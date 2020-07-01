Хикмат Абдурахманов: «Моя мотивация простая — считаю, каждый человек приходит на этот свет, чтобы принести пользу»

О себе

Люблю свою страну и свое дело. Жил и учился в разных странах мира, но каждый раз возвращаюсь в Узбекистан, тянет на Родину. Хочется принять активное участие в переменах в нашей стране. Я из поколения людей, которые прожили сознательную жизнь в эпоху перемен и получили хорошее образование. Поэтому есть желание изменить мир к лучшему, оставить после себя что-то хорошее.

Люблю свою страну и свое дело

Для меня важно видеть результат своей деятельности. Знать, что это дело не просто прибыльное, но и полезное для общества в целом. И бизнес — это моя стихия, мне нравится заниматься созиданием.

О жизненных принципах

Важно, чтобы дело и слово шли в одном направлении

О людях в жизни

Я черпал знания о жизни, бизнесе, взрослении внутри семьи

О деятельности

Каждый человек приходит на этот свет, чтобы принести пользу

Меня делает счастливым моя семья, понимание того, что она рядом и, конечно, любимое дело.Поэтому люблю заниматься частным предпринимательством, в нем есть конкретный фокус, ты следуешь за тем, что делаешь. Есть целевая аудитория, продукт или услуга, ты предлагаешь ее клиенту и стараешься, чтобы он был доволен и счастлив от сотрудничества с тобой.Хочу, чтобы от нашего дела получали удовольствие не только учредители, но и команда. Я большой сторонник командной работы.Иногда достаточно одного часа, иногда нужно несколько дней. Советуюсь с близкими, с кем привык делить ответственность и результаты, обязательно с партнером по бизнесу. При таком подходе результат всегда лучше.Мой брат начал заниматься предпринимательством раньше всех в моем окружении. Поэтому я черпал знания о жизни, бизнесе, взрослении внутри семьи.. Те, с кем я общался в ходе работы, делал первые шаги. Я активно работал с Торгово-промышленной палатой Узбекистана, когда начинали свое дело. Председатель ТПП 15 лет назад был одним из моих главных наставников.Большое влияние на меня оказали преподаватели и наставники из других стран, у которых я учился в Великобритании, Америке, Сингапуре и Китае.Мы вместе уже 20 лет. Мы вместе развиваемся, она мой главный спутник по жизни.В нее входят различные виды деятельности: сервисные направления, сеть коворкинг-центров, деловой туризм. Также мы поставляем медицинское, строительное, производственное оборудование, спецтехнику, работаем с В2В-сектором, у нас есть лизинговая компания. В этом году запускаем первый частный предпринимательский университет Team University. Главный фактор развития экономики Узбекистана, страны в целом — образование. И если мы, как новые игроки в этой сфере, сможем создать сильный университет, который принесет пользу и сформирует класс предпринимателей, наша главная миссия будет выполнена.Мы поймали правильную волну, открыли компанию, узбекско-китайский торговый дом и стали выполнять функцию моста между малым и средним бизнесом Узбекистана и китайскими заводами. С тех пор мы сильно развились и стали единым окном для бизнеса. Теперь мы работаем не только с Китаем, но и со всем миром. Позже добавились и другие бизнес-юниты.Поэтому все наши бизнесы и общественные начала выстроились вокруг построения экосистемы.Для людей, кто занимается предпринимательством, коммерческая часть — это подтверждение того, что ты все делаешь правильно. Поэтому доход и польза, которую приносишь окружению — это результат твоей работы.