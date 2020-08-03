Жизнь и карьера во Франции: 3 истории молодых людей о переезде, сложностях и адаптации

Нариман Абдыгаппаров, 20 лет, город — Париж, кондитер, кондитерское искусство, @whiskwithus
О переезде
Я живу во Франции уже три года. Переехал сразу после окончания средней школы в Алматы, так как хотел обучаться кондитерскому искусству. А Франция — страна, где эта профессия наиболее востребована.
На момент переезда я не достаточно хорошо знал французский язык, говорил на русском и английском языках. Также нужно было познакомиться с местным менталитетом. Поэтому первое время я боялся, что местные не будут меня понимать.
Нужно было привыкнуть к небольшим особенностям местной жизни. Например, к общественному транспорту — здесь он хорошо развит, является частью твоей жизни. Еще здесь нет кондиционеров в жилых домах. Это тоже было непривычно. Поэтому перед переездом нужно подготовиться к тому, что ваш образ жизни изменится. Важно быть открытым ко всему новому.
О казахах во Франции
Мне нравится встречать русскоговорящих во Франции, особенно если это люди из кондитерской отрасли. В том числе среди них есть и казахстанцы. Мы все так или иначе знакомы.
О деятельности
У меня с детства был интерес к десертам. Я готовил для семьи, друзей, родственников, изучал литературу. Поэтому по приезде во Францию я начал обучение в кондитерской школе Алена Дюкасса в Париже. Среди студентов были люди из разных стран, разных культур, с разным опытом.
После обучения я начал работу в отеле Le Bristol Paris — это один из лучших отелей Парижа. Чтобы попасть туда, сначала писал всем письма, но шефы никогда не отвечают на e-mail — у них нет на это времени. Лично приходил в ресторан, просил стажировку, оставлял резюме, говорил о том, что хочу работать. Думаю, это мне помогло.
После обучения я начал работу в отеле Le Bristol Paris — это один из лучших отелей Парижа
При поиске работы помогает опыт, ваше резюме, а также мотивация и характер. Здесь профессионалу предпочтут человека, который более открыт, умеет работать в команде.
Чтобы стать шеф-кондитером, нужно пройти весь путь. Я начинал как стажер с минимальной позиции — с уборки и мытья посуды. На данный момент занимаю позицию кондитера в @cedricgroletopera — это выше, чем стажер. Следующая ступень — су-шеф, а затем шеф-кондитер.
О планах
В планах открыть кондитерскую школу в Казахстане. Также хотелось бы иметь место, которое будет моей площадкой для творчества — ресторан или пекарню.
Ердаулет Алгибай, 23 года, город — Париж, маклер по экспорту зерна, @ealgibay
О переезде
Когда я учился в университете в Нур-Султане, меня отправили на двухмесячную стажировку во Францию. Через год я снова поехал туда на один семестр по обмену в Высшую инженерную школу. Мне понравилось в этой стране: атмосфера, образ жизни, система образования.
Поэтому я принял решение получить французский диплом. В 2017 году, после окончания бакалавриата, меня приняли в частную инженерскую школу во Франции.
Мой переезд во Францию проходил поэтапно. В первый приезд я жил во французской семье и параллельно проходил учебную стажировку. Узнал местных людей, их менталитет, культуру, повысил уровень французского языка. В 2016 году я приехал на учебу и понял, как устроена система образования и как быть студентом в этой стране. Поэтому, когда я приехал в 2017 году, адаптация прошла быстро. Между казахами и французами нет разницы в культуре, которая могла бы шокировать нас.
Было несколько сложностей. Во-первых, нужно было привыкнуть к тому, что в частной школе мы были загружены с утра до ночи. Во-вторых, поиск апартаментов во Франции — это реальный конкурс с высокой конкуренцией.
Перед тем как переезжать во Францию, рекомендую выучить французский язык. Без этого вам будет довольно сложно жить и общаться с людьми. Лучше приезжать сюда сначала на учебу, тогда у вас будет больше времени, чтобы адаптироваться без стресса, а ваш уровень языка станет лучше.
О казахах во Франции
Во Франции достаточно много казахов, но я не состою в сообществах соотечественников.
Когда бывает нужно, мы помогаем друг другу. Во время обучения вместе готовились к экзаменам, гуляли, готовили национальные блюда.
О деятельности
Я нашел работу сразу после окончания частной школы. Меня приняли в международную брокерскую компанию в Париже, где я проходил учебную стажировку.
