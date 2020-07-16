Таджикский дизайнер Нафиса Имранова о жизненных принципах и создании бренда ZHIWJ

О себе
Я модельер, художник-дизайнер из Таджикистана.
Как человек, я хамелеон, так как у меня часто меняется характер. Временами бываю на волне, сияю так, что могу свернуть горы, а иногда настолько замкнутая, что меня легко не заметить. Все зависит от внутреннего состояния, от того, как я чувствую и вижу обстоятельства вокруг.
Стараюсь быть ближе к родным людям, друзьям и сотрудникам.
Люблю исторические фильмы. Особенно когда художник по костюмам тщательно подбирает наряды, передающие дух эпохи. Люблю путешествовать, знакомиться с людьми, изучать новое. Нравится проводить время с родными, друзьями, племянниками, рисовать, ставить эксперименты и обучать их.
Уже в восемнадцать лет я четко знала, что стану дизайнером
Для меня важна сама жизнь. Всегда думаю о будущем и ставлю цели. Уже в восемнадцать лет я четко знала, что стану дизайнером.
Самая большая ценность — счастье моих близких. Для меня важно быть полезной для общества и близких людей. Важно, чтобы была гармония, энергия, которая может давать силы и вдохновлять окружающих.
О жизненных принципах
Мои принципы — быть честной с людьми и чтобы они были честны со мной. В жизни не всегда и не всем легко быть открытым и честным. Но я придерживаюсь этого и стараюсь окружать себя такими людьми. Считаю, что если человек обманул даже единожды, то он обманет еще раз. Потому что это его сущность, которую невозможно изменить.
Придерживаюсь принципа: «Все, что ни случается — к лучшему». Так как замечала, что после трудностей происходит взлет. Всякий раз после преодоления сложных моментов, а их у меня было немало, мне попадается крупный проект, получается классная коллекция, либо поступает интересное предложение из другой страны. Поэтому сложность — это испытание, и, чтобы пройти его, нужно продумать пути, прописать план и задачи.
О людях в жизни
В людях, которые меня окружают, ценю простоту, глубокий ум и душу. Среди них много творческих, интересных людей, которые меня вдохновляют, редко бывают звездные. Люблю общаться с художниками, режиссерами, фотографами, людьми науки, философами. Из общения с ними всегда получается что-то интересное.
Мои близкие — главное, что у меня есть
Вдохновляет мама. Нас пятеро детей, она умело уделяет внимание каждому. Было время, когда нас всех нужно было поставить на ноги, дать высшее образование, и мама с папой приложили для этого все усилия. Когда у меня бывают сложные периоды, вспоминаю, как мама, несмотря ни на что, всегда улыбалась нам, была добра и ласкова — и это помогает мне идти дальше.
Когда я смотрю, как мама проводит время с внуками, воспитывает — понимаю, что она для меня идеал, человек, на которого я равняюсь.
Мои близкие — главное, что у меня есть. Для меня важно их настроение, здоровье. Когда мне было 23-24 года, я проводила больше времени с друзьями, сейчас обязательно выделяю время для сестер, племянниц и мамы.
Есть выражение: «Формируйте окружение из людей, которые вас любят и которых любите вы». Также считаю важным окружать себя людьми, которые могут вдохновлять вас, а вы их. Все должно быть взаимно. Поэтому в моем окружении именно такие люди.
О деятельности
Все началось с того, что я окончила школу и поступила в технологический институт в Таджикистане на факультет дизайна костюмов. На первом курсе задумалась о том, что нового могу придумать. В 2012 году, когда я училась на втором курсе, в Душанбе проводилось мероприятие, которое организовывала иностранка. Я создала свою первую коллекцию костюмов и назвала ее «Горы Памир». Она состояла из двух цветов: красного и белого. Белое означало чистоту, а красное — оберег. И когда коллекция первый раз появилась на подиуме, публика бурно аплодировала, я поняла, что людям нравится. Реакция зрителей в тот момент как будто разбудила внутри меня огонь, силу, которая живет до сих пор. Я сохранила костюмы и всегда вспоминаю этот момент. Думаю, когда-нибудь в будущем устрою огромную выставку, где в первую очередь презентую «Горы Памир», чтобы показать, с чего все началось.
«Твори, живи, люби»
«Твори, живи, люби». Бренд называется ZHIWJ, что в переводе с памирского означает «любовь». Для меня важна любовь, это чувство во всем, что нас окружает. Благодаря любви я живу, дышу и вдохновляюсь. Назвала бренд так, потому что хочу, чтобы каждый человек, который носит одежду бренда ZHIWJ, почувствовал нашу любовь. Мы создаем все наряды в единственном экземпляре и с любовью.