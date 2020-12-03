Бобир Акилханов о том, как торговал на базаре, почему выбрал IT-сферу и как стал серийным предпринимателем

О себе

Я серийный предприниматель, умею создавать технологичные бизнесы и продавать их.





Родился и до 17 лет жил в Ташкенте. Десять лет провел в Австралии, получил там образование в сфере IT и начал свою карьеру. Шесть лет жил в России, а четыре года назад переехал в Америку по визе «Человек с экстраординарными способностями в области бизнеса». Сейчас занимаюсь IT-бизнесом и путешествую.

В этом году начал развивать свою страницу в Instagram. Все мои сотрудники работают удаленно, поэтому, когда ввели локдаун и детей перевели на онлайн-формат обучения, я решил попутешествовать с семьей. Ездим по Штатам уже седьмой месяц, записываем это на камеру и публикуем видео с субтитрами на странице @bobirakilkhanov.uz. За 3-4 месяца на страницу подписалось порядка 180 тысяч людей.

Я серийный предприниматель



Одна из моих сильных сторон в том, что я умею просчитывать риски, calculate risk.

Умею создавать команды. Для меня нет проблемы в том, чтобы создать команду, делегировать и сделать так, чтобы все работало правильно. Я думаю, это самое главное, то, благодаря чему я могу заниматься разными проектами.

Безусловно, мне приносит удовлетворение достижение своих целей, но эти эмоции длятся недолго. Сейчас по-настоящему счастливым меня делает семья, дети, возможность уделять им время, видеть, как они растут, и участвовать в их воспитании.

О жизненных принципах

В работе для меня важна честность. Не терплю ложь, и моя команда об этом знает. К примеру, если я сам делаю что-то неправильно, они могут сказать мне об этом, критиковать.

Не терплю предательства, мне важно доверять людям. Были моменты, когда я привозил своих близких друзей, мы начинали работать вместе, и меня предавали. Это очень тяжело. Сейчас все устные договоренности я стараюсь прописывать, кто бы ни был — близкий товарищ или даже друг.





Раньше, сталкиваясь со сложностями, я убегал от них. В первый раз я попал в реально сложную ситуацию в 22-23 года, когда впервые обанкротился. Одним из первых я хотел вложиться в проект Павла Дурова «ВКонтакте». Если бы мы заключили сделку, я заработал бы 700-800 миллионов долларов. Мы почти договорились, но, к сожалению, из-за моей ошибки ничего не вышло. Он ушел дальше, а мой бизнес рухнул на глазах. Я думал, что это конец и у меня нет никакого будущего. Уехал в Ташкент и на полгода ушел в депрессию. Мне звонили из Австралии, говорили, что нужно платить зарплату, у меня росли долги, а я просто не поднимал трубку.

Потом ко мне подошел папа и сказал: «Либо ты убегаешь от проблем, и они все равно никуда не исчезают, либо ты должен решить их и дать себе шанс снова что-то сделать». Я вернулся в Австралию, восстановился, раздал долги. После этого в жизни были еще несколько ситуаций, когда терял деньги миллионами долларов, становился банкротом. Но я начал воспринимать сложности иначе — встал, отряхнулся, сделал выводы и пошел дальше.

О людях в жизни

Меня окружают такие же, как я, люди: эрудированные, рисковые бизнесмены, которые управляют большими командами, компаниями.

Если говорить о сотрудниках, основная часть — интроверты. Мы работаем в IT-индустрии, и самые лучшие программисты — это интроверты. Потому что у них нет такой потребности в общении, как у экстравертов, и они могут работать долго и сфокусировано.





Большое влияние на меня оказал отец. Он интересовался информационными технологиями, и уже в 1992-93 годах у нас дома был компьютер, а в 1997 году интернет. Я поехал учиться в Австралию на IT-специалиста, тоже по рекомендации отца. Уже в то время он говорил, что за этим будущее. Папа дал мне толчок и направление, я подхватил и пошел дальше.

В дальнейшем в жизни было много людей, которые поменяли меня. Один из них — Энтони Роббинс. Когда я приехал в Австралию, мне было 17 лет, надо было учиться, подрабатывать, и было тяжело. Кто-то порекомендовал почитать Роббинса. Бизнес-тренер писал о возможностях, которые есть перед каждым человеком, о необходимости работать над собой. И внутри меня все поменялось. Ранее я не думал о таких вещах, никогда не встречал таких людей. И, как бы странно ни звучало, именно он, человек, с которым я лично не знаком, сильно повлиял на мою жизнь.

О деятельности

Я всегда хотел зарабатывать деньги и быть предпринимателем. В 8-9 лет мыл машины, у меня была маленькая точка на базаре, где я торговал жвачкой и другой мелочевкой. При этом наша семья была состоятельной, я учился в частной школе, где обучение стоило семь тысяч долларов в год. Папа с мамой не были против моей деятельности, но это не нравилось бабушке с дедушкой. Они отправляли водителя, чтобы скупить весь товар, но я не соглашался и торговал дальше.

Позже папа научил меня, как можно зарабатывать посредством интернета. Мы перепродавали хостинги. Эта компания до сих пор существует в Узбекистане, она лидер в своем сегменте.





Свой первый бизнес я создал в Австралии, и это была социальная сеть. После окончания университета я долго думал, что придумать, чтобы мы с университетскими друзьями не потеряли связь. Email, Classmate и Myspace, которые были в тот момент — были неудобны. Пока я продумывал решение задачи, знакомый рассказал мне, что в Америке парень по имени Марк Цукерберг совсем недавно запустил такой проект. Увидев Facebook, я понял — это то, что я визуализировал. Тогда я привлек большие инвестиции и запустил в Австралии аналог Facebook с небольшими изменениями. К сожалению, проект не получил развитие, потому что я выбрал не тот рынок.

Свой первый бизнес я создал в Австралии, и это была социальная сеть



В 2017 году создал компанию BlockCrunge, и уже в 2018 году ее выкупили за 10 млн долларов.

На сегодняшний момент у меня много действующих бизнесов. Я один из акционеров российского проекта «Купикупон», инвестор Plov.com. У меня есть команда, которая работает над проектом видеоконференций со встроенной платежной системой. Кроме того, компания, которая занимается разработкой IT-продуктов. Мы работаем с государственным сектором и частным бизнесом.

Еще одно направление моей деятельности — образование. В Узбекистане у нас работает IT-академия. Мы обучаем IT-специалистов, у нас большая территория, порядка 300 студентов. Но свой самый грандиозный проект, я думаю, мне еще предстоит сделать в будущем. Пока я учусь, набираюсь опыта и скорости.