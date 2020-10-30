Казахстанцы об учебе в университетах Европы: гранты, открытые преподаватели и путешествия

Германия





Іңкәр Бекiш, родной город — Астана, студент





Обучение в государственных вузах Германии бесплатное. Язык обучения — немецкий. У меня не было с этим сложностей, так как уже в 11 классе у меня был уровень С1.

По программе DAАD для немецких школ, таких как моя, выделяют 2-3 стипендии в год размером 700 евро в месяц. Также можно искать стипендии самостоятельно от университетов, но они будут не больше 300 евро.

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Италия

Алима Мурзабекова, город — Нур-Султан, Fashion designer, @alima_fh





Я окончила Instituto Marangoni в 2009 году. Учеба была насыщенная. С первых дней мы делали практическую работу. Обучались не только дизайну, но и основам кройки шитья, истории искусства, моде, программам Photoshop, Illustrator. Каждые две недели мы сдавали мини-экзамены, независимо от основных экзаменов на итальянском языке, которые проходили дважды в год. Были проекты, которые мы воочию демонстрировали перед комиссией. Для меня было сложно изъясняться на итальянском языке.

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Франция

Мадина Науканова, город — Сент-Этьен, научный сотрудник в Горной школе Сент-Этьена, @m.naukanova





Я живу во Франции с сентября 2018 года. Поступила в Горную школу города Сент-Этьен.

Самая большая сложность была с французским языком. Программа обучения была англоязычной, но в итоге половина материала подавалась на французском. Было очень сложно, приходилось заниматься самостоятельно.

Поступить в университет за рубежом не сложно, есть множество возможностей, о которых мы не знаем. Главное, не бояться и пробовать.

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Бельгия

Анжим Медетбаева





Я приехала в Бельгию в 2009 году на учебу, когда мне было 20 лет. В Алматы я окончила школу имени Куляш Байсеитовой и поступила в консерваторию в городе Гент.

Передо мной стоял выбор между Францией и Бельгией. Музыканты, выбирая место для учебы, уделяют внимание не престижу университета, а престижу педагога, у которого придется учиться. И я поехала к знаменитому профессору Бельгии — Михаил Кугель. Я играла в брюссельской филармонии и выступаю с разными бельгийскими оркестрами.

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Испания





Виктория Павловская, родной город — Алматы, студентка





Мама предложила мне поехать учиться в Испанию. Когда я сюда приехала, мне было 17 лет.

В университетах учатся по кредитной системе. Все экзамены оцениваются по школе от нуля до десяти. В казахстанских университетах обучение стоит очень дорого, в то время как в Испании оно гораздо дешевле. Если сдавать все экзамены вовремя, то самых престижных вузах Валенсии больше 1000 евро в год ты за учебу не платишь. Можно подать на стипендию: министерскую, от университета, от Ayuntamiento и т.д. Министерскую стипендию получают те, кто хорошо учится. Эта стипендия покрывает стоимость обучения за год, плюс на счет тебе могут начислить от 1000 до 2000 евро.

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Чехия

Бидана Мусина, родной город — Алматы, финансист





Когда я только приехала в Чехию, мне было всего 16 лет, я только окончила школу, как и многие из нас.

В первый же день нас, студентов из СНГ, отвезли в пансионат, где мы прожили весь первый год учебы. Так получилось, что мы жили не в центре, а за городом, недалеко от аэропорта, и, приехав туда, мы не могли понять, куда мы попали, так как район был очень тихим и абсолютно безлюдным, мы недоумевали, как это может быть Европой, если тут ничего не происходит. Только на следующий день у нас начались экскурсии, вылазки в город и мы, наконец, посетили центр Праги. Там уже увидели, что жизнь кипит.

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Румыния

Дина Джузбаева, родной город — Астана, училась в Universitatea din București





Мне удалось поступить в Бухарестский университет бесплатно. Я получила грант от Министерства иностранных дел Румынии.

Система образования здесь немного другая, ты не обязательно должен посещать все занятия, и это не будет влиять на твою итоговую оценку. Меня удивила система экзаменов. Каждый профессор выбирает свою систему: эссе, устный экзамен, письменный или тест. Все лекции были на английском, а на практических занятиях мы выступали на румынском.

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Польша





Сабина Шарипова, родной город — Астана, студентка





В Польшу я переехала в конце 2015 года. Это отличный старт, если хочешь жить в Европе. Цены здесь практически такие же, как и в Казахстане.

Студенту в Польше можно уложиться в 300 долларов, если особо не шиковать. В эту сумму будет входить плата за жилье, еду, минимальные развлечения. Здесь легко поступить в университет. Если ты хочешь учиться на польском языке, то это гораздо проще и дешевле. А если на английском, то нужны сертификаты о знании языка.

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Швейцария

Берик Досаев, родной город — Алматы, Digital Technology, Business Development Manager





В Швейцарии обучение дешевое и хорошо субсидируется государством, при этом только около 5% населения идет в университет. Потому что есть программы, которые организуют компании — сразу после школы человек может идти работать и получает хорошую зарплату.

Закон об авторских правах в Швейцарии позволяет использовать материалы, защищенные авторским правом, для индивидуального пользования и в целях образования. Можно заказать онлайн почти любой материал из книги, его распечатают и пришлют по почте. Библиотека университета входила в общую сеть, и если книги не было в Цюрихе, то ее заказывали из другого города, и ты мог забрать ее в библиотеке. ​

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Норвегия

Алиби Куанышбаев, родной город — Шымкент, учился в University of Stavanger





Образование здесь бесплатное и очень качественное. Даже несмотря на то, что я гражданин другой страны, я учусь бесплатно, оплачиваю только жилье, питание, свои личные расходы. Для местных студентов, которые учатся на бакалавриате, есть специальные государственные кредиты под минимальные проценты, которые можно выплачивать после того, как студент найдет работу. Также здесь шикарные общежития, у каждого своя отдельная комната, кухня. Для местных также существует множество разных стипендий как государственных, так и коммерческих.

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Великобритания

Айгерим Толеген, родной город — Щучинск, финансист, @kanafina_a





Чтобы поступить в топовый университет Англии, нужно пройти foundation-курс в колледже. Это позволит выбрать, где учиться на бакалавриате. Я подала заявку в INTO City University London при университете City. После этого у меня было больше шансов поступить в Cass Business School — один из департаментов университета, который входил в топ-5 бизнес-школ Великобритании.

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Австрия





Айгуль Шамшиденова, родной город — Талдыкорган, оперная певица





В 16 лет я поступила на учебу в Вену — это центр классической музыки. Так я окончила бакалавриат, пишу магистерскую про казахскую оперу. Я не жалею, что выбрала Вену — сюда съезжаются лучшие артисты со всего мира.

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