Лазиз Гулямов: «Я хочу вывести кондитерское искусство в Узбекистане на мировой уровень»

О себе





Я — человек-творчество, перфекционист.

Не люблю торопиться, могу долго придумывать и доводить идею до совершенства, а потом отказаться от нее, потому что она не идеальна.

Люблю путешествия, спорт, обожаю сладкое, поэтому стал кондитером.

Мне нравится аниме и онлайн-игры.

Для меня важна честность, справедливость и человечность.

Меня делает счастливее любовь близких, любимая работа и семья.

О жизненных принципах

Человек может все, но ему обычно мешают страх, лень и низкая самооценка. Важно преодолеть эти препятствия.





Стремление стать «шокунином». Shokunin — японское слово, оно означает — «ремесленник, который достиг наивысшего мастерства в своем деле и непрерывно совершенствуется».

Преодолевать трудности помогает вера близких.

О людях в жизни

Семья для меня все, мы живем и трудимся для благополучия семьи и близких. Мои опоры — жена и мама. Нравственно равняюсь на отца.





Мне повезло с бизнес-партнером Сулхи Хасановым. Я стараюсь учиться у него принципам в бизнесе, его рациональности и умению рассчитывать на два шага вперед.

Формирую окружение по принципу приятных на общение профессионалов своего дела, целеустремленных людей, таких, на которых хотел бы равняться.

О деятельности

По образованию филолог немецкого языка и литературы. Попробовав себя на госслужбе, понял, что не мое, и уехал работать в Корею. Именно там и начался мой путь к призванию. Я работал на заводе и никак не был связан с кондитерским делом. Никогда им не интересовался. Но судьба распорядилась по-своему. Случайно я попал на учебу к известному в Корее кондитеру, а потом решил посвятить себя этому делу. Стал кондитером, шеф-кондитером, совершенствовался. Сейчас называю себя бренд-шефом, ресторатором.





Моя кондитерская деятельность началась в Южной Корее, потому что меня вдохновило искусство местных мастеров. А в 2009 году я выиграл Гран-при общекорейского конкурса в категории Wedding Cake Decoration.

Делом своей жизни я бы назвал совершенствование кулинарии и кондитерского искусства Узбекистана, хочется оставить после себя наследие.

Я хочу вывести кондитерское искусство в Узбекистане на мировой уровень



Сейчас работаю над концепцией узбекских десертов. Думаю посвятить этому книгу. Наша страна славится пловом, самсой. Но место, где так много солнца и фруктов, просто идеально для того, чтобы разработать собственные национальные десерты.

Я хочу вывести кондитерское искусство в Узбекистане на мировой уровень. Это сделает меня по-настоящему счастливым, а счастье — лучший измеритель успеха.