Какое окружение помогает становиться сильнее: 15 историй успешных людей

Тимур Файзиев, 39 лет, родной город — Бишкек, основатель Elite House, девелопер, бизнес-коуч, @timurfayziev
Люди — это важно. Это подмога, опора, наставники. Они заставляют думать, меняться, расти, становиться сильнее посредством командной работы, конкуренции.
Идеально, когда 33 % твоего окружения — это люди, которых ты обучаешь, 33 % — люди, у которых чему-то учишься ты, и 33 % — люди, с которыми ты можешь конкурировать. Такое соотношение делает человека сильнее.
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Алибек Унгарбаев, 35 лет, родной город — Жезказган, финансовый директор
Меня окружают разные люди, но у нас похожий склад мышления. Для меня важно находить общие интересы с теми, кто находится рядом, работать над долгосрочными отношениями. Почти все мои близкие друзья — это люди, с которыми я завел отношения в последние 5-10 лет.
Считаю, что нужно учиться правильно общаться и находить общий язык с другими.
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Данияр Аманалиев, 36 лет, родной город — Бишкек, креативная экономика, соучредитель группы компаний ololo, telegram
Раньше я думал, что формировать окружение — это прибавлять. Хотел всем нравиться, иметь хорошие отношения с другими людьми. Теперь понял, что формировать окружение — значит вырезать. Уходить от токсичных людей, которые не разделяют твои ценности и забирают энергию. Если мне нечему научиться у человека, то мне незачем с ним общаться.
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Мади Сыпатаев, 44 года, город — Ницца, основатель торговой марки Marino Madi
Самый главный критерий в выборе окружения — чтобы мне было приятно с человеком. Также важен уровень интеллекта, общие интересы. Например, ценю тех, кто может поговорить об истории, культуре, геополитике.
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Асет Даутбаев, 45 лет, родной город — Алматы, предприниматель
Мне нравятся профессионалы своего дела. В жизни вы можете встречать разных людей, с кем-то не сходиться во взглядах, но при этом признавать их талант и способности. Например, бывают те, кто плохо уживается с коллективом, но при этом хорошо знает свое дело. Кто-то ставит на первый план личностное. Я ставлю профессионализм.
В людях также ценю открытость, добропорядочность. Мне повезло с людьми, которые меня окружают, потому что я вижу в них эти качества. Важно, чтобы люди смотрели на вещи примерно одинаково. Для меня ценно, когда люди разделяют те же ценности, что и я.
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Эльдар Галиев, 33 года, город — Бишкек, информационные технологии, CEO Growave, linkedin
В моей жизни вещи играют небольшую роль. Это инструменты, которые помогают находить новые связи и открывать новые двери. Но я не переоцениваю их. С легкостью отношусь к деньгам и вещам, которые приходят и уходят. Единственное, что по-настоящему может согреть душу — эмоции, которые мы испытали в течение жизни. Они появляются благодаря людям, которые рядом с тобой.
В моем окружении много личностей, которые полны сюрпризов. Я постоянно узнаю о них что-то новое. Они мыслят широко и амбициозно. У нас часто возникают споры и обсуждения. С такими людьми одинаково хорошо вместе работать и отдыхать.
Я отношусь к людям так, как хотел бы, чтобы они относились ко мне. Для меня неприемлемы пренебрежение, оскорбление, подхалимство.
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Аниса Хасанова, 34 года, город — Ташкент, предприниматель, @roseinisa
Стараюсь быть в том обществе, где мне интересно. Это обязательно энергичные, позитивные, реализованные люди или те, кто стремится что-то делать. Сейчас у меня такое окружение.
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Умеда Парсаева, город — Душанбе, предприниматель, @umedaparsaeva
Я провожу время с теми людьми, с которыми мне интересно. Чаще всего это люди старше меня. Так получалось, что я никогда не дружила и не общалась со сверстниками. С более взрослыми людьми интереснее, много тем для обсуждения, в то время как интересы ровесников казались мне детскими.
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Елена Хрусталева, город — Алматы, спортсменка, тренер по пилатесу
Я выбираю людей для своего окружения интуитивно. С кем-то мы становимся друзьями, начинаем общаться, увидевшись мельком.
Люблю и ценю легкое общение, когда есть доверие, не нужно постоянно договариваться, искать компромиссы. Например, так у нас сложились отношения с другими тренерами, с которыми мы арендуем зал. Мы не делили часы занятий в зале, расписание сложилось само собой. Так же было с тренером, он доверял мне. Если я что-то не сделала, понимал, что на это была веская причина.
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Юрий Польский, город — Нур-Султан, вице-президент Федерации тенниса Казахстана
У меня амбициозное окружение. Это связано и со студенческими годами. В МГУ учатся разные люди, но все они креативные и амбициозные. Друзья со школы, которые до сих пор со мной, тоже разделяют эти ценности, стремятся стать лучше, добиться чего-то. И, конечно, семья, близкие — это моя основа.
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Болат Акчулаков, 49 лет, город — Атырау, генеральный директор Ассоциации KAZENERGY
Людей не выбираешь, они даются нам судьбой.
Мне интересно общаться с людьми творчества, искусства, это заряжает. Можно почерпнуть много полезного от общения с детьми, их незаурядность мотивирует. У меня четверо детей, и я хотел бы еще. Хочу быть для них не хуже, чем был мой отец для меня, и дать им в жизни еще больше. Потому что должно быть развитие, дети должны быть лучше родителей.
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Нафиса Имранова, город — Душанбе, основатель бренда ZHIWJ, @nafisa_imranova
В людях, которые меня окружают, ценю простоту, глубокий ум и душу. Среди них много творческих, интересных людей, которые меня вдохновляют, редко бывают звездные. Люблю общаться с художниками, режиссерами, фотографами, людьми науки, философами. Из общения с ними всегда получается что-то интересное.
Есть выражение: «Формируйте окружение из людей, которые вас любят и которых любите вы». Также считаю важным окружать себя людьми, которые могут вдохновлять вас, а вы их. Все должно быть взаимно. Поэтому в моем окружении именно такие люди.
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Асель Адил, город — Нур-Султан, основатель бренда ADILI, @asseladil, @adili.kz
Стараюсь окружать себя позитивными людьми. Я начала задумываться об этом около года назад. Оказалось, в моем окружении нет людей с негативом, тех, кто жалуется на жизнь. Помимо сообщества женщин-предпринимателей у меня есть круг из семи близких подруг. Одна из них — мама в декрете, увлекается детской психологией, вторая — сферой здорового питания, другие развиваются в иных направлениях. Но всех объединяет стремление к развитию и позитивный взгляд на жизнь.
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Сергей Бондаренко, 44 года, город — Нур-Султан, тренер по триатлону
Когда ты начинаешь работать над собой, приходят лучшие результаты. Главное, не бросать, не останавливаться и понимать, что в жизнь ты пришел не просто так, а для того, чтобы работать, в первую очередь, над собой. А когда развиваешься сам, вокруг тебя меняется окружение.
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Андрей Шарипов, 35 лет, город — Ташкент, глава представительства «АрселорМиттал» в Узбекистане
Считаю, что люди притягиваются друг к другу, схожие по образу жизни, поведению, ценностям. Будь я пессимистом, то и окружение было бы таким. А я счастливый, и окружающие меня люди самодостаточные, веселые, общительные люди. И мне приятно рядом с ними, я наслаждаюсь своим окружением.
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