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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Хикмат Абдурахманов: «Моя мотивация простая — считаю, каждый человек приходит на этот свет, чтобы принести пользу»
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Хикмат Абдурахманов

39 лет, город — Ташкент, предприниматель, сооснователь группы компаний HM Partners, Facebook

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Вчера в 14:50

Хикмат Абдурахманов: «Моя мотивация простая — считаю, каждый человек приходит на этот свет, чтобы принести пользу»

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О себе
Я предприниматель и социально активный человек, семьянин.

Люблю работать в партнерстве.

Люблю свою страну и свое дело. Жил и учился в разных странах мира, но каждый раз возвращаюсь в Узбекистан, тянет на Родину. Хочется принять активное участие в переменах в нашей стране. Я из поколения людей, которые прожили сознательную жизнь в эпоху перемен и получили хорошее образование. Поэтому есть желание изменить мир к лучшему, оставить после себя что-то хорошее.

Люблю свою страну и свое дело


Для меня важно видеть результат своей деятельности. Знать, что это дело не просто прибыльное, но и полезное для общества в целом. И бизнес — это моя стихия, мне нравится заниматься созиданием.

Я счастливый человек. Меня делает счастливым моя семья, понимание того, что она рядом и, конечно, любимое дело.
О жизненных принципах
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Важно, чтобы дело и слово шли в одном направлении. Поэтому люблю заниматься частным предпринимательством, в нем есть конкретный фокус, ты следуешь за тем, что делаешь. Есть целевая аудитория, продукт или услуга, ты предлагаешь ее клиенту и стараешься, чтобы он был доволен и счастлив от сотрудничества с тобой.

Важно чувство справедливости. Хочу, чтобы от нашего дела получали удовольствие не только учредители, но и команда. Я большой сторонник командной работы.

Важно, чтобы дело и слово шли в одном направлении


Люблю развитие во всех проявлениях: личное развитие, команды и общества.

Сталкиваясь с трудностями, проблемными ситуациями, стараюсь не спешить с ответом, беру тайм-аут. Иногда достаточно одного часа, иногда нужно несколько дней. Советуюсь с близкими, с кем привык делить ответственность и результаты, обязательно с партнером по бизнесу. При таком подходе результат всегда лучше.
О людях в жизни
В первую очередь, на мое становление повлияли родители. Мой брат начал заниматься предпринимательством раньше всех в моем окружении. Поэтому я черпал знания о жизни, бизнесе, взрослении внутри семьи.

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Дальше на моем пути были знаковые люди, которые стали источником знаний, мудрости. Те, с кем я общался в ходе работы, делал первые шаги. Я активно работал с Торгово-промышленной палатой Узбекистана, когда начинали свое дело. Председатель ТПП 15 лет назад был одним из моих главных наставников.

Потом такую роль играли активные бизнесмены в Узбекистане, с которыми мы дружим до сих пор. Большое влияние на меня оказали преподаватели и наставники из других стран, у которых я учился в Великобритании, Америке, Сингапуре и Китае.

Я черпал знания о жизни, бизнесе, взрослении внутри семьи


Самый близкий человек в моем окружении — супруга. Мы вместе уже 20 лет. Мы вместе развиваемся, она мой главный спутник по жизни.
О деятельности
У нас группа компаний HM Partners. В нее входят различные виды деятельности: сервисные направления, сеть коворкинг-центров, деловой туризм. Также мы поставляем медицинское, строительное, производственное оборудование, спецтехнику, работаем с В2В-сектором, у нас есть лизинговая компания. В этом году запускаем первый частный предпринимательский университет Team University. Главный фактор развития экономики Узбекистана, страны в целом — образование. И если мы, как новые игроки в этой сфере, сможем создать сильный университет, который принесет пользу и сформирует класс предпринимателей, наша главная миссия будет выполнена.

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В 2006 году мы с друзьями упаковали чемоданы и полетели в Гуанчжоу. Мы поймали правильную волну, открыли компанию, узбекско-китайский торговый дом и стали выполнять функцию моста между малым и средним бизнесом Узбекистана и китайскими заводами. С тех пор мы сильно развились и стали единым окном для бизнеса. Теперь мы работаем не только с Китаем, но и со всем миром. Позже добавились и другие бизнес-юниты.

Каждый человек приходит на этот свет, чтобы принести пользу


Позже мы поняли, что для нас важно принимать участие в развитии предпринимательства в Узбекистане в рамках международных связей. Поэтому все наши бизнесы и общественные начала выстроились вокруг построения экосистемы.

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Моя мотивация простая — считаю, каждый человек приходит на этот свет, чтобы принести пользу. Для людей, кто занимается предпринимательством, коммерческая часть — это подтверждение того, что ты все делаешь правильно. Поэтому доход и польза, которую приносишь окружению — это результат твоей работы.

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#университет #бизнес #предприниматель #узбекистан #ташкент
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