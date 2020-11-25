Как девушка из Кыргызстана переехала в США и стала программистом в Microsoft

Бегайым Байтикова, 30 лет, город — Маунтин-Вью, программист, linkedin





О переезде

Я родилась и выросла в Бишкеке. Еще со школьных лет мечтала о том, чтобы уехать и жить в Штатах. В детстве говорила маме, что закрываю глаза и вижу свое будущее не в Бишкеке, а где-то за океаном. Многие подруги хотели выйти замуж и родить детей, а мне хотелось работать в международных компаниях, приносить пользу в глобальных масштабах. На тот момент я считала, что именно США даст мне эту возможность.

Поэтому в 2012 году я одна переехала в США. Сейчас живу в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Работаю программистом в компании Microsoft.

Об адаптации и сложностях

Первые впечатления были незабываемые. Больше всего мне понравилось разнообразие культур и народов, улыбающиеся люди на улице, доброжелательность.

Несмотря на это, адаптация проходило достаточно тяжело. Это был мой первый опыт самостоятельной жизни вдали от родных, и я скучала по семье.





Когда люди переезжают в другую страну, всегда проходят через тот этап, когда надо как будто заново с нуля построить новую жизнь: изучить новую культуру, язык, привыкнуть к местной кухне, продуктам питания, образу жизни, законам, отношению и поведению в обществе. Традиции и воспитание всегда остаются с тобой, но необходимо быть гибким к новым условиям, перестроить себя, чтобы стать частью социума. Думаю, из-за этого многим приходится сложно морально и психологически.

Трудности были связаны с неумением принимать решения. В нашей культуре принято до замужества жить с родителями, в их доме. Это делает нас немного мягкими. Поэтому в первое время я просто пробовала жить самостоятельно и училась на своих ошибках. Анализировала свои шаги и решения.

Если вы собираетесь переезжать в США, советую иметь четкий план, хорошо выучить язык, быть готовым к изменениям и уметь пользоваться Google





При переезде в США можно столкнуться с разными ситуациями. Не знаешь, как открыть счет в банке — почитай в интернете. Если не все понятно, сходи в банк и спроси, какие документы необходимы. Любую информацию можно найти. Часто иммигранты усложняют себе жизнь из-за незнания местных порядков и паникуют. Рекомендую присоединиться к местному сообществу казахов, кыргызов и других народов. Они есть в каждом штате. Там точно найдутся люди, которые будут готовы вам помочь советом и даже пригласят на чай.

Если вы собираетесь переезжать в США, советую иметь четкий план, хорошо выучить язык, быть готовым к изменениям и уметь пользоваться Google.





О развитии и карьере

Как правило, найти временную подработку в сфере услуг в США не сложно, особенно в больших городах. Есть много платформ с открытыми вакансиями, где работодатели выставляют список позиций и описание качеств, которые они хотят видеть в кандидате. Можно выбрать несколько позиций и подать на все.

Совет: не стоит искать 100% совместимости. В США люди ориентированы на customer satisfaction, поэтому, независимо от того, первая это ваша работа или десятая, программист вы или маркетолог, необходимо уметь коммуницировать с людьми. Работодатели ценят кандидатов с лидерскими способностями, аналитическим складом ума, способностью адаптироваться и быстро меняться, с умением и желанием учиться, инициативных и энергичных людей с потенциалом роста.

Работодатели ценят кандидатов с лидерскими способностями, аналитическим складом ума





Свой путь в IT-индустрии я начала не сразу. Первый год работала в молле, как и многие студенты на каникулах, но параллельно изучала возможности для карьерного роста. Прошла обучение на тестера, нашла практику. Активно подавала на всевозможные позиции, отправляла по несколько десятков заявок в день. В итоге получила offer от Google. Затем перешла в Facebook. Все это время изучала языки программирования. В данный момент я работаю в Microsoft на позиции программиста.





Особенности рабочей культуры в таких крупных международных компаниях в том, что все трудятся на максимум. Здесь вокруг амбициозные и умные люди, очень конкурентоспособная среда. Мне нравится отношение людей к работе. Коллеги смотрят на нее как на хобби или как на миссию по изменению мира. Они ответственные, даже без строгого рабочего графика менеджер всегда уверен, что работа будет выполнена качественно.

О планах

Переезд в США не изменил меня кардинально, но дал возможность лучше узнать себя, свои способности, научил не бояться ошибаться, принимать решения, не поддаваться эмоциям при стрессовых ситуациях, верить в себя, заботиться о своем здоровье, ценить семью. Главное, не сдаваться, трудиться, твердо знать, что все получится, если стараться и приложить максимум усилий.