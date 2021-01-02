14 узбекистанцев, которые вдохновляли нас в 2020 году

Аниса Хасанова, 34 года, город — Ташкент, предприниматель, @roseinisa





Я родилась в Ташкенте, отучилась на журфаке Ташкентского государственного университета, некоторое время проработала на телевидении и радио. Потом поняла, что хочу переехать. Мужчины едут за большой реализацией, а женщины — за гармонией и свободой. У меня был выбор: выйти замуж в Ташкенте, стать традиционной невесткой или выбрать что-то большее. Я выбрала второй вариант.

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Белла Сабирова, город — Ташкент, основатель галереи современного искусства ZERO LINE, facebook





Я работаю в сфере искусства, и кажется, что это предполагает рассуждения об абстрактных материях, «уход в астрал», но это не так. Люди, связанные с искусством — приземленные. Они внимательны к тому, что и кто их окружает, не пытаются уйти от действительности. В силу своего интереса к окружающему миру они вовлечены во все, что происходит вокруг. И я отношусь к этой категории.

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Хикмат Абдурахманов, 39 лет, город — Ташкент, предприниматель, сооснователь группы компаний HM Partners, facebook





У нас группа компаний HM Partners. В нее входят различные виды деятельности: сервисные направления, сеть коворкинг-центров, деловой туризм. Также мы поставляем медицинское, строительное, производственное оборудование, спецтехнику, работаем с В2В-сектором, у нас есть лизинговая компания. В этом году запускаем первый частный предпринимательский университет Team University. Главный фактор развития экономики Узбекистана, страны в целом — образование. И если мы, как новые игроки в этой сфере, сможем создать сильный университет, который принесет пользу и сформирует класс предпринимателей, наша главная миссия будет выполнена.

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Андрей Шарипов, 35 лет, город — Ташкент, глава представительства «АрселорМиттал» в Узбекистане





Я из спортивной семьи, отец — тренер по плаванию, поэтому я и все мои братья получили образование по физическому воспитанию. Получив диплом, понял, что надо развиваться дальше. Спорт — это хорошо, но хотелось большего. Поэтому я пошел учиться дальше и получил второе образование — в области металлургии.

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Елена Кун, город — Ташкент, генеральный секретарь Федерации триатлона Узбекистана, facebook





Триатлон внес колоссальные изменения в мою жизнь. Поэтому в какой бы стране я ни была, если у меня есть возможность, стараюсь развивать этот вид спорта. Я член Попечительского совета Федерации триатлона Казахстана. Но когда открывалась казахстанская Федерация, была погружена в другой проект и полноценно участвовать не получилось. Поэтому, когда первый заместитель председателя Федерации триатлона Узбекистана рассказал мне об открытии Федерации и пригласил в Ташкент, я согласилась.

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Азиза Умарова, город — Ташкент, общественный деятель, исполнительный директор консалтинговой компании Smartgov Consulting, facebook





С 2017 года после возвращения из Сингапура, где работала, я руковожу своей бутиковой консалтинговой компанией, с фокусом на реформирование госуправления. Наш клиент — государственные организации либо международные финансовые институты. Наша работа — сделать их работу эффективней, так называемые институциональные реформы, которые позволяют привнести стратегическое планирование в работу госорганов, модернизировать оказание госуслуг для граждан, регуляторная реформа и цифровизация госсектора.

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Бабур Исмаилов, город — Ташкент, художник, baburism.uz





Смотрю на свои картины и понимаю — то, что я делаю сейчас, имеет большой разрыв с тем, что я делал в юности и молодости. Для творческого человека важен эволюционный процесс. Какой-то цикл может быть классным для самого автора, а критики или зрители могут его не понять. Поэтому важно развиваться. К примеру, в подростковом возрасте дети бывают несуразными, к средним годам постепенно выстраиваются и формируются. Сейчас в моем творчестве прошел «подростковый период» и, наконец, началось формирование скелета. Не знаю, что будет дальше: провалы или новые открытия, но самое главное — в этих процессах нужно быть честным по отношению к себе, тогда ты будешь честным по отношению к миру. А мир, я надеюсь, ответит тем же.

