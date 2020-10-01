Бабур Исмаилов: «Я считаю, что нам, народам Центральной Азии, нужно стремиться объединяться, уважать и любить друг друга»

О себе

Я художник, работаю в живописи, театральной декорации, занимаюсь дизайном и графикой. Это профессия и призвание, которое должно быть над национальным признаком.



Сейчас мир говорит практически на одном языке, одевает одну одежду, ест одну еду, границы стали очень тонкими. В глобализации при всех минусах есть свои плюсы. Я считаю, что нам, народам Центральной Азии, нужно стремиться объединяться, уважать и любить друг друга. Это сделает нас только сильнее. Потому что нет чистого народа, мы давно смешаны. Наш регион невероятно мультикультурный и многонациональный. В каждом из нас огромное количество кровей, мы носители разных древних генов, цивилизаций, знамен, которые оказались в этих краях.





Я люблю Узбекистан. Здесь прожило не одно поколение моих предков. Но при этом я с уважением принимаю любую культуру, народ. Мне приходится много разъезжать, и где бы ни жил, я везде чувствую себя комфортно.

В каждом периоде жизни свои ценности. Человек не может прожить с одном флагом всю жизнь. По мере того, как взрослеешь, происходит переоценка, меняются взгляды. Но это не значит, что меняются позиции.

Две главные ценности не только для творческого человека, но и для каждого живого существа — это жизнь и свобода



Для меня самое главное и ценное — это то, что я умею делать. Когда ты делаешь то, что любишь — это и есть счастье.

Ценю свободу. Творчество — это абсолютная бесконечность, галактика, и дай Бог, чтобы в этом открытом космосе для меня не произошло никаких гравитационных процессов, ненужных притяжений.

Две главные ценности не только для творческого человека, но и для каждого живого существа — это жизнь и свобода. И каждый имеет на них тотальное право.

О жизненных принципах

Моя первая и самая главная жизненная позиция — честь. Возможно, это связано с честолюбием, потому что каждый художник в душе немного честолюбив.





Ко всему нужно подходить, не изменяя себе, любя то, что делаешь. Именно тогда это будет иметь важное значение.

Моя первая и самая главная жизненная позиция — честь



Для меня актуально понятие «Здесь и сейчас». При этом никогда не нужно забывать то, что было вчера, потому что это делает тебя мудрее, и всегда нужно брать в расчет, что будет завтра.

Джебран Халиль, величайший ливано-американский поэт и философ, говорил: «Труд — это любовь, ставшая зримой». Это истина, к которой нужно прислушаться.





Не нужно ждать, когда придет вдохновение. Мир наполнен этим чудесным состоянием, оно в снах, в людях, в друзьях, врагах, ситуациях, событиях — во всем, что нас окружает. Потому что создатель сотворил мир настолько прекрасным, что даже великие художники всего лишь его цитируют.

О людях в жизни

В жизни каждого человека должны быть учителя, наставники и герои, на которых хочется равняться. И это должны быть существующие в реальности люди, а не книжные персонажи. Потому что на примере живых людей все воспринимается более выпукло.

В первую очередь, я благодарен своим родителям. Я начал рисовать в два-три года, и они поддержали мое желание, увлечение и пронесли его через всю жизнь.





Затем были учителя, большие мастера, прекрасные художники. Их было очень много, и каждый вложил в меня маленькую частицу. Я счастливый человек, потому что учился у замечательных людей, бегал по мастерским, помогал что-то делать, учился не только в творческом плане, но и получал жизненный опыт. Каждая встреча, разговор, ситуация накапливается на наших книжных полках и со временем превращается в большую библиотеку.

В жизни каждого человека должны быть учителя, наставники и герои, на которых хочется равняться



Я интроверт. Свое личное пространство держу за семью замками, ключи где-то во мне. И когда происходит вторжение, ощущаю себя не всегда комфортно. Но это специфика профессии. Например, чтобы снять кино, нужны режиссер, гример, осветитель, актеры, сценаристы. А художнику никто не нужен. Это достаточно немая профессия, потому что работы художника говорят зачастую больше, чем он сам.

О деятельности

Смотрю на свои картины и понимаю — то, что я делаю сейчас, имеет большой разрыв с тем, что я делал в юности и молодости. Для творческого человека важен эволюционный процесс. Какой-то цикл может быть классным для самого автора, а критики или зрители могут его не понять. Поэтому важно развиваться. К примеру, в подростковом возрасте дети бывают несуразными, к средним годам постепенно выстраиваются и формируются. Сейчас в моем творчестве прошел «подростковый период» и, наконец, началось формирование скелета. Не знаю, что будет дальше: провалы или новые открытия, но самое главное — в этих процессах нужно быть честным по отношению к себе, тогда ты будешь честным по отношению к миру. А мир, я надеюсь, ответит тем же.





Дело моей жизни — это то, чем я занимаюсь. Я больше ничего делать не умею. Но этого достаточно, чтобы прожить наполненную жизнь. Потому что живопись и искусство — это невероятная, бесконечная вещь, где нет предела совершенству.