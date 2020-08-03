Андрей Шарипов о том, как быть семьянином, топ-менеджером и чемпионом соревнований по триатлону

О себе
Считаю, что смысл жизни — во всестороннем развитии и стремлении к идеалу. Я приверженец такой философии, поэтому стремлюсь совмещать работу, занятия триатлоном и семью.
Я предельно целеустремленный человек. С детства достигаю практически все цели, которые ставлю перед собой. Люблю учиться, мне нравится развиваться.
Я приверженец минимализма. Если посмотреть на мое рабочее место, гардероб, состояние машины — это многое говорит обо мне. К примеру, на рабочем месте, кроме компьютера, блокнота и телефона, нет ничего. Это дает ощущение порядка.
Стараюсь быть дипломатичным, максимально избегать ссор. Мы все сталкиваемся с конфликтными ситуациями на работе, на улице, в магазине, но я считаю, что нужно стараться быть счастливее и добрее.
Я приверженец минимализма
У меня большая семья: супруга, трое прекрасных детей, также с нами живет моя мама. Супруга — ассистент посла Украины в Узбекистане, работает в посольстве. Она моя опора, мы движемся и развиваемся вместе. Она самостоятельна как личность, прекрасна как мама и изумительна как жена. Я люблю ее.
В последнее время стал ощущать счастье до мурашек именно в те моменты, когда дети бегут мне навстречу. Наблюдать радость в глазах детей от появления меня дома — это пиковое состояние счастья. Работа и спорт занимают много времени, и я понимаю, что семья скучает. Но стараюсь делать так, чтобы время, проведенное с детьми, было запоминающимся.
О жизненных принципах
Если взялся за что-то, делай с душой, чтобы в итоге гордиться результатом. Это касается всего, неважно, чем ты занимаешься.
Все мои дни, недели, кварталы полностью распланированы. 25 декабря у меня был готов план на весь год. Я знал, как буду проводить выходные, были запланированы все поездки, старты, семейный отдых. Но самый классный план — отсутствие плана. В этом году пандемия внесла свои коррективы.
О людях в жизни
На меня сильно повлиял отец, он для меня эталон. Папа был человеком слова, никогда не говорил о людях плохо за глаза. Умел общаться на уровне министров и также находил общий язык с простыми и безграмотными людьми. Отец был ответственным и уважаемым человеком. У него было много друзей и дома часто были посиделки, но во сколько бы он ни лег спать, с утра всегда был как новый. Он был строг, но при этом смог дать нам, всем своим сыновьям, понятие любви, пример крепких семейных уз, пример того, каким папой нужно быть.
На меня сильно повлиял отец
Считаю, что люди притягиваются друг к другу, схожие по образу жизни, поведению, ценностям. Будь я пессимистом, то и окружение было бы таким. А я счастливый, и окружающие меня люди самодостаточные, веселые, общительные люди. И мне приятно рядом с ними, я наслаждаюсь своим окружением.
О деятельности
У меня два высших образования: в сфере спорта и металлургии. Так получилось, что в жизни я реализую себя в этих двух направлениях.
Я из спортивной семьи, отец — тренер по плаванию, поэтому я и все мои братья получили образование по физическому воспитанию. Получив диплом, понял, что надо развиваться дальше. Спорт — это хорошо, но хотелось большего. Поэтому я пошел учиться дальше и получил второе образование — в области металлургии.
Более 15 лет проработал на заводе. Сначала на производстве, строил карьеру в цеху. Далее перевелся в управление, и меня пригласили на должность главы представительства «АрселорМиттал» в Узбекистане.
Долгое время не занимался спортом. В итоге сильно поправился и понял — надо что-то менять. Четыре года назад начал бегать, занялся питанием, своим образом жизни. Все это привело меня к триатлону. Соревнования, которые организовывала на тот момент федерация Казахстана, подтолкнули меня к IRONMAN. Около трех лет тренируюсь серьезно.
Первое достижение, к которому я шел — это кубок Temir Adam в Караганде. История этих соревнований началась со спринта, когда соперники сильно обошли меня в беге. Это меня подстегнуло. Я сказал себе, что на следующих соревнованиях в Караганде проявлю себя интереснее. Начитавшись и насмотревшись видео, я построил себе план подготовки и строго следовал ему, прошел двухнедельные сборы в Дубае, которые организовал себе сам. Проводил 15 часов в неделю на тренировках. Это было сложное время, я не понимал, как совмещать работу, семью и спорт так, чтобы нигде не упустить. Подготовившись, занял первое место в абсолюте. Это вдохновило идти вперед, и я стал заниматься с тренером Виктором Земцевым. Сейчас он главный тренер сборной Узбекистана по триатлону.
Практически все старты, которые посещал в Казахстане, выиграл в абсолюте. После участвовал в Ironman в Барселоне и Турции. В Астане в Ironman 70.3 выиграл право на участие в чемпионате мира в Новой Зеландии.
Мое дело жизни — создать крепкую и большую семью
Главное, что есть у меня в жизни — это моя семья. По жизненному опыту понял, что материальные блага — это не богатства. Сила, богатство и смысл — в детях и семье. И мое дело жизни — создать крепкую и большую семью.