5 атмосферных японских фильмов о любви, одиночестве и свободе

Подборка японских фильмов, сюжет которых глубже, чем просто романтика. Здесь любовь, одиночество, свобода и герои, похожие на нас.
«Нож, упавший в воду» / Drowning Love, 2016
Она — модель из Токио, он — дикий, свободный парень из прибрежного городка. Их любовь — как шторм: красивая, разрушительная, неуправляемая.
«Любовь как букет цветов» / We Made a Beautiful Bouquet, 2021
«Гобелен» / Tapestry, 2020
Жанр: драма, мелодрама
Фильм о парне и девушке, потерявших ориентиры, но не перестающих искать смысл. Их история как узор из памяти, ошибок, надежд.
«Твоя птица может петь» / And Your Bird Can Sing, 2018
Жанр: драма
Трое молодых людей проживают вместе лето, которое кажется бесконечным. Между ними тонкая хрупкая связь, которую сложно назвать словами.
«Девушка на миллион йен» / One Million Yen Girl, 2017
Жанр: драма, комедия, детектив
Каждый раз, когда ее жизнь идет не по плану — она уезжает в новое место. Ее цель: заработать миллион йен и начать сначала.