Андрей Шарипов о том, как быть семьянином, топ-менеджером и чемпионом соревнований по триатлону

О себе

Я приверженец минимализма

О жизненных принципах

О людях в жизни

На меня сильно повлиял отец

О деятельности

Я приверженец такой философии, поэтому стремлюсь совмещать работу, занятия триатлоном и семью.С детства достигаю практически все цели, которые ставлю перед собой. Люблю учиться, мне нравится развиваться.Если посмотреть на мое рабочее место, гардероб, состояние машины — это многое говорит обо мне. К примеру, на рабочем месте, кроме компьютера, блокнота и телефона, нет ничего. Это дает ощущение порядка.Мы все сталкиваемся с конфликтными ситуациями на работе, на улице, в магазине, но я считаю, что нужно стараться быть счастливее и добрее.Супруга — ассистент посла Украины в Узбекистане, работает в посольстве. Она моя опора, мы движемся и развиваемся вместе. Она самостоятельна как личность, прекрасна как мама и изумительна как жена. Я люблю ее.Наблюдать радость в глазах детей от появления меня дома — это пиковое состояние счастья. Работа и спорт занимают много времени, и я понимаю, что семья скучает. Но стараюсь делать так, чтобы время, проведенное с детьми, было запоминающимся.Это касается всего, неважно, чем ты занимаешься.25 декабря у меня был готов план на весь год. Я знал, как буду проводить выходные, были запланированы все поездки, старты, семейный отдых. Но самый классный план — отсутствие плана. В этом году пандемия внесла свои коррективы.Папа был человеком слова, никогда не говорил о людях плохо за глаза. Умел общаться на уровне министров и также находил общий язык с простыми и безграмотными людьми. Отец был ответственным и уважаемым человеком. У него было много друзей и дома часто были посиделки, но во сколько бы он ни лег спать, с утра всегда был как новый. Он был строг, но при этом смог дать нам, всем своим сыновьям, понятие любви, пример крепких семейных уз, пример того, каким папой нужно быть.Будь я пессимистом, то и окружение было бы таким. А я счастливый, и окружающие меня люди самодостаточные, веселые, общительные люди. И мне приятно рядом с ними, я наслаждаюсь своим окружением.Так получилось, что в жизни я реализую себя в этих двух направлениях.Получив диплом, понял, что надо развиваться дальше. Спорт — это хорошо, но хотелось большего. Поэтому я пошел учиться дальше и получил второе образование — в области металлургии.Сначала на производстве, строил карьеру в цеху. Далее перевелся в управление, и меня пригласили на должность главы представительства «АрселорМиттал» в Узбекистане.В итоге сильно поправился и понял — надо что-то менять. Четыре года назад начал бегать, занялся питанием, своим образом жизни. Все это привело меня к триатлону. Соревнования, которые организовывала на тот момент федерация Казахстана, подтолкнули меня к IRONMAN. Около трех лет тренируюсь серьезно.История этих соревнований началась со спринта, когда соперники сильно обошли меня в беге. Это меня подстегнуло. Я сказал себе, что на следующих соревнованиях в Караганде проявлю себя интереснее. Начитавшись и насмотревшись видео, я построил себе план подготовки и строго следовал ему, прошел двухнедельные сборы в Дубае, которые организовал себе сам. Проводил 15 часов в неделю на тренировках. Это было сложное время, я не понимал, как совмещать работу, семью и спорт так, чтобы нигде не упустить. Подготовившись, занял первое место в абсолюте. Это вдохновило идти вперед, и я стал заниматься с тренером Виктором Земцевым. Сейчас он главный тренер сборной Узбекистана по триатлону.

Мое дело жизни — создать крепкую и большую семью

После участвовал в Ironman в Барселоне и Турции. В Астане в Ironman 70.3 выиграл право на участие в чемпионате мира в Новой Зеландии.По жизненному опыту понял, что материальные блага — это не богатства. Сила, богатство и смысл — в детях и семье. И мое дело жизни — создать крепкую и большую семью.