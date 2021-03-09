20 интервью, которые в очередной раз доказывают, что женщины могут все

6 интервью о том, как женщины добиваются успеха в спорте

«Я самодостаточный человек и стала той, кто я есть, благодаря собственному характеру. Когда только начинала заниматься спортом, я сильно болела, не могла ходить, и мне хотелось показать всем, на что я способна», — Фируза Шарипова, чемпионка мира в профессиональном боксе





«Мотивация внутри меня. Не могу сказать, что кто-то меня вдохновляет вставать в шесть утра и идти на пробежку. Когда живешь в таком ритме с детства, привыкаешь, и не всегда есть люди, которые могут тебе помочь. Ты сам должен находить внутренние ресурсы», — Жансая Абдумалик, чемпионка мира по шахматам

«Я становлюсь счастливее, когда достигаю поставленных целей. Но для меня не менее важен сам процесс. Если я не достигаю того, что хотела, путь к цели все равно приносит мне удовольствие. Я ставила перед собой цель — пока не завершу свою карьеру, с каждой Олимпиадой подниматься на пару позиций выше и в итоге получить золотую медаль. В 2010 году, когда мне было 17 лет, я впервые приняла участие в Олимпиаде и стала 11-й. В 2014 году на зимних Олимпийских играх в Сочи стала седьмой. А уже в Корее завоевала бронзу. Так же и с чемпионатом мира: в 2015 бронза, в 2017 серебро и в 2019 году, наконец, золото», — Юлия Галышева, первая казахстанка, завоевавшая медаль на Олимпийских играх в могуле

«Сначала мне не понравился биатлон — было сложно ехать в гору. В 11-12 лет все новое воспринималось в штыки. Но мы съездили на соревнования, где я заняла 1 или 2 место, и это меня вдохновило. А уже в 13-14 лет биатлон стал осознанной частью моей жизни», — Елена Хрусталева, трехкратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону





«Люблю хоккей за возможность выбросить всю свою энергию и за те эмоции, которые испытываешь, когда что-то получается. Их не передашь словами и не купишь ни за какие деньги. Это драйв и невероятное счастье», — Булбул Картанбаева, первая казахстанка в НХЛ

«Один из моих жизненных принципов «Per aspera ad astra» — «Через тернии к звездам». Еще руководствуюсь девизом «Человек всегда должен стремиться к самосовершенствованию». Стараюсь с каждым днем что-то улучшать в себе, познавать и открывать что-то новое, изучать новые языки, слушать новую музыку, интересоваться новыми книгами. Это помогает мне добиваться хороших результатов и двигает меня вперед», — Динара Садуакасова, лучшая шахматистка планеты из топ-10

Открывают успешный бизнес с 5000 тенге или вообще без вложений

«Однажды я сделала заготовки для своей семьи на несколько дней вперед, слепила много котлет, пельменей и мант. И мне позвонила подруга, которая задержалась с дочкой в поликлинике и не успела приготовить обед. Я передала ей килограмм пельменей, а она передала мне деньги», — Айнура Амирхан, сооснователь фирмы Alay





«С детства мне нравилось самой подбирать себе одежду, шить, создавать необычные вещи. После школы я рано вышла замуж и не поступила в вуз. Потом, когда пришло время, я начала задумываться, чем бы мне хотелось заниматься, какую профессию выбрать. Вспомнив увлечение шитьем, я решила поступить на специальность «дизайн одежды», — Анна Рабканова-Михеева, главный дизайнер студии @anna_mikheeva_design_studio

Создают бизнес и зарабатывают наравне с мужчинами в Узбекистане и Кыргызстане

«Я всегда любила процесс готовки, занималась выпечкой. Когда открыли первую кофейню, все десерты готовила сама. До сих пор разрабатываю меню вместе с поварами, кондитерами и барменами», — Алина Цимерман, управляющий партнер и основатель сети «Чайкоф» и кофейни «Молоко», @chaykoftashkent





«Все началось с того, что я работала визажистом-стилистом, потому что всегда любила создавать красоту. Я специализировалась на легком, естественном макияже. В тот момент я попала в нужную волну, начался тренд на естественность, поэтому на мои услуги был большой спрос», —Кристина Кузьмина, руководитель салона красоты и сети магазинов Grimerka, @cristinakuzmina