Я работаю в отделе физического рынка — маклер по экспорту зерна
Я начинал как стажер — работал на этой позиции полгода. Собеседование проходило на трех языках: французском, английском и русском. Были задания на стрессовые и рабочие ситуации. При отборе важно продемонстрировать такие качества, как коммуникабельность, профессионализм, открытость и ответственность.
Сейчас я работаю в отделе физического рынка — маклер по экспорту зерна. Мне нравится наша рабочая зона — это большой open space. Там всегда шумно, мы разговариваем на разных языках одновременно, и эта атмосфера меня мотивирует. Все сотрудники распределены по странам, чтобы адаптироваться к местному коммерческому менталитету. Мы с напарником работаем в Черноморском регионе — это такие страны, как Румыния, Болгария, Россия.
О планах
В планах обучаться трейдингу.
Мадина Науканова, 24 года, город — Сент-Этьен, научный сотрудник в Горной школе Сент-Этьена, @m.naukanova
О переезде
Я живу во Франции с сентября 2018 года. Переезд не планировала. Но, когда мы учились в магистратуре КБТУ, появилась стипендиальная программа «Абай-Верн». Ее начали активно продвигать, и мы решили принять участие. Я поступила в Горную школу города Сент-Этьен.
Самая большая сложность была с французским языком. Так как я не планировала жить во Франции, не знала ни одного французского слова, кроме Merci. А город Сент-Этьен небольшой, и люди здесь говорят исключительно на родном языке. Программа обучения была англоязычной, но в итоге половина материала подавалась на французском. Было очень сложно, приходилось заниматься самостоятельно.
В первое время нам во всем помогала наша подруга Татьяна — она из Казахстана, но на тот момент уже пять лет жила во Франции. Она была знакома с местной системой оформления документов и уровнем бюрократии, поэтому помогла нам во всех вопросах. Также нам помогал отдел, который работал с международными студентами. Мне понравился преподавательский состав и руководство факультета — мы были первыми студентами из Казахстана, и они тепло нас встретили.
Были сложности с жильем. Нас заселили в общежитие, где на каждого человека было отведено по девять квадратных метров. Но мы быстро решили этот вопрос, нашли агентство и арендовали квартиру.
Период адаптации прошел интересно. Программа «Абай-Верн» придает тебе статус иностранного студента и дает возможность недорого путешествовать по Франции. Мы со своей стипендией могли позволить себе съездить в Португалию и в другие страны Европы. Практически каждый месяц куда-то выезжали. Для нас организовывали походы в театры, кинотеатры, экскурсии в местные компании. Также у каждого из нас был наставник в рамках программы «Юные послы» — топ-менеджер или директор компании, который постоянно поддерживал с нами связь, рассказывал о своей работе, приглашал в гости. Мой наставник и его семья были потрясающими.
О казахах во Франции
Казахов во Франции достаточно много. По данным посольства, здесь проживает и учится около 600 студентов из Казахстана.
В Facebook у нас есть небольшая группа «Казахи во Франции». Люди могут задать там интересующие вопросы, попросить о помощи. Соотечественники поддерживают, дают информацию. Также есть сообщество «Ассоциация казахов во Франции» Берлина Иришева. Недавно ребята создали ассоциацию «Жандарым». Мы общаемся, ездим друг к другу в гости.
О деятельности
Во время учебы я проходила полугодовую стажировку при университете. Сейчас обучаюсь в докторантуре. Программа предполагает заключение контракта с университетом на три года, и это становится моей официальной полноценной работой. Я занимаюсь научными исследованиями в области механики жидкости и инженерии. По окончании должна написать и защитить научную диссертацию и получить диплом PhD.
Поступить в университет за рубежом не сложно, есть множество возможностей, о которых мы не знаем. Главное, не бояться и пробовать.
Еще одно направление моей деятельности — ассоциация JAS KAZAKH. По итогам участия в программе «Юные послы» мне нужно было представить свой проект. Я хотела, чтобы он был социальным, поэтому пригласила парных танцоров на колясках из Казахстана на городской фестиваль во Франции. В ответ делегация из Франции — специалисты в области трудоустройства инвалидов — должны были прилететь на конгресс в Казахстан. Я занималась сбором средств, поиском спонсоров. И эта деятельность принесла мне большое удовольствие. Поэтому мы с подругой Татьяной создали свою ассоциацию JAS KAZAKH, чтобы организовывать проекты между Францией и Казахстаном для культурного обмена, социальной и благотворительной деятельности.
О планах
Ближайшие два года я буду работать во Франции. Я бы хотела набраться здесь опыта.