Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
5-atmosfernyh-yaponskih-fil-mov-o-lyubvi-odinochestve-i-svobode
logo
5 атмосферных японских фильмов о любви, одиночестве и свободе
Искусство

21.06.2025

5 атмосферных японских фильмов о любви, одиночестве и свободе

Подборка японских фильмов, сюжет которых глубже, чем просто романтика. Здесь любовь, одиночество, свобода и герои, похожие на нас.


«Нож, упавший в воду» / Drowning Love, 2016

Жанр: драма, мелодрама

Она — модель из Токио, он — дикий, свободный парень из прибрежного городка. Их любовь — как шторм: красивая, разрушительная, неуправляемая.


«Любовь как букет цветов» / We Made a Beautiful Bouquet, 2021


Жанр: драма, мелодрама

Двое случайно встречаются ночью на станции. Пять лет вместе, и ни одного громкого скандала. Только медленно расползающаяся тишина между ними.


«Гобелен» / Tapestry, 2020


Жанр: драма, мелодрама

Фильм о парне и девушке, потерявших ориентиры, но не перестающих искать смысл. Их история как узор из памяти, ошибок, надежд.


«Твоя птица может петь» / And Your Bird Can Sing, 2018


Жанр: драма

Трое молодых людей проживают вместе лето, которое кажется бесконечным. Между ними тонкая хрупкая связь, которую сложно назвать словами.


«Девушка на миллион йен» / One Million Yen Girl, 2017


Жанр: драма, комедия, детектив

Каждый раз, когда ее жизнь идет не по плану — она уезжает в новое место. Ее цель: заработать миллион йен и начать сначала.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кино #япония #фильм #чтопосмотреть
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Игра как искусство: 10 игр, которые впечатляют дизайном и анимацией
Игра как искусство: 10 игр, которые впечатляют дизайном и анимацией
Peggy Gou, David Guetta, Fred Again — 8 популярных диджеев со всего мира
Peggy Gou, David Guetta, Fred Again — 8 популярных диджеев со всего мира
Что смотреть осенью: новинки фильмов и сериалов 2024 года
Что смотреть осенью: новинки фильмов и сериалов 2024 года
Кто создает косметику в Казахстане: 9 отечественных брендов
Кто создает косметику в Казахстане: 9 отечественных брендов
15 молодых талантливых актеров из Узбекистана, которые покоряют мир кино
15 молодых талантливых актеров из Узбекистана, которые покоряют мир кино