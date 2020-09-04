Елена Кун о том, как спорт выручает в трудные моменты и почему в Ташкенте есть большие возможности для развития триатлона

О себе





Я человек, который безумно влюблен в триатлон и три дисциплины, которые он включает в себя. Спорт — важная составляющая моей жизни, он делает меня тем, кто я есть.

Вместе с тем я мама, жена и руководитель. Меня делает счастливее, во-первых, семья, окружение, во-вторых, спорт.





Для меня важно, чтобы все, что я делаю, создаю, было по любви

Для меня важно, чтобы все, что я делаю, создаю, было по любви. Не могу творить, если не получаю от этого удовольствие. Поэтому 14 лет назад я кардинально поменяла профессию. Несмотря на то, что окончила с красным дипломом Архитектурную академию и у меня хорошо получалось, я поняла, что это не мое. В течение двух лет искала себя. И когда меня совершенно случайно пригласили в один из крупнейших фитнес-клубов попробовать себя в роли тренера и пройти кастинг, я прошла его с легкостью. А через месяц уже руководила одним из департаментов в этом клубе. Спустя этот месяц я поняла, спорт — это то, что мне нравится, близко по духу, и тогда уже началось развитие. Если делаешь что-то от души — это стопроцентный успех.



О жизненных принципах

— делай со смыслом

— люби то, что делаешь

— помогай другому

— будь честным

— отвечай за результат

— развивайся





Для меня важно быть открытым и честным человеком, не только по отношению к своим партнерам, коллегам, но и к себе.

В те жизненные периоды, когда было тяжело, приходилось силой воли менять взгляд на многие вещи, хорошо выручал спорт. После напряженного дня, когда приходится решать сложные вопросы или как руководитель принимать непростые решения, тоже выручает спорт. Можно сказать так: «В любой непонятной ситуации надевай кроссовки и беги, прыгай в бассейн и плыви». И, когда пробегаешь или проплываешь безостановочно несколько километров, становится легче.

О людях в жизни

В моей жизни люди имеют колоссальное значение. Люди — это самое главное, они двигают планету. А когда твое окружение — это сильные и интересные люди, конечно, они тебя мотивируют.

Мама и папа никогда не были профессиональными атлетами, но еще во времена Советского Союза, когда любительский спорт не был развит, папа был активным велосипедистом. Ездил на велосипеде на работу и даже на Иссык-Куль. Поэтому с раннего детства у меня перед глазами был пример человека, поддерживающего активный образ жизни.





Родители научили не бояться пробовать новое, всегда говорили, что даже если я ошибусь, это не так страшно. «Опыт — сын ошибок трудных». В тот период, когда я решила кардинально сменить профессию, папа сказал: «Дерзай».





Люди — это самое главное, они двигают планету



Супруг — это крепкое плечо и стопроцентный тыл, на который я опираюсь без оглядки. Он поддерживает меня во всем. Сейчас, в период пандемии, моя семья находится в другой стране. Если бы не супруг, не представляю, как бы мы преодолели это.



У меня есть близкая подруга, которая также поддерживает все мои начинания, без которой на многое мне было бы сложно решиться. Любая авантюра, новое начало, челлендж, который я сама себе придумываю — она поддерживает и дает мне толчок, который бывает необходим.





Мой тренер — Дмитрий Гааг, триатлонист, заслуженный мастер спорта. Выступал за Казахстан, победитель многих турниров, обладатель Кубка мира 2000 и 2004 годов. Все мои спортивные достижения в том числе и его заслуга.



Формируя свое окружение, я ориентируюсь на легкость в общении, открытость и честность. Также для меня важно, чтобы человек был открыт и не боялся шагнуть со мной в неизвестное и новое.

О деятельности

Триатлон внес колоссальные изменения в мою жизнь. Поэтому в какой бы стране я ни была, если у меня есть возможность, стараюсь развивать этот вид спорта. Я член Попечительского совета Федерации триатлона Казахстана. Но когда открывалась казахстанская Федерация, была погружена в другой проект и полноценно участвовать не получилось. Поэтому, когда первый заместитель председателя Федерации триатлона Узбекистана рассказал мне об открытии Федерации и пригласил в Ташкент, я согласилась. В Ташкенте была приятно удивлена количеством 50-метровых бассейнов, детских секций, участием руководителя страны в развитии спорта. Когда мне предложили возглавить Федерацию, тут же согласилась.





Сейчас мы на стадии запуска социального проекта для женщин в триатлоне. Занятия будут бесплатными. Мы подписали меморандум с Университетом физической культуры и спорта. Написали методологическое пособие, которое будет первой частью учебника по триатлону для студентов. На февральских соревнованиях наш юниор занял второе место.





Триатлон внес колоссальные изменения в мою жизнь

Дело моей жизни — это развитие триатлона для детей и женщин. Я люблю триатлон за его разнообразие, за то, что это три разных вида циклической нагрузки, при этом собранные воедино. Ты не устаешь ментально, постоянно меняешься и развиваешься. В триатлон приходят люди амбициозные, с которыми интересно не только тренироваться, но и общаться. Ты учишься у них, они — у тебя.





