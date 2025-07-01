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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

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10 жителей Бишкека, которые меняют современный город
Город Бишкек

26.06.2025

10 жителей Бишкека, которые меняют современный город

В Бишкеке живет много талантливых и инициативных людей, которые своими проектами и идеями делают город современнее, уютнее и комфортнее для всех жителей. В этой статье — 10 вдохновляющих горожан, меняющих облик столицы Кыргызстана к лучшему.


Жанылсынзат Турганбаева

Предпринимательница, которая управляет этнокомплексом и музеем «Супара» в Бишкеке. Активно занимается сохранением и популяризацией культуры Кыргызстана, включая эпос «Манас» и национальные рецепты. В 2024 году вошла в список BBC 100 Women в категории «Культура и образование».


Данияр Аманалиев, @amanaliev

Данияр Аманалиев кыргызстан

Сооснователь и бизнес-дирижер сети коворкингов ololo и председатель Ассоциации креативных индустрий Кыргызстана. Продвигает развитие креативной экономики, поддерживает стартапы и технологические сообщества.


Айдай Исмаилова, @aidayi

аидай исмаилова бишкек

Айдай Исмаилова — CEO Technopark Coworking, крупнейшего IT‑коворкинга в Бишкеке. С момента основания проекта в 2022 году возглавляет развитие пространства, ставшего IT-хабом №1 в Кыргызстане. Под ее руководством площадка выросла с 2200 до 14 000 квадратных метров современного пространства.


Айнура Сагын, @ainura_sagyn

Tazar — мобильное приложение, разработанное Аймээрим Турсалиевой и Айнурой Сагын, помогает горожанам сдавать вторсырье на переработку. С помощью Tazar можно найти ближайшие пункты приема, заказать вывоз отходов на дом и получать бонусы за активное участие. Приложение также включает гид по правильной сортировке отходов.


Урмат Насыкулов, @urmat_jaratman

урмат насыкулов бишкек

Автор самого популярного подкаста «Жаратман» — проекта о жителях Кыргызстана, строящих будущее страны. В рамках общественного фонда «Тонус», который он основал, организует массовые спортивные мероприятия — марафоны и забеги, привлекающие тысячи участников и имеющие благотворительный характер.


Айзат Русланова, @a_ruslanova

Айзат Русланова — активист и исполнительный директор организации IDEA Central Asia. Занимается развитием молодежного лидерства и гражданской активности в Центральной Азии. IDEA Central Asia реализует программы в сферах гражданского участия, миростроительства, медиаграмотности, гендерного равенства, защиты прав человека и экологии.


Руслан Айдар, @rouslnn

руслан айдар певец актер

Руслан Айдар — кыргызский музыкант, актер и молодой предприниматель. Создал кофейню «Көлөкө», где сочетаются этнические мотивы и современный стиль. Место популярно среди молодежи и ценителей оригинальной атмосферы, привлекает любителей живой музыки и культурных мероприятий.


Сергей Келлер и Дмитрий Петровский, @doxa_kg

Сергей Келлер и Дмитрий Петровский — художники арт-группы DOXA, известной масштабными стрит-арт проектами в Бишкеке и за рубежом. В последние годы они реализуют проект «Кадам» — серию портретов выдающихся кыргызстанцев, выполненных из крышек от бутылок. Эти мозаики украшают стены многоэтажек в Бишкеке и других городах.


Арзубек Вонама, @arzubek_vonama

Арзубек Вонама — кыргызский дизайнер и основатель модного дома VONAMA. Он организует масштабные модные показы в Бишкеке, сочетающие высокую моду, музыку и театр. Его шоу привлекают сотни гостей и развивают модную индустрию Кыргызстана.

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