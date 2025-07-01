10 жителей Бишкека, которые меняют современный город

В Бишкеке живет много талантливых и инициативных людей, которые своими проектами и идеями делают город современнее, уютнее и комфортнее для всех жителей. В этой статье — 10 вдохновляющих горожан, меняющих облик столицы Кыргызстана к лучшему.





Жанылсынзат Турганбаева

Предпринимательница, которая управляет этнокомплексом и музеем «Супара» в Бишкеке. Активно занимается сохранением и популяризацией культуры Кыргызстана, включая эпос «Манас» и национальные рецепты. В 2024 году вошла в список BBC 100 Women в категории «Культура и образование».





Данияр Аманалиев, @amanaliev

Сооснователь и бизнес-дирижер сети коворкингов ololo и председатель Ассоциации креативных индустрий Кыргызстана. Продвигает развитие креативной экономики, поддерживает стартапы и технологические сообщества.





Айдай Исмаилова, @aidayi

Айдай Исмаилова — CEO Technopark Coworking, крупнейшего IT‑коворкинга в Бишкеке. С момента основания проекта в 2022 году возглавляет развитие пространства, ставшего IT-хабом №1 в Кыргызстане. Под ее руководством площадка выросла с 2200 до 14 000 квадратных метров современного пространства.





Айнура Сагын, @ainura_sagyn

Tazar — мобильное приложение, разработанное Аймээрим Турсалиевой и Айнурой Сагын, помогает горожанам сдавать вторсырье на переработку. С помощью Tazar можно найти ближайшие пункты приема, заказать вывоз отходов на дом и получать бонусы за активное участие. Приложение также включает гид по правильной сортировке отходов.





Урмат Насыкулов, @urmat_jaratman

Автор самого популярного подкаста «Жаратман» — проекта о жителях Кыргызстана, строящих будущее страны. В рамках общественного фонда «Тонус», который он основал, организует массовые спортивные мероприятия — марафоны и забеги, привлекающие тысячи участников и имеющие благотворительный характер.





Айзат Русланова, @a_ruslanova

Айзат Русланова — активист и исполнительный директор организации IDEA Central Asia. Занимается развитием молодежного лидерства и гражданской активности в Центральной Азии. IDEA Central Asia реализует программы в сферах гражданского участия, миростроительства, медиаграмотности, гендерного равенства, защиты прав человека и экологии.





Руслан Айдар, @rouslnn





Руслан Айдар — кыргызский музыкант, актер и молодой предприниматель. Создал кофейню «Көлөкө», где сочетаются этнические мотивы и современный стиль. Место популярно среди молодежи и ценителей оригинальной атмосферы, привлекает любителей живой музыки и культурных мероприятий.





Сергей Келлер и Дмитрий Петровский, @doxa_kg

Сергей Келлер и Дмитрий Петровский — художники арт-группы DOXA, известной масштабными стрит-арт проектами в Бишкеке и за рубежом. В последние годы они реализуют проект «Кадам» — серию портретов выдающихся кыргызстанцев, выполненных из крышек от бутылок. Эти мозаики украшают стены многоэтажек в Бишкеке и других городах.





Арзубек Вонама, @arzubek_vonama

Арзубек Вонама — кыргызский дизайнер и основатель модного дома VONAMA. Он организует масштабные модные показы в Бишкеке, сочетающие высокую моду, музыку и театр. Его шоу привлекают сотни гостей и развивают модную индустрию Кыргызстана.