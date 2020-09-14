Азиза Умарова о том, как на нее повлияли годы работы в ООН и каких принципов придерживается

О себе

Я легкий на подъем, энергичный эмпат. Местами упертый человек.

С детства дружна с книгами, играю на фортепиано. Творческая по натуре, но политические события могу анализировать как препарирующий патологоанатом. Требовательна к окружающим, но и к себе тоже.

Коммуникатор, могу легко подобрать нужные слова. Сентиментальна. Умею вдохновлять и объединять, могу быть резкой.





Дочь, жена и мама.



Люблю живую музыку, порядочных людей и путешествия как способ познать нечто новое.

Для меня важна свобода личности. Открытость и чувство справедливости. Я за социальный либерализм.

Коммуникатор, могу легко подобрать нужные слова



Меня делает счастливее возможность изменить что-то вокруг себя. После долгих лет работы в ООН, где я возглавляла большую и дружную команду множества проектов, у меня в голове все происходящее видится через призму проектного управления. Вижу проблему, автоматически выстраивается решение, план действий и способы измерения результата. Поэтому во время карантина я не смогла просто наблюдать за ситуацией. Сидя дома на последних месяцах беременности, удалось запустить три акции во благо людей, чему я рада. Первая — собрали команду волонтеров и доставили бесплатные продуктовые пакеты и лекарства нескольким сотням одиноких пожилых людей и инвалидов. Запустили акцию «100 сердец» для Каракалпакстана, где смогли мобилизовать на 240 семей по 500 тысяч сумов. И третья акция — «Дыши, Узбекистан». Через фонд «Эзгу Амал», где являюсь членом попечительского совета, мы закупили 120 концентраторов, 1000 пульсоксиметров и раздали в областные и районные больницы по стране.

О жизненных принципах

Лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном. Не надо никогда ничего бояться.





Быстро мобилизуюсь в кризисных ситуациях, это помогает преодолеть трудности. В школьные годы была типичным «ботаником», носила длинную тугую косу нижу спины, очки, а ко всему прочему тараторила, иногда даже заикаясь. Родители отвели к логопеду. Он изучил, вздохнул и сказал, что мозг опережает язык и что не может ничем помочь. Пришлось работать над речью и научиться контролировать себя. Сила воли позволила начать говорить медленно и четко. В 19 лет уже смогла выступать диктором на международных спортивных мероприятиях, стала ведущей передачи на ТВ. Проблема сошла на нет. С любой сложностью можно совладать. Надо верить.

О людях в жизни

У меня есть возможность совмещать семейную жизнь, карьеру и общественную деятельность благодаря поддержке моей семьи.





Сейчас меня окружают разные люди. Я могу найти общий язык и поддерживать отношения с совершенно разными по типажу, возрасту, роду деятельности людьми.

О деятельности

С 2017 года после возвращения из Сингапура, где работала, я руковожу своей бутиковой консалтинговой компанией, с фокусом на реформирование госуправления. Наш клиент — государственные организации либо международные финансовые институты. Наша работа — сделать их работу эффективней, так называемые институциональные реформы, которые позволяют привнести стратегическое планирование в работу госорганов, модернизировать оказание госуслуг для граждан, регуляторная реформа и цифровизация госсектора.

В среднесрочной перспективе я хотела бы видеть трансформацию человеческого капитала в Узбекистане



Узбекистан был долгое время изолирован от многих современных практик госуправления, и после 2016 года возник серьезный запрос на изменения. Мне всегда был интересен опыт реформ в разных странах. Я начала интересоваться, как разные страны достигли развития. Какие были провалы в реформах и факторы успеха. И уже в реалиях обновленного Узбекистана нам стали поступать заказы на реализацию проектов.





В среднесрочной перспективе я хотела бы видеть трансформацию человеческого капитала в Узбекистане. С крепким средним классом не только в столице, с прекрасным образованием, широкими интересами, с книгами в домах, любопытными до всего нового, с интересом к внешнему миру. Я хочу, чтобы наши люди были полны сил и энергии делать прорыв. Чтобы такие базовые вещи, как дешевый интернет, витамины и йодсодержащие препараты, теплые классы в школах и университетах, были доступны повсеместно.

А в долгосрочной хотела бы основать фонд в поддержку регионального сотрудничества, культурного и образовательного обмена в Центральной Азии. Я верю в единство наших народов, в необходимость стать общим рынком. На карте по отдельности мы мало примечательны, но как единый регион можем стать серьезной конкурентоспособной силой, с которой будут считаться. На благо наших народов.