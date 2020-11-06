Мирхан Сагитов о том, что такое «эйфория бегуна» и как бег изменил его жизнь

О себе

Я куратор Samarkand Half Marathon, сотрудник Фонда развития культуры и искусства Узбекистана, начальник отдела специальных проектов. Также являюсь лидером бегового сообщества Tashkent Runners.

Люблю бег, пробежал пять марафонов, в том числе алматинский, питерский, сочинский и московский, сделал половину Ironman в Сочи и в Астане. Увлекаюсь трейлраннингом, плаванием. Это моя стихия. У меня нет больших рекордов, я делаю это для собственного удовольствия. Мне нравится бег, поэтому я старюсь транслировать людям идею о том, что это интересное увлечение, с которым можно связать свою жизнь и которое поможет во многих аспектах.

Подготовка к забегам, марафонам и общественная деятельность — это то, чем я всецело поглощен и что составляет основную часть моей жизни.





Когда я впервые пробежал пять, десять километров, полумарафон, я испытал невероятные ощущения, которые называются «эйфория бегуна». Это момент, когда после длинной дистанции в кровь выбрасывается большое количество эндорфинов и человек ощущает счастье. Некоторые считают, что именно это приводит к тому, что люди стремятся бегать снова и снова. Если посмотреть фотографии людей на финише, эти невероятные эмоции можно увидеть на их лицах.

О жизненных принципах

Для меня важно, чтобы то, что я делаю, откликалось во мне. Бег изменил мою жизнь, я работал в другой сфере и не думал, что моя деятельность будет связана со спортом. То, чем я занимаюсь на сегодняшний момент, действительно приносит мне огромное удовольствие.

Делать то, что приносит людям пользу.. Я вижу, как моя работа и работа нашей команды влияет на жизни людей. Развивается беговая культура, бегающих людей становится все больше. Мы общаемся со многими, и те, кто принял участие в Самаркандском полумарафоне, сейчас начали бегать регулярно. Они благодарны нам за то, что мы сподвигли их тогда начать.





Забег — это хорошая калька на жизнь. Ты долго к чему-то готовишься, потом выходишь на дистанцию и бежишь. На протяжении всего времени что-то постоянно идет не так, обязательно происходят какие-то трудности. Но ты понимаешь, что с этим нужно бороться. На примере того, как это происходит на забегах, ты понимаешь, что есть вещи, которые можно преодолеть, стиснуть зубы и пройти, учишься действовать оперативно. Чем больше я принимаю участие в сложных соревнованиях, тем больше эти навыки оттачиваются. Когда трудности случаются в жизни, я могу быстрее взять себя в руки, не растеряться и, действуя хладнокровно, идти до конца. Закаляется характер, ты легче относишься к мелким передрягам и проблемам.

Сохранять эмоциональное спокойствие помогает пробежка. Я выхожу один, вечером, чтобы остаться наедине со своими мыслями, телефон вне зоны доступа, никто не отвлекает, и есть время подумать и разложить все по полочкам.

О людях в жизни

В процессе жизни на каждого из нас влияет много людей, факторов, событий.

Меня сильно вдохновляет история Фреда Лебоу, основателя Нью-Йоркского марафона. Когда-то давно я посмотрел фильм «Бег — это свобода». Я увидел, что в 80-х годах, когда в Нью-Йорке зарождалась беговая культура, происходило то же самое, что происходит у нас сейчас. Памятник Фреду Лебоу стоит в нью-йоркском Центральном парке. Он основатель Нью-Йоркского бегового клуба и современного формата городских марафонов. Каждый организатор беговых событий видит аналогию и хочет быть немного похожим на Фреда Лебоу.





Источник hook.report

Окружение — важная составляющая жизни любого человека. Большую часть времени мы проводим на работе, и я рад, что в Фонде я работаю с людьми, с которыми можно делать такие сложные и интересные проекты. Тот результат, что у нас есть, мы получили благодаря команде.

О деятельности

Я не был спортивным ребенком, в детстве был даже освобожден от физкультуры. Если бы тогда мне кто-то сказал, что моя деятельность будет связана со спортом и я сам буду им заниматься, я бы посчитал это хорошей шуткой.

В 2013 году я сильно поправился и понял, что нужно что-то делать. Решил бегать, начал с того, что на регулярной основе бегал вокруг дома пару километров. После я уехал из Узбекистана в Сочи, нашел там беговое сообщество, стал проходить все большие дистанции, сбросил 20 килограмм. Сначала пробежал полумарафон, потом марафон, прошел олимпийскую дистанцию триатлона, потом половину Ironman, и это стало образом моей жизни.





Вернувшись в Узбекистан, я не нашел здесь бегового сообщества и решил его создать. Объединял людей, приглашал вместе выйти на пробежку. В этом году Tashkent Runners три года, сейчас нас более 500 активных участников, и сообщество с каждым годом растет. Полумарафонцев уже более сотни, тех, кто пробежал марафон, около 20-30 человек, увлекается триатлоном тоже большое количество людей. Беговое сообщество растет, благодаря в том числе и нам, появилось много беговых клубов.

Мы ставим своей целью развитие беговой культуры. Чтобы люди понимали, зачем это нужно, правильно относились к своему здоровью и правильно подходили к тренировкам. Мы проводим открытые тренировки, приглашаем людей принимать в них участие, создаем группы, где можно обмениваться мнениями, впечатлениями.

Наше сообщество организовывало беговые события. Первый забег мы решили провести 1 января. Многие думали, что это нереально и придет 2-3 человека. Но в первый год нас было 70 человек, на следующий год 100, потом 150. Появились другие клубы, которые организовывали забеги тоже 1 января.





Меня стали приглашать на городские и республиканские беговые события, также я помогал в организации первого Ташкентского полумарафона, большого городского забега. После чего Фонд развития культуры и искусства Узбекистана пригласил меня на работу заняться организацией Самаркандского полумарафона. Мы сформировали команду и в 2019 году провели Первый международный благотворительный полумарафон в Самарканде. В нем приняло участие более 1100 человек из 25 стран мира. Это не просто спортивное событие, а большой культурный фестиваль, у которого есть благотворительная миссия. В прошлом году он привлекал внимание к людям с нарушением зрения. Одна из задач, которая стоит перед Фондом — создание инклюзивной среды в объектах культуры.

Мы ставим своей целью развитие беговой культуры



На данный момент дело моей жизни — это вовлечение людей в бег, создание вместе с нашей командой ярких событий для всех жителей города.