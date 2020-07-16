Таджикский дизайнер Нафиса Имранова о жизненных принципах и создании бренда ZHIWJ

О себе

Уже в восемнадцать лет я четко знала, что стану дизайнером

О жизненных принципах

О людях в жизни

Мои близкие — главное, что у меня есть

О деятельности

«Твори, живи, люби»

Временами бываю на волне, сияю так, что могу свернуть горы, а иногда настолько замкнутая, что меня легко не заметить. Все зависит от внутреннего состояния, от того, как я чувствую и вижу обстоятельства вокруг.Особенно когда художник по костюмам тщательно подбирает наряды, передающие дух эпохи. Люблю путешествовать, знакомиться с людьми, изучать новое. Нравится проводить время с родными, друзьями, племянниками, рисовать, ставить эксперименты и обучать их.Всегда думаю о будущем и ставлю цели. Уже в восемнадцать лет я четко знала, что стану дизайнером.Для меня важно быть полезной для общества и близких людей. Важно, чтобы была гармония, энергия, которая может давать силы и вдохновлять окружающих.В жизни не всегда и не всем легко быть открытым и честным. Но я придерживаюсь этого и стараюсь окружать себя такими людьми. Считаю, что если человек обманул даже единожды, то он обманет еще раз. Потому что это его сущность, которую невозможно изменить.Так как замечала, что после трудностей происходит взлет. Всякий раз после преодоления сложных моментов, а их у меня было немало, мне попадается крупный проект, получается классная коллекция, либо поступает интересное предложение из другой страны. Поэтому сложность — это испытание, и, чтобы пройти его, нужно продумать пути, прописать план и задачи.Среди них много творческих, интересных людей, которые меня вдохновляют, редко бывают звездные. Люблю общаться с художниками, режиссерами, фотографами, людьми науки, философами. Из общения с ними всегда получается что-то интересное.Нас пятеро детей, она умело уделяет внимание каждому. Было время, когда нас всех нужно было поставить на ноги, дать высшее образование, и мама с папой приложили для этого все усилия. Когда у меня бывают сложные периоды, вспоминаю, как мама, несмотря ни на что, всегда улыбалась нам, была добра и ласкова — и это помогает мне идти дальше.Для меня важно их настроение, здоровье. Когда мне было 23-24 года, я проводила больше времени с друзьями, сейчас обязательно выделяю время для сестер, племянниц и мамы.Также считаю важным окружать себя людьми, которые могут вдохновлять вас, а вы их. Все должно быть взаимно. Поэтому в моем окружении именно такие люди.На первом курсе задумалась о том, что нового могу придумать. В 2012 году, когда я училась на втором курсе, в Душанбе проводилось мероприятие, которое организовывала иностранка. Я создала свою первую коллекцию костюмов и назвала ее «Горы Памир». Она состояла из двух цветов: красного и белого. Белое означало чистоту, а красное — оберег. И когда коллекция первый раз появилась на подиуме, публика бурно аплодировала, я поняла, что людям нравится. Реакция зрителей в тот момент как будто разбудила внутри меня огонь, силу, которая живет до сих пор. Я сохранила костюмы и всегда вспоминаю этот момент. Думаю, когда-нибудь в будущем устрою огромную выставку, где в первую очередь презентую «Горы Памир», чтобы показать, с чего все началось.Для меня важна любовь, это чувство во всем, что нас окружает. Благодаря любви я живу, дышу и вдохновляюсь. Назвала бренд так, потому что хочу, чтобы каждый человек, который носит одежду бренда ZHIWJ, почувствовал нашу любовь. Мы создаем все наряды в единственном экземпляре и с любовью.