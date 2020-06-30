«Истории понаехавших». Айжанат Абдыразакова о том, почему постоянно возвращалась в Бишкек и как меняет город

Алматы — Бишкек

О сложностях и первых впечатлениях

В новом городе все обнуляется

О жизни в Бишкеке

Бишкек - город, где мне хотелось бы поднять культуру на другой уровень

О деятельности

Как город изменил

Я родилась в Казахстане, и в моем роду есть три национальности — казахи, татары и кыргызы. Прадедушка хотел, чтобы я была носителем кыргызской культуры, поэтому я несколько лет прожила в Нарынской области в истинно кыргызских традициях. Я пила каждый день кумыс и провела колоритное детство в небольшой деревне.Здесь я росла вместе с представителями таких разных наций, как дунгане, уйгуры, узбеки. Интересно, что до определенного возраста я была единственной кыргызской в классе. Жизнь в этом городе воспитала во мне толерантность, которую я сохранила и сейчас.Но с Бишкеком я разделяю больше всего ценностей. Здесь я увидела для себя много работы. И даже когда сложно или хочется уехать, в Бишкеке есть что-то близкое и родное. Это город, где можно многое себе позволить.Тогда Бишкек казался большой деревней.Здесь мне нужно было выстраивать нетворкинг заново. Будучи восемнадцатилетней девушкой, которая прошла кастинг на главное центральное телевидение станы, я поняла, что меня здесь никто не знает.Мне было интересно наблюдать за людьми из разных прослоек общества. Принято говорить, что понаехавшие из села — наивные и доброжелательные ребята, которые хотят чего-то добиться, как и я. Но я не была типичной провинциалкой. Я воспринимала город как еще одну аудиторию для коммуникации.Здесь за два-три часа можно пройти всю столицу. И за границей что-то заставляет скучать по этому месту.Здесь были мои первые большие достижения и родилась дочь.Я чувствую, что многое могу здесь сделать, закончить и довести до ума. Бишкек — город, где мне хотелось бы поднять культуру на другой уровень. Это город постоянных контрастов и разных людей.Каждый здесь видит победу по-своему. Кому-то достаточно выучиться и начать зарабатывать. Благодаря тому, что я делаю, бизнес помогает городу и обществу. Мы хотим, чтобы каждый предприниматель чувствовал социальную ответственность.После я уехала из страны учиться и вернулась с другим багажом знаний.Мы работаем с различными компаниями, людьми и брендами. Проводим частные консультации, занимаемся написанием речей и составлением образа. Часто работаем с крупными строительными компаниями и банками. Для них мы реализуем программы корпоративной социальной ответственности. А также занимаемся SMM, маркетингом и продвижением брендов.Общественный фонд «Билерик» — один из первых самоокупаемых фондов в Кыргызстане. Мы производим ювелирные изделия из натуральных полудрагоценных металлов. Планируем запустить проект, который должен войти в Книгу рекордов Гиннесса. Хотим объединить бренды этнической одежды и продавать креатив. Кыргызские бренды не должны зависеть от других стран. Фонд занимается поиском технологических методов решения проблемы насилия, а именно внедрение браслетов с тревожной кнопкой.Для продвижения проектов планируем масштабную акцию, в рамках которой обратимся к Эмме Уотсон и Илону Маску.И каждый раз, возвращаясь из других стран, нахожу здесь что-то новое, что хотела бы изменить и привнести. Для этого важно иметь полную картину мира, расширять горизонты и кругозор местных. Я хочу привнести в этот город нью-йоркскую непосредственность и измирский европейский дух.Я научилась комфортно жить в маленьком уютном городке, который мне хочется сделать краше, ярче и интереснее. Здесь я поняла, что город создают люди. И я хочу помогать бишкекчанам стать образованнее и добрее друг к другу.