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Лазиз Гулямов, город — Ташкент, кондитер, основатель Pie Republic и гастробара «Пастернак», facebook





По образованию филолог немецкого языка и литературы. Попробовав себя на госслужбе, понял, что не мое, и уехал работать в Корею. Именно там и начался мой путь к призванию. Я работал на заводе и никак не был связан с кондитерским делом. Никогда им не интересовался. Но судьба распорядилась по-своему. Случайно я попал на учебу к известному в Корее кондитеру, а потом решил посвятить себя этому делу. Стал кондитером, шеф-кондитером, совершенствовался. Сейчас называю себя бренд-шефом, ресторатором.

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Гульчехра-бегим Махмудова, город — Ташкент, основательница сети магазинов Parfum Gallery, автор книг, facebook





На Дне культуры СССР в Марокко, куда мы привезли группу «Ялла», я познакомилась с мсье Ив Сен Лораном и Пьером Берже. Я была в золотошвейном чапане, ко мне подошел мсье Пьер и сказал, что мой чапан понравился Ив Сен Лорану. Оказывается, за занавеской вместе с ними сидели Элизабет Тейлор и Майкл Джексон. Для нас, советских людей, встреча с такими звездами не была апофеозом. Поэтому, когда я услышала, что мой чапан понравился, я просто сняла его и подарила. На следующий день мне в номер принесли шикарное платье из коллекции Ив Сен Лорана. Потом мы встретились с ним уже в Париже, и он предложил мне стать его представителем и дистрибьютором в Узбекистане. Через несколько лет я приобрела право на дистрибьюцию других брендов.

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Мирхан Сагитов, 33 года, город — Ташкент, куратор Samarkand Half Marathon, основатель Tashkent Runners, @sagitov.mirkhan





Я не был спортивным ребенком, в детстве был даже освобожден от физкультуры. Если бы тогда мне кто-то сказал, что моя деятельность будет связана со спортом и я сам буду им заниматься, я бы посчитал это хорошей шуткой.

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Ахмад Мелибаев, 39 лет, город — Ташкент, совладелец и CEO группы компаний Havoqand people, @ahmad.melibaev





Все началось с любви. Я по-настоящему всегда любил кормить гостей. Чуть подрос и начал любить предпринимательство. Ездил школьником на стареньком «Икарусе» в столицу, бабушка зашивала мне под рубашкой специальный тайный карман с деньгами, и я с огромной для ребенка суммой за пазухой ехал в большой город и закупался товарами для рынка в Коканде. Было страшно, но так захватывающе, что какое-то время, даже когда вырос, занимался торговлей.

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Бобир Акилханов, город — Орландо, предприниматель, @bobirakilkhanov.uz





Я всегда хотел зарабатывать деньги и быть предпринимателем. В 8-9 лет мыл машины, у меня была маленькая точка на базаре, где я торговал жвачкой и другой мелочевкой. При этом наша семья была состоятельной, я учился в частной школе, где обучение стоило семь тысяч долларов в год. Папа с мамой не были против моей деятельности, но это не нравилось бабушке с дедушкой. Они отправляли водителя, чтобы скупить весь товар, но я не соглашался и торговал дальше.

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Ирина Матвиенко, город — Ташкент, журналистка, основательница Context.uz, Nemolchi.uz





Я со школы любила литературу, хорошо писала сочинения. Начиная с 10 класса, была участником клуба неординарной прессы «Свой». Это была неправительственная организация для подростков. Мы издавали собственную газету, писали статьи, учились журналистике.

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Абдурашид Иминов, город — Ташкент, ресторатор, основатель GŌSHT и Black Star Burger Tashkent, @abdurashid_iminov





Моя основная деятельность — ресторанный бизнес. Мое детище — GŌSHT и Black Star Burger Tashkent. Также я уделяю время социальным проектам, а в одном из них являюсь председателем. Речь идет о благотворительном фонде MEROS, миссией которого является озеленение.

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