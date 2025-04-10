Как превратить салон любимого автомобиля в арт-объект по-казахски: итоги #NauryzDrive2025

Многие украшают свои дома к Новому году, но в Казахстане свой Новый год, и уже второй год казахстанские автолюбители украшают свои автомобили к Наурызу.

Сервис inDrive пригласил водителей по всей стране принять участие во втором конкурсе #NauryzDrive. Чтобы принять участие, нужно было украсить салон своего автомобиля в этно-стиле, сфотографировать результат и поделиться им в Instagram. Просто и вдохновляюще.

Казахстанцы удивили своим креативом и вышли далеко за рамки предложенного формата. Машины стали мини-музеями, арт-объектами, семейными хрониками.

Один участник катался с необычным пассажиром, другой — переоборудовал автомобиль под юрту. Были машины с домброй, вышитыми накидками и подушками, подносами с баурсаками и куртом, орнаментами и украшениями. Каждый из них — часть большого культурного высказывания.

Конкурс поддержали блогеры Ерғазы Әзімханұлы — @azimkhanovich и AZAMAT SARSENBAY — @azafaza18 . Они поделились личным вдохновением и напомнили о важности национальных традиций.

Помимо этого, по Алматы три дня курсировали две особенные машины inDrive, превращенные в живые арт-объекты. В одной — интерьер, наполненный тюльпанами, в другой — текстиль с казахскими орнаментами и шанырак. Каждого пассажира внутри ждал небольшой, но душевный жест — коробочка с теплыми баурсаками.

Кто же победил в конкурсе?

1 место занял @erkin.qazaq. В ролике участник показал интерьер в этно-стиле, наполненный смыслами, текстурами и уважением к традициям. Смотреть видео >>>

2 место занял @kdana08. Получился трогательный душевный семейный ролик с атмосферой настоящего праздника. Смотреть видео >>>

3 место занял @umbetooff. Его креативный ролик собрал больше всего лайков и комментариев, потому что показал настоящую мини-историю с сюжетом, настроением и выразительной подачей. Видео вызвало искренний отклик и стало одним из самых запоминающихся. Смотреть видео >>>









Участники вложили в оформление частичку себя, показали, что в каждой детали живет казахский культурный код и уважение к традициям.

Конкурс стал продолжением прошлогоднего флешмоба, когда казахстанские города украшали авто в национальных мотивах. Формат оказался не только ярким, но и объединяющим.

inDrive также напомнил: в основе сервиса лежит принцип честной цены, где пассажир сам предлагает сумму за поездку, а водитель свободен в своем решении. Это не просто удобство, это уважение к выбору каждого.