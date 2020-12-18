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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Ресторатор Абдурашид Иминов о том, как создал в Ташкенте уникальный бренд, который стал популярен за рубежом
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Абдурашид Иминов

город — Ташкент, ресторатор, основатель GŌSHT и Black Star Burger Tashkent, @abdurashid_iminov

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Сегодня в 11:50

Ресторатор Абдурашид Иминов о том, как создал в Ташкенте уникальный бренд, который стал популярен за рубежом

О себе

Мне помогает двигаться по жизни вера. Вера со мною всегда и везде. Она помогает проще относиться к мирскому, доверять процессу жизни. То есть происходящее всегда обладает высшей целью, а вера ускоряет процесс принятия решений, а иногда даже подсказывает, что порой стоит отойти в сторону и просто наблюдать. Отсюда и вытекает мое основное правило: «Пришел, увидел, победил».

Приоритеты человека меняются в течение жизни, но для меня во главе всего и всегда — здоровье и благополучие семьи. А взаимоотношения с близкими дают энергию движения вперед, здесь нет иных опций.

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Для ощущения счастья есть несколько ресурсов. Со стороны философии жизни, мое счастье — это внутреннее состояние и благодать. С позиции человека, счастье — это семья. А вот счастливым меня как бизнесмена делает факт того, что все рабочие механизмы и процессы слажены, есть время на новые проекты. Я каждый день просыпаюсь с азартом и мотивацией, это бодрит лучше всякого кофеина. Говоря в целом, если бы люди просто следовали за тем, что им нравится в жизни, то стали бы гораздо счастливее. А вообще, чтобы стать счастливее, надо понять, что делает вас несчастным.

О жизненных принципах

Я не разграничиваю принципы в жизни и в работе, они взаимодополняемые. Для меня открытость, прямолинейность и честность — основополагающие во всем.

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Также я придерживаюсь «принципа сотрудничества» — совместная работа повышает уровень совместной победы, и «принципа обучения» — каждый человек, которого мы встречаем, потенциально способен нас чему-то научить. Искренне считаю, что лучше потерять деньги, чем репутацию.

Для меня открытость, прямолинейность и честность — основополагающие принципы во всем


Без трудностей нет прогресса. Был период, когда я оказался практически на дне: одномоментная потеря всех источников дохода и появление солидного долга — все это тянуло меня вниз. Я не мог концентрироваться на решении проблем, а все мысли были только об ответственности за семью. Через несколько дней мне удалось взять себя в руки, ведь я не имел права сдаваться. Сегодня вера во Всевышнего и его предопределение являются моей опорой в трудных ситуациях. Благо есть во всем, даже в самых, казалось бы, непреодолимых сложностях, и важно помнить: стоит только принять испытание достойно, как оно тут же обернется для вас пользой.

О людях в жизни

Каждый человек так или иначе влияет на наше становление, но фундамент закладывают родители. Мои родители многое вложили в меня, их принципы сформировали во мне личность на раннем периоде, а далее формировало окружение и саморазвитие. Бывает, что окружение формирует личность человека, а бывает, что человек выбирает круг общения, отталкиваясь от заложенных в нем изначально черт характера. В моем случае в обоих вариантах я благодарен каждому на жизненном пути.

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Если говорить о работе, сейчас меня окружают единомышленники. C годами ты четко фильтруешь круг общения, и сегодня я окружаю себя разделяющими и поддерживающими мои взгляды и начинания людьми. Но одновременно с этим я за позитивный нетворкинг, стремлюсь к новым знакомствам с успешными и коммуникабельными. Мне интересны люди, факты, истории, опыт, который можно получить только при живом общении. У каждого человека есть то, что будет ценностью для меня.

О деятельности

Основная деятельность — ресторанный бизнес. Мое детище — GŌSHT и Black Star Burger Tashkent. Также я уделяю время социальным проектам, а в одном из них являюсь председателем. Речь идет о благотворительном фонде MEROS, миссией которого является озеленение.

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Любая личность начинает свое становление еще в детстве. Тогда я был мечтателем. Сегодня все постепенно становится реальностью, и когда-то детские мечты — уже взрослые мечты.

Первым шагом к воплощению моих идей в жизнь стал совместный с партнером проект. На тот момент я обладал опытом только в Horeca, после корректировки и апгрейда поступившего предложения мы разработали идею уникального места — стейкхауса без алкогольных напитков. Обилие мясных блюд в меню ресторана подразумевает наличие бара, ну или хотя бы винной карты, я же жил согласно своему вероубеждению, взглядам на жизнь и на проект, а это шло вразрез с общепринятой концепцией. В итоге мой друг и партнер поддержал меня, инвестируя в «безумный» проект, в который мало кто верил, но верил я. Вспоминая этот старт, горжусь. Можно с уверенностью сказать, что я открыл заведение, нарушающее тренды, а бренд, создаваемый как локальный, теперь имеет большой спрос не только на родном рынке, но и в Казахстане, Кыргызстане, России и в странах ближнего зарубежья.

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Когда человек привыкает к определенному типу отдыха, то показать другую сторону в позитивном ключе тяжело, но возможно. Поначалу люди удивлялись моей концепции, некоторые даже были в недоумении. Здесь было важно терпение и качество блюд. Со временем нам удалось даже подчеркнуть вкус блюд, исключая алкоголь. И мы постоянно получаем положительные фидбеки от наших гостей — как локальных, так и зарубежных.

Скоро мы планируем открытие ресторана в Нью-Йорке


Скоро мы планируем открытие ресторана в Нью-Йорке. Планы грандиозные, я намерен масштабировать компанию и всегда открыт к предложениям. Могу показаться самоуверенным, но я не хочу 10-20 ресторанов — 500 было бы отлично. Поступают запросы на франшизу GŌSHT c Ближнего Востока, стран СНГ и ближнего зарубежья. Безусловно, это требует немалых инвестиций, но в успех я верю.

На данном этапе жизни я нахожусь именно там, где и должен быть, и все идет так, как и должно идти. Моей главной целью остается создание своей бизнес-империи.

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