«Уже десять лет мы одеваем самых красивых невест Узбекистана и других близлежащих стран. Компания является представителем нескольких иностранных брендов, и мы планируем создавать собственный. Люблю свою работу. Я постаралась создать такое место в Узбекистане, где каждая невеста может найти свое и почувствовать себя принцессой», — Юлдуз Мавлянова, основатель свадебного салона La Sposa и проекта Smart Kid, @yulduz_mav





Живут и строят карьеру за рубежом

«Желание переехать в Америку у меня появилось примерно в 11 лет. Не знаю, что на меня повлияло, но я понимала, что именно в этой стране найду свою мечту. В 2008 году накопила определенную сумму денег и решилась на этот шаг», — Алена Казакова, 30 лет, продюсер, @alyonashow



«Я родилась и выросла в Бишкеке. Еще со школьных лет мечтала о том, чтобы уехать и жить в Штатах. В детстве говорила маме, что закрываю глаза и вижу свое будущее не в Бишкеке, а где-то за океаном. Многие подруги хотели выйти замуж и родить детей, а мне хотелось работать в международных компаниях, приносить пользу в глобальных масштабах», — Бегайым Байтикова, программист в Microsoft, linkedin

«Я музыкант, родилась в Семипалатинске. После своего DJ set на Burning Man в США поняла, что для казашки, которая живет мечтой, нет ничего невозможного. Я человек мира. Сейчас много времени нахожусь в Киеве, поскольку мы работаем над новым альбомом под кодовым названием «Счастье быть частью», но обычно не проводим в одной стране больше пары месяцев. Слишком много дел на разных континентах. Тем более наш саунд-продюсер Alexey Gorchitza живет в Лос-Анджелесе», — Тома Рыбка, 31 год, город — Киев, участница группы «Счастливые люди», Dj Toma Rybka, @toma.rybka



Открывают бизнес в мужской сфере

«В детстве я занималась художественной гимнастикой, но меня всегда привлекал кикбоксинг. Потом, повзрослев, я нашла секцию кикбоксинга и начала заниматься. У меня была стопроцентная физическая подготовка и природные данные, предрасположенность именно к боевым искусствам. Я занималась пять лет и получила звание мастера спорта», — Александра Омарова, управляющий директор бойцовского клуба «Тамерлан»

Управляют собственными компаниями больше 20 лет

«Свое дело я открыла в 1998 году. Создала экономический, а затем женский журнал, и это стало делом моей жизни. В этом бизнесе меня привлекало то, что я знакомилась, общалась и дружила со многими людьми. Когда ты главный редактор журнала, перед тобой открыты все двери», — Карлыгаш Темирханова, предприниматель





Работают в мужских профессиях

«Я строитель во втором поколении, у моего отца та же профессия. Поначалу папа не понимал, что я просто мечтала быть как он. А потом, когда я стала строителем, папа достал старые книги по строительству и вручил их мне», — Гульмира Аманова, начальник производственно-технического отдела в компании BI Group

Остаются красивыми и современными в любом возрасте

«Я бывший врач эпидемиолог и бактериолог. Потом ушла в бизнес — у нашей семьи ряд ресторанов и гостиниц в Астане. Решила, что хочу пожить для себя и посвятить время не только другим людям.

Интернетом я пользуюсь давно, как только он появился. Я провела себе wi-fi, когда многие не знали, что это такое. Уже в то время я понимала, что мне нужен интернет. Там можно было знакомиться с людьми из других стран, писать блог, читать интересные статьи», — Раиса Сандульская, 73 года, предприниматель





Выбирают активный образ жизни вместо декретного отпуска

«Когда моей дочке было восемь месяцев, я решила заняться изготовлением букетов из фруктов, ягод и овощей. Благодаря интернету изучила бизнес-идею со всех сторон и начала работать», — Екатерина Кутлуметова, владелица «Фруктовый букет Уфа» @nyamka.ufa

«В декрете я находилась ровно две недели. Потом выезжала на работу на пару часов. Основную работу делала по ночам. В офисе ставила лишь цели, задачи и определяла пути решения. Дома проверяла заказы, утверждала, что-то корректировала, а ребята в офисе делали уже все сами», — Анна Сапронова-Эркуш, основатель и директор ТОО Boscaini Company, графический дизайн и оперативная полиграфия