Я учился в Instituto Marangoni. 3 истории выпускников одного из лучших вузов моды и дизайна в мире

Малика Киямбекова, 24 года, город — Алматы, организатор проекта, @malikushenko













О поступлении

Чтобы поступить в Marangoni, нужно сильное портфолио, эссе на тему «Почему именно Marangoni» и IELTS выше 5.5

Об атмосфере

Как узнать выпускника Marangoni

О сообществе выпускников

О работе

О планах

Ани Датукишвили, 27 лет, город — Тбилиси, дизайнер, Facebook













О поступлении

Об атмосфере

Как узнать выпускника Marangoni

О сообществе выпускников

Я амбассадор выпускников Marangoni, и у меня свой бренд, который участвовал в Mercedes-Benz Fashion Week, поэтому меня поддерживают финансово





О работе





О планах

Алима Мурзабекова, 33 года, город — Нур-Султан, Fashion designer, @alima_fh













О поступлении

Об атмосфере

Уроки проходили в open-space без аудиторий и дверей

Как узнать выпускника





О сообществе выпускников

О работе

О планах

С детства любила творчество, обучалась в художественном колледже искусств Istanbul Mimar Sinan Guzel Sanatlar Lisesi на факультете рисунков, а Marangoni посоветовали знакомые в Турции.Обучение стоит 19,5 тысяч евро на английском факультете и 12,5 тысяч евро на итальянском. Максимальный грант, который дает вуз — 50%. Я знаю многих студентов из Турции, получивших 100% грант, особенно на Masters Degree. Но они получали его за счет государства. Студент, который выиграл два года бесплатного обучения на две разные годичные программы по Product design и interior design, делал государственный проект для инвалидов в Стамбуле по внедрению пандусов. Но я не знаю о наличии таких программ в Казахстане, кроме «Болашак».Я видела преподавателей, к которым хотела стремиться. Это люди, которые оттачивали свое мастерство вне зависимости от того, платили ли им за эти часы. Они постоянно развивались и росли.На экзамене не нужно сдавать теорию, вместо них мини-проекты по каждому предмету. От отшитой коллекции до маркетингового отчета по своему будущему бренду — какие позиции он будет занимать на рынке, или эссе в 1500 слов по истории искусств, и все это — в узкие временные рамки. Все сделано для того, чтобы ученики были максимально подготовлены к реалиям фэшн-рынка и дедлайнам. Из возможных минусов — срок обучения небольшой — три семестра по два с половиной месяца. Преподаватели ждут результатов и чтобы их удивляли яркими объемными работами. Не все выдерживают темп и высокие стандарты, которым нужно соответствовать.Атмосфера рабочая, часто напряженная. Но рождаются поистине красивые работы, выходят много талантов.Девизом на протяжении трех лет было — «лучше хорошее что-то, чем идеальное ничего». Научилась много работать и полагаться на себя, соответствовать высокому уровню презентаций.Я общаюсь с некоторыми студентами, часто поддерживаем друг друга, особенно когда кто-то выпускает новую коллекцию или мерч.Также на LinkedIn большинство выпускников активно выходит на связь.На каникулах пару раз помогала на бэкстейдже во время недели моды. Студенты Marangoni могут остаться в Милане. Career services в первый год после окончания помогают в поиске работы.Работала стилистом для местных брендов. Я не жила в Казахстане восемь лет и поняла, что у нас еще многое можно развивать. Вижу в этом для себя большой вызов.Это интернет-платформа, цель которой — поддержка студентов со всего Казахстана и их объединение с меценатами.Моя мечта — сделать инкубатор талантов и передать местной творческой молодежи знания и подход, которым я научилась в Турции и Италии.До поступления обучалась в Лондоне и собиралась поступить в город моды Париж, но из-за того, что у Marangoni высокая репутация и множество выпускников работают в топ-брендах, я выбрала его.Это создание коллекции, шитье, подготовка лукбуков в компьютерных программах, также изучают историю и бизнес в моде.Со мной учились студенты из разных стран. Преподаватели также помогали, поддерживали нас в течение учебы и после выпуска.. Я уже знаю, как работать с клиентами, управлять собственным брендом. Без нужных знаний и практики я бы точно не смогла открыть свой бренд и работать над ним.Они точно знают, как работать с производителями, клиентами и работодателями. В частности, мы в Грузии помогаем друг другу становиться профессиональнее и справляться с большим объемом работы сообща.Мы общаемся, обмениваемся информацией и помогаем найти работу друг другу или сделать коллаборацию. Я амбассадор выпускников Marangoni, и у меня свой бренд, который участвовал в Mercedes-Benz Fashion Week, поэтому меня поддерживают финансово. Так вуз профинансировал уже два показа. Кроме того, я читаю курсы на тему бизнес-моды в Тбилиси.Мы поставляем одежду во все уголки мира. Также работаю в стрит-стайл-бренде.Я единственный выпускник в области дизайна и стипендиат президентской премии «Болашак». Выбрала этот вуз, так как работа моей сестры в тот момент была связана с Италией.Сложно пройти обучение до конца, не вылететь. Учитывая, что я была стипендиатом, передо мной стояла задача показывать высокие результаты. Во время обучения я была единственной казашкой в институте моды. В последующем начали открываться филиалы в Париже, Лондоне, в которые приезжали и другие студенты из Казахстана.С первых дней мы делали практическую работу. Обучались не только дизайну, но и основам кройки шитья, истории искусства, моде, программам Photoshop, Illustrator. Каждые две недели мы сдавали мини-экзамены, независимо от основных экзаменов на итальянском языке, которые проходили дважды в год. Были проекты, которые мы воочию демонстрировали перед комиссией. Для меня было сложно изъясняться на итальянском языке.Обучались студенты разных возрастных категорий. Я была одной из немногих, кто пришел после школы. Были студенты уже с опытом работы, которые получали второе либо третье образование.Студенты заняты бесконечным количеством творческих экзаменов, проектами, отрисовками коллекций одежды и аксессуаров. Это сильно отразилось на будущем вкусе, мировоззрении. Благодаря этому для меня сейчас мода — это искусство, культура, над которым приходится много учиться и трудиться.Начиная от консьержа, который работал в доме, где я проживала. Он носил на шее платок, а на ногах резиновые сапоги для уборки.Все, что нас окружало — книги, магазины с творческой и фэшн-литературой, магазины тканей, фурнитура, улицы, где представлены все мировые бренды. Все было настолько пропитано творческим духом, что было невозможно мыслить иначе. То, что я увидела там, элементы, образы — я использую в творческой деятельности по сей день.Поддерживала связь с казахами из других университетов. Есть подруги, которые поступали в момент моего выпуска. Сейчас дружим с основательницами брендов Камиллой Тлебалдиновой и Айгерим Айкеновой.Но по условиям договора программы «Болашак», должна была в течение месяца вернуться на родину. В Казахстане я участвовала в местных неделях моды, дважды была признана лучшим дизайнером года по версии Mercedes-Benz Fashion Week, награждали как «Лучшее открытие» на неделе моды Kazakhstan Fashion Week в Алматы. Работала над брендом, коллекциями, стараясь удерживать ту базу, которую я подчерпнула в Marangoni.Также наши вещи представлены в Saks Fifth Avenue в Алматы, в шоу-руме Dreams в Нью-Йорке, начинаем работать с местными магазинами. Создаю коллекции, участвую в неделях моды, конкурсах, поп-ап. Воспитываю троих детей.