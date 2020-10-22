Юлия Галышева: «Мне предлагали гражданство во многих странах, но я отказывалась, потому что меня воспитали здесь»

О себе





Я профессиональный атлет, представляю Казахстан на соревнованиях по фристайлу, дисциплина могул. Прославилась бронзовой медалью, которую получила на Олимпийских играх в 2018 году, и золотой медалью на Чемпионате мира 2019 года.

Часто бываю в разъездах, много путешествую, практически не нахожусь дома. С другой стороны, я домосед. Поэтому была рада карантину, когда закрыли границы и мы не могли никуда выехать. Я была счастлива просто находиться дома, занималась домашними делами, готовила, убиралась, ходила в гости к родственникам.

Мои сильные стороны — это пунктуальность и доброта. В незнакомом обществе веду себя скрытно, и многие думают, что я не общительная. Но когда вливаюсь в коллектив, то получается совсем противоположная ситуация.

Самая важная ценность — семья и близкие, мои родители



Самая важная ценность — семья и близкие, мои родители. Еще для меня важны мои животные, без них я бы не смогла жить. Первую собаку мне подарил отец, когда мне было лет семь. С тех пор практически не было такого периода, когда бы у нас дома не было питомца. Сейчас у меня три собаки и кот.

Я становлюсь счастливее, когда достигаю поставленных целей. Но для меня не менее важен сам процесс. Если я не достигаю того, что хотела, путь к цели все равно приносит мне удовольствие. Я ставила перед собой цель — пока не завершу свою карьеру, с каждой Олимпиадой подниматься на пару позиций выше и в итоге получить золотую медаль. В 2010 году, когда мне было 17 лет, я впервые приняла участие в Олимпиаде и стала 11-й. В 2014 году на зимних Олимпийских играх в Сочи стала седьмой. А уже в Корее завоевала бронзу. Так же и с чемпионатом мира: в 2015 бронза, в 2017 серебро и в 2019 году, наконец, золото.

О жизненных принципах





Мне предлагали гражданство во многих странах, но я отказывалась, потому что меня воспитали здесь. Мой принцип: «Где родился, там и пригодился».

Упорство. Мне часто бывает лень делать что-то, но я борюсь с собой. Спорт — это мой хлеб, и если я не встану и не сделаю то, что должна, то останусь в стороне.

Чтобы хорошо выступить на соревновании, мне необходимо быть в наушниках и слушать музыку



Я не могу без музыки. Чтобы хорошо выступить на соревновании, мне необходимо быть в наушниках и слушать музыку.

Когда сильно устаю, помогает отвлечься простой способ. Я закрываюсь в комнате, набираю много вкусностей и играю в приставку. Мне нравится NHL и Mortal Combat. Такое бывает не часто, но этот способ помогает мне набраться сил и разгрузить мысли.

О людях в жизни

Больше всего на меня повлияли родители, потому что именно они отдали меня в этот спорт. Благодаря им я нашла свое призвание.





Также большое влияние оказал первый тренер, Анна Коршунова. Она сейчас живет в Германии, и мы поддерживаем с ней связь. Второй тренер дал толчок к развитию. А третий, Елена Анатольевна Круглыхина, привела меня к бронзе на Олимпийских играх и к золоту на Чемпионате мира. Все эти люди вложили в меня какой-то заряд, благодаря им я достигла того, что у меня сейчас есть.

О деятельности

Когда меня привели на первую тренировку, мне было всего четыре года. Тренер была нашей соседкой, и сначала она предложила моей маме отводить меня в зал просто, чтобы я не слонялась летом по двору. Мама согласилась. Мы ходили на тренировки каждый день, кроме воскресенья, 1,5 километра туда и обратно. У тренера была большая собака, английский дог, так как я была маленькой, я просто садилась на собаку и ехала верхом.





В нашем виде спорта все элементы отрабатываются сначала в акробатическом зале: на батуте, водном трамплине и только потом на снегу. Поездка верхом на собаке и батут, который был в зале — это то, благодаря чему я влюбилась в этот вид спорта.

Сейчас спорт, лыжи — это то, без чего я не могу жить. В моей карьере был перерыв, я не тренировалась больше полугода. Это время дало мне понять, насколько сильно я люблю свой вид спорта.