция. Каждый здесь видит победу по-своему. Кому-то достаточно выучиться и начать зарабатывать. Благодаря тому, что я делаю, бизнес помогает городу и обществу. Мы хотим, чтобы каждый предприниматель чувствовал социальную ответственность.
О деятельности
Моя работа в Бишкеке началась на телевидении с передачи об этнических меньшинствах — курдах, чехословаках и других нациях, которые остались жить в Кыргызстане. После я уехала из страны учиться и вернулась с другим багажом знаний.

Сегодня я владелица PR-агентства. Мы работаем с различными компаниями, людьми и брендами. Проводим частные консультации, занимаемся написанием речей и составлением образа. Часто работаем с крупными строительными компаниями и банками. Для них мы реализуем программы корпоративной социальной ответственности. А также занимаемся SMM, маркетингом и продвижением брендов.

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Я веду социальный бизнес, который несет пользу. Общественный фонд «Билерик» — один из первых самоокупаемых фондов в Кыргызстане. Мы производим ювелирные изделия из натуральных полудрагоценных металлов. Планируем запустить проект, который должен войти в Книгу рекордов Гиннесса. Хотим объединить бренды этнической одежды и продавать креатив. Кыргызские бренды не должны зависеть от других стран. Фонд занимается поиском технологических методов решения проблемы насилия, а именно внедрение браслетов с тревожной кнопкой.

Я горю идеями, как Илон Маск или Стив Джобс, которые доказали, что важно просто верить в дело. Для продвижения проектов планируем масштабную акцию, в рамках которой обратимся к Эмме Уотсон и Илону Маску.

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Как город изменил
В Бишкеке я провела шесть лет. И каждый раз, возвращаясь из других стран, нахожу здесь что-то новое, что хотела бы изменить и привнести. Для этого важно иметь полную картину мира, расширять горизонты и кругозор местных. Я хочу привнести в этот город нью-йоркскую непосредственность и измирский европейский дух.

В Бишкеке есть особенный дух. Я научилась комфортно жить в маленьком уютном городке, который мне хочется сделать краше, ярче и интереснее. Здесь я поняла, что город создают люди. И я хочу помогать бишкекчанам стать образованнее и добрее друг к другу.

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#бизнес #кыргызстан #бишкек #pr #понаехавшие
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