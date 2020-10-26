Гульчехра-бегим Махмудова о знакомстве с Ив Сен-Лораном и создании сети парфюмерных магазинов в Узбекистане

О себе





На сегодняшний день моя главная ипостась — бабушка. Быть бабулей — это великое звание. Кроме того, я взрослая дама, которая прошла долгий и интересный путь.

Для меня важны мои корни. Есть притча о том, как сильный ветер решил свалить могучий дуб, но как бы они ни старался, у него не получалось. Когда ветер спросил у древа, почему так происходит, дуб отвечал, что не ствол его держит — его сила в корнях. Именно корни дают мне возможность быть сильной, фантазировать и творить.

Мой папа иранец, дедушка пришел в Бухару из Тегерана с караваном, но поскольку была революция и границы закрыли, он остался в Бухаре. Его экспроприировали, расстреляли, погибла и бабушка, дети остались у подножия дворца Эмира Бухарского. Папе тогда было два года. Повзрослев, из сироты он стал крупным деятелем Советского Союза. Рядом с ним всегда была моя мама, которая его вдохновляла.





Я искусствовед, кандидат наук, автор книг.

Уже 35 лет работаю в международном бизнесе. Наша сеть магазинов называется Parfum Gallery. Мы эксклюзивные дистрибьюторы более 150 luxury-брендов на узбекском рынке.

Моя главная ценность — любовь к ближнему



Меня делает счастливее здоровье и радость окружающих людей. Люблю делать подарки и получаю от этого даже больше удовольствия.

Моя главная ценность — любовь к ближнему. Очень важно с самого детства вкладывать в сердце ребенка любовь. И тогда повзрослев, он уже не сделает плохо ближнему, не совершит насилие, не поднимет оружие. Тогда мы придем к вечному миру.

О жизненных принципах

Настойчивость и упорство. Всегда упорно иду к намеченной цели. Как лошадь на скачках, вижу только финишную прямую.

Сделал ошибку — нужно исправить. Нельзя сбегать.

Если не получилось добиться цели, решить задачу одним способом, найдите другой. «Не в дверь, так в окно».

Умение относиться ко всему творчески. У меня накопилось столько знаний и жизненного опыта, что я стала писать книги, романы.





Честность и справедливость. Ни разу в жизни я не подвела ни одного своего партнера, не схитрила. Эти принципы ведут меня на протяжении всей жизни и дают возможность создавать долгосрочный проекты.

Раньше, как и многие советские люди, я была доверчива. В 1988 году увлеклась идеей создания мультфильма «История ислама», как раз в то время вышел мультфильм «История Иисуса Христа». Мне удалось выехать в Египет и получить разрешение на создание мультфильма от Международного института истории ислама «аль-Азхар». Мы с близким семейным другом, режиссером и мультипликатором воплотили эту идею и сделали несколько серий мультфильма «История ислама». Потом я уехала по работе в Италию, оставив партнеру печать и право подписи, и он продал компанию. Этот случай научил меня правильно с юридической точки зрения оформлять все договоренности и сделки.

О людях в жизни

Папа и мама всегда учили меня, что главное — образование. Мы с братьями и сестренкой изучали многое, папа учил языкам: английскому и персидскому, и бережно вел нас к большим знаниям.





Большое влияние на меня оказала бабушка. Она была благороднейшей леди, родом из Ферганской долины, дочь крупного сеида. Родилась в 19 веке, ушла в 21, прожила 102 года, знала английский и французский, никогда не носила паранджу. Она говорила мне, что я «импортная внучка», потому что я другая. Первый парфюм я увидела у нее на столике. Это был парфюм Guerlain, который ей подарил папа, а ему он достался от эмира Бухарского. Она любила ароматы и часто разжигала чилим, кальян. Иной раз садилась за кальян и рассказывала нам сказки. Одна из моих книг так и называется — «Флакон хрустального кальяна». Бабушка говорила: «Видите, как преломляется дымка и лучи света через кальян. Так и жизнь у вас будет сверкать и преломляться. Все в ваших руках».

Большое влияние на меня оказала бабушка



Еще один важный человек в моей жизни — супруг Сабир Рузиев. Когда мы познакомились, папа был против наших отношений, поскольку не считал, что у спортсмена может быть хорошее будущее. Но когда мы поженились, Сабир уже стал трехкратным чемпионом мира, серебряным призером Олимпийских игр, потом президентом Национального олимпийского комитета Узбекистана. Мы вместе шли по жизни, поддерживали и вдохновляли друг друга.

О деятельности

Я хотела связать свою жизнь с искусствоведением. Но в 1985 году случились проблемы со здоровьем, и я поняла, что хочу жить по-новому. Несмотря на то, что у меня уже была готова докторская диссертация, я бросила все. С разрешения Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами создала при обществе кооператив. Мы организовывали коммерческие Дни культуры за рубежом. Продавали за границей наши национальные сувениры, одежду, устраивали гастроли творческих коллективов, побывали во множестве стран мира.





На Дне культуры СССР в Марокко, куда мы привезли группу «Ялла», я познакомилась с мсье Ив Сен Лораном и Пьером Берже. Я была в золотошвейном чапане, ко мне подошел мсье Пьер и сказал, что мой чапан понравился Ив Сен Лорану. Оказывается, за занавеской вместе с ними сидели Элизабет Тейлор и Майкл Джексон. Для нас, советских людей, встреча с такими звездами не была апофеозом. Поэтому, когда я услышала, что мой чапан понравился, я просто сняла его и подарила. На следующий день мне в номер принесли шикарное платье из коллекции Ив Сен Лорана. Потом мы встретились с ним уже в Париже, и он предложил мне стать его представителем и дистрибьютором в Узбекистане. Через несколько лет я приобрела право на дистрибьюцию других брендов.

Компании Begim на сегодняшний день 30 лет



Компании Begim на сегодняшний день 30 лет. Пять лет назад вместе с партнерами и инвесторами мы запустили производство собственного парфюма — Treasure Collection made in France, ароматы: Samarkand Spirit, Bukhara Spirit, Ruby of Temur, KohiNur Diamond и Silk Road. Я хотела, чтобы через ароматы из недр нашей священной земли люди смогли почувствовать нашу великую культуру. Слоган нашей компании — «Любовь. Доброта. Культура. Красота»

Дело моей жизни — это сказки. Я написала книгу «Сказание о духе времен». Это путешествие детей по истории и культуре стран Великого шелкового пути. Плюс, у меня есть план — создать сеть развлекательных парков Silk Road Land. Тематические парки с монументами, историческими зданиями, фигурами героев нашей великой истории и культуры будут находиться в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Иране, Китае, Индии, Азербайджане — по всей траектории Великого шелкового пути. Думаю, Silk Road Land будет главным делом моей жизни.