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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Ирина Матвиенко о создании социальных проектов и любви к копирайтингу
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Ирина Матвиенко

город — Ташкент, журналистка, основательница Context.uz, Nemolchi.uz

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Сегодня в 17:50

Ирина Матвиенко о создании социальных проектов и любви к копирайтингу

О себе

Я позиционирую себя как журналистка, фем-активистка и основательница Nemolchi.uz.

Мои сильные стороны — это оптимизм и независимость. Оптимизм помогает преодолевать трудности, а независимость позволяет придерживаться выбранной позиции, моих ценностей.

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Люблю путешествовать. Сложно сказать, какая страна любимая. Мне интересен сам процесс, новые впечатления, новые открытия. Нет приоритетов, это могут быть и пустыни, и море, и горы.

Мои ценности — свобода и желание жить в справедливом мире.

Меня делает счастливой осознание того, что то, что я делаю, кому-то помогает.

О жизненных принципах

Первый, основной принцип — честность.

Второй — оставаться верной, в первую очередь, себе.

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Преодолевать сложности, в зависимости от ситуации, иногда помогает планирование. Иногда обращение за помощью, поддержка друзей, близкого круга, родных.

О людях в жизни

Я стараюсь прислушиваться к окружающим, брать себе в арсенал опыт разных людей. Это и успешные предприниматели, и активисты, и писатели, и просто литературные герои, персонажи. Если я вижу, что какой-то поступок, черта, мне импонирует, то, осознанно или нет, я перенимаю его. Поэтому мне сложно выделить одного человека, благодаря которому я сформировалась как личность.

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У меня достаточно большой круг общения. Я формирую его, в первую очередь, из людей, которые разделяют мои идеи. Стараюсь избавляться от токсичного окружения.

В нашей культуре принято всегда быть учтивыми и вежливыми, даже встречая токсичных людей. Пару лет назад я приняла решение сознательно отказаться от этого. Я соблюдаю дистанцию с неприятными мне людьми, с которыми не совпадают ценности. И чувствую себя от этого хорошо. Чем меньше таких людей в моем окружении, тем больше у меня остается ресурса на свое дело, на себя и на близких людей. Для меня это важное открытие. И те, кто меня сейчас окружает, это люди, от которых я чувствую поддержку, к кому могу обратиться за помощью.

О деятельности

Я со школы любила литературу, хорошо писала сочинения. Начиная с 10 класса, была участником клуба неординарной прессы «Свой». Это была неправительственная организация для подростков. Мы издавали собственную газету, писали статьи, учились журналистике.

После окончания вуза руководила учебным центром в представительстве крупной российской компании. Будучи в отпуске, зарегистрировалась на бирже Freelance.ru. Стала брать заказы, и у меня сразу получилось, появились довольные клиенты, хорошие отзывы. И я уволилась с хорошей работы, потому что поняла, что копирайтинг доставляет мне больше удовольствия, это то, чем я хочу заниматься. Так появилось текстовое бюро Cotext.uz.

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Через несколько лет я поняла, что хочу на собственном опыте узнать, как работает CEO-продвижение сайтов. Анализ рынка показал, что в Узбекистане есть только один сайт о хендмейде, но он не развивается. Поэтому в 2011 году я создала проект Ladoshki.uz. Сначала запустили сайт, и это быстро переросло в организацию выставок рукоделия. По отзывам ремесленников, это были одни из лучших выставок. Проект объединял дизайнеров и мастеров всей страны. Со временем выставками стали заниматься слишком много людей, рынок был переполнен, это несправедливо снижало ценность ручной работы, и мы закрыли проект.

У меня также есть другая деятельность, мой социальный проект Nemolchi.uz. Его цель — противодействие насилию в Узбекистане. Мы с волонтерами принимаем анонимные истории, редактируем, исправляем ошибки и публикуем на наших страницах. Кроме того, занимаемся просветительской деятельностью, создаем и переводим много материалов по теме. У нас есть и узбекоязычная версия.

Мы с волонтерами принимаем анонимные истории, редактируем, исправляем ошибки и публикуем на наших страницах


Дело моей жизни — служение людям, социальные проекты и, конечно, самореализация. Для любого человека важно реализовывать свой потенциал. Мы можем менять направление деятельности в течение жизни, но главное при этом — слушать и слышать себя, и сверять, точно ли это то, чем я хочу заниматься. Потому что куда идет наша энергия, наши мысли, там мы и будем успешны.

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#журналистика #узбекистан #ташкент
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