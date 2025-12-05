Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
enemies-to-lovers-10-fil-mov-gde-lyubov-nachinaetsya-s-nenavisti
logo
Enemies to lovers: 10 фильмов, где любовь начинается с ненависти
Искусство

26.11.2025

Enemies to lovers: 10 фильмов, где любовь начинается с ненависти

Сюжетная формула «от ненависти до любви» — одна из самых любимых зрителями. Собрали фильмы, в которых романтика рождается из конфликта.


«Гордость и предубеждение», 2005

Классическая экранизация романа Джейн Остин, где Элизабет Беннет и мистер Дарси начинают знакомство с взаимной неприязни, предрассудков и внутренних конфликтов. Стиль, атмосфера, великолепная игра Киры Найтли и Мэттью Макфэдиена — все это делает фильм бессмертной классикой.


«Мой любимый враг», 2021

Люси и Джош — коллеги по издательскому дому, которые постоянно конкурируют. Они придумывают подлые шутки, спорят и соревнуются в офисе, считая себя непримиримыми соперниками. Все меняется, когда новые обстоятельства и случайные ситуации заставляют их лучше узнать друг друга. Постепенно раздражение и соперничество перерастают в взаимное притяжение.


«10 причин моей ненависти», 1999

Культовая подростковая романтическая комедия, где Кат Стрэтфорд не переносит ухаживания Патрика. Эта история — образцовый пример того, как от острого конфликта можно прийти к искренней привязанности.


«Предложение», 2009

Романтическая комедия о Маргарет, строгой и требовательной начальнице, и ее ассистенте Эндрю, которые сначала не могут друг друга терпеть. Когда Маргарет сталкивается с угрозой депортации и вынуждена притвориться его невестой, сотрудничество постепенно превращается в настоящие чувства.


«Привет, Джули!», 2010

Комедия-драма о двух соседях, Джули и Брайсе, которые с детства испытывают противоречивые чувства друг к другу. Он считает ее слишком навязчивой, она очарована им и старается привлечь внимание. По мере взросления их отношения меняются: раздражение и неприязнь сменяются пониманием и симпатией, а детская вражда постепенно превращается в настоящую любовь.


«Грязные танцы», 1987

Бэби — застенчивая и правильная, а Джонни — харизматичный и свободолюбивый танцор. Их отношения начинаются с взаимного недопонимания, но через совместные танцы и страсть к жизни между ними возникает настоящая любовь. Фильм известен эмоциональными сценами, музыкой и культовым танцем на выступлении в финале.


«Как отделаться от парня за 10 дней», 2003

Молодой журналист Энди ведет колонку советов для женщин и решает провести эксперимент для статьи «Как отделаться от парня за 10 дней»: познакомиться с парнем и разрушить отношения своими капризами. Жертвой эксперимента становится амбициозный рекламный агент Бен, который заключил пари, что сможет очаровать любую девушку за 10 дней. Герои знакомятся и начинают вести свои игры: Бен старается влюбить в себя Энди, а Энди — вымотать ему нервы.


«Жизнь, как она есть», 2010

Холи и Эрик совершенно не ладят друг с другом, но судьба ставит их перед неожиданной задачей — заботой о ребенке друзей, оставшемся без родителей. Сначала раздражение и постоянные споры, а затем — постепенное понимание и настоящая любовь. Фильм наполнен юмором, трогательными сценами и искренними эмоциями.


«Между небом и землей», 2003

Романтическая комедия с элементами мистики о молодой женщине Элизабет, которая после несчастного случая оказывается в коме, а ее дух может наблюдать за своей квартирой. Новосел Дэвид постепенно узнает о загадочной незнакомке и сталкивается с ее непредсказуемым поведением. Сначала их отношения полны недопонимания и раздражения, но со временем дружба и совместные приключения превращаются в любовь.


«Мистер и миссис Смит», 2005

Брюс и Джейн Смит кажутся обычной супружеской парой, но на самом деле оба работают на секретные организации и скрывают свои профессии друг от друга. Их отношения полны раздражения и скрытой вражды, пока однажды они узнают правду и оказываются на противоположных сторонах миссии. Столкновение профессиональных обязанностей с личными чувствами приводит к неожиданной страсти и открывает героев с новой стороны.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кино #чтопосмотреть #фильмы #романтика
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Где купить одежду от казахстанских дизайнеров: 10 брендов Made in Kazakhstan
Где купить одежду от казахстанских дизайнеров: 10 брендов Made in Kazakhstan
Женщины, которые вдохновляют: 10 ярких современных образов в кино
Женщины, которые вдохновляют: 10 ярких современных образов в кино
Топ-10 популярных певцов и музыкантов из Туркменистана
Топ-10 популярных певцов и музыкантов из Туркменистана
11 молодых артистов из Казахстана, чьи треки есть в плейлисте каждого
11 молодых артистов из Казахстана, чьи треки есть в плейлисте каждого
10 мультфильмов 2025 года, которые вы захотите посмотреть семьей
10 мультфильмов 2025 года, которые вы захотите посмотреть семьей