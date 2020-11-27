Ахмад Мелибаев: «Моя мечта — чтобы молодые перспективные ребята делали имидж нашей страны за рубежом и ломали стереотипы»

О себе





Я мечтатель, путешественник и человек-гостеприимство. С детства люблю встречать гостей.

Люблю путешествия. Только в поисках и в пути я нахожу для себя баланс. Из путешествий обычно привожу идеи и для бизнеса.

В моей жизни было много сложностей и ошибок, чтобы я рафинированно вещал о том, как важно быть конкретным или транслировать список правильных ценностей. Я не та «история успеха», которая оканчивала престижный вуз, училась делать бизнес по книжкам и с первого раза построила корпорацию с командой мечты. Я горько ошибся в начале своей бизнес-карьеры с партнерами. Допустил несколько больших ошибок по молодости и глупости. Тем не менее это опыт, который делает меня мной, уроки, которые стоили мне денег и нервов, но дали гораздо больше. Поэтому каждая ценность в моей жизни пришла от обратного. Как правила в авиации написаны авиакатастрофами, так и мои ценности формируются, исходя из ошибок прошлого и целей на будущее.

Я мечтатель, путешественник и человек-гостеприимство



На сегодня самая важная для меня ценность — люди. Быть честным и открытым с командой — сложная, но основная задача. Потому что я не строю общепит в классическом понимании, я строю команду, которая сделает масштабный, мощный проект.





Сейчас меня делают счастливее простые вещи. Чашка фруктового чая на солнечной веранде в компании приятного человека, случайная улыбка незнакомого ребенка на берегу моря, какие-то фразы моих детей, мамина еда, папин голос в трубке бодрый и здоровый. Когда с супругой и детьми собираемся завтракать, и старший варит всем кофе. Этот год меня сильно поменял, думаю, у многих так.

О жизненных принципах

Когда бизнес вырос в большую сеть и приближается к кризису роста, настало время быстрых решений. В том числе кризисных, кадровых. В это непростое для бизнеса время я четко понимаю — от этого периода зависят следующие пять лет моей компании. Выстоим и воспользуемся шансом вырасти — получим хорошие дивиденды, а главное, устойчивое и стабильное будущее. Нет — компания рухнет. Прошлый и этот год стали временем трансформации. Я понял, что бизнес-модель прошлых двух лет трещит по швам, без системности и вложений в развитие уже нельзя.





Второй принцип, который со мной всю жизнь — я даю себе и своим людям шансы на ошибку. Если вспоминать важные моменты, которые серьезно повлияли на бизнес, то я четко назову кризисы, а не стабильные времена. В моменты ошибок ты растешь. Я понял, что нужно ошибаться, будучи еще наемным менеджером, когда руководил большим отделением крупной компании. Нужно выносить из этих провалов максимум, быть открытым к рискам, факапам и опыту, который они тебе дадут.

О людях в жизни

У меня сложные отношения с родителями, и я понимаю, что бессознательно, но всегда хотел быть похожим на папу. Это другое поколение людей, с другими ценностями. Но с годами я будто больше начинаю понимать родителей и видеть настоящие мотивы и причины их поступков.

Папе хочется сказать спасибо за фундаментальные ценности в моей жизни. Есть человеческие принципы, через которые я никогда не пойду. Думаю, они у меня от отца.





По бизнесу на меня большое впечатление произвели мои сокурсники в «Сколково». Там я встретил нынешнего партнера по заведению в Самаре «Лагмания», там же познакомился с невероятными людьми огромного масштаба. Один из них — Виктор Семенов, руководитель группы компаний «Белая дача». Его бизнес-подход мне близок, его идеи и глобальность мышления меня восхитили. Для меня такие люди это не столько пример для подражания, сколько доказательство того, что все возможно.

Я благодарен каждому сокурснику из Сколково за инсайты, которыми они щедро делились во время учебы и продолжают это делать сейчас.

О деятельности

Все началось с любви. Я по-настоящему всегда любил кормить гостей. Чуть подрос и начал любить предпринимательство. Ездил школьником на стареньком «Икарусе» в столицу, бабушка зашивала мне под рубашкой специальный тайный карман с деньгами, и я с огромной для ребенка суммой за пазухой ехал в большой город и закупался товарами для рынка в Коканде. Было страшно, но так захватывающе, что какое-то время, даже когда вырос, занимался торговлей.





Первое кафе, бургерную мы открыли с братишкой в Коканде. Я жарил котлеты, братишка был официантом, администратором, кассиром и закупщиком в одном лице. Тогда я уволился из большой компании, при хорошей зарплате и карьерном росте. Мечта звала сильнее, я почему-то всегда знал, что буду предпринимателем, несмотря ни на что.

Я по-настоящему всегда любил кормить гостей



Havoqand people — сеть заведений общественного питания. Мы разработали и запустили первую отечественную сеть fried chiсken Les Ailes и локализовали для Узбекистана формат пиццерии, пиццы на доставку под брендом Chopar.

Первое кафе Les Ailes открылось в 2014 году. В тот год мы с партнером съели больше двух тонн курицы на двоих, пока разрабатывали и утверждали рецептуру. Мы единственные в этом сегменте, кто работает по сертификатам Halal. Зациклены на качестве продукта, рецепты разрабатываем сами, адаптируемся под вкусовые предпочтения и запрос потребителя. У нас 35 заведений в Ташкенте, Самарканде, Фергане, Бухаре и Коканде. Планируем запустить филиалы по всей стране и начнем экспансию в СНГ.

В команде работает больше 700 человек. Помимо двух больших брендов есть концептуальные заведения от сети: семейный ресторан Family by Chopar и кофейня Nest. В следующем году я планирую масштабировать кафе в сеть и выйти, возможно, с одним новым форматом.





Моя большая мечта и идея — прилететь однажды в Москву или любой другой город и увидеть огромное количество моих соотечественников, которые открыли бизнес за рубежом. Хочу, чтобы мигранты из Узбекистана были не просто дешевой рабочей силой. Чтобы молодые перспективные ребята, такие, которые в том числе работают у меня в команде, делали имидж нашей страны за рубежом, ломали стереотипы, показывали возможности, силу и мощь места, которое мы зовем родной землей. Поэтому я так зациклен на том, чтобы команда, мои менеджеры, которые выросли до руководителей, взращивали внутри себя бизнес-мышление, становились предпринимателями и не боялись мечтать.

Построив компанию, где можно развить в себе новые знания, навыки и научиться делать бизнес, я хочу стать причастным хотя бы к нескольким десяткам таких историй. Думаю, это вполне реальные цифры, которые при этом могут многое поменять и повлиять даже на самый крепкий стереотип.