Бизнесмены 90-х о том, как вести бизнес больше 20 лет и во что вкладывать деньги

Карлыгаш Темирханова, 59 лет, город — Алматы, предприниматель
О себе и бизнесе
По характеру я открытый, жизнерадостный, гостеприимный, общительный, интеллигентный человек с чувством юмора. Люблю людей, путешествия и свой дом. Уже более 20 лет работаю в сфере медиабизнеса.
Свое дело я открыла в 1998 году. Создала экономический, а затем женский журнал, и это стало делом моей жизни. В этом бизнесе меня привлекало то, что я знакомилась, общалась и дружила со многими людьми. Когда ты главный редактор журнала, перед тобой открыты все двери.
Мне нравится каждый месяц получать новый журнал, а вместе с ним положительные новости. Я всегда ставила перед собой цель писать только о положительных примерах, о людях, которые привносят что-то новое, чтобы это вдохновляло других людей.
Про деньги
Издание журнала — дорогой бизнес. Практически все, что мы зарабатывали, уходило на содержание штата, автотранспорта, техники, офиса. Приходилось искать дополнительные источники дохода. Поэтому в начале 2000-х, когда в Казахстане начался строительный бум, я не осталась в стороне и вкладывала деньги в недвижимость, а затем перепродавала ее. Мы купили земельный участок и построили дом в Алматы, дачу, поддерживали работу издательства. Я вкладывала в недвижимость около десяти лет.
Я прагматичный человек. Каждое лето стараюсь выезжать летом на отдых, на месяц-полтора. При этом живу не в отеле, а снимаю апартаменты у моря, покупаю продукты на базаре, вливаюсь в местную жизнь.
Также предпочитаю покупать качественные продукты. Трачу деньги на обустройство дома, заботу о себе. Часть средств вкладываю в свой сад. Отдельно выделяю бюджет на подарки.
У каждого человека должна быть финансовая подушка безопасности
У каждого человека должна быть финансовая подушка безопасности, дополнительный доход. Например, помещение, которое можно сдавать в аренду. Поэтому два года назад я приобрела помещение, сделала из него небольшое кафе и сдаю его. А в будущем, возможно, сама буду им заниматься. Тогда оно будет приносить не только материальное вознаграждение, но и моральное удовлетворение.
Про будущее
Сейчас нельзя расслабляться. В мире все активно переходит в онлайн. Также я вижу, что развивается небольшой бизнес — например, магазинчики, химчистки у дома. Всегда востребованы направления медицины, образования, строительства.
Наталья Жуланова, 49 лет, родной город — Лисаковск, генеральный директор компании Euro-Asian Express
О себе и бизнесе
Я всегда была человеком социума. Не люблю находиться дома, мне интересны профессии, где сохраняется достаточная степень свободы. Поэтому меня с детства привлекали туризм, путешествия. Сначала путешествовала сама, а с 1997 года занимаюсь этим профессионально.
Мы работаем на рынке больше 20 лет. Создаем собственные авторские путешествия и туры. Предоставляем качественные услуги, поэтому наш круг постоянных клиентов растет.
Также я занималась музыкой — выпустила три диска, участвовала в международных конкурсах.
Про деньги
Деньги — это необходимое средство для достижения целей. Для меня это результат проделанной работы, от которой получаешь удовольствие. Если ты делаешь ее честно, деньги придут как следствие.
Деньги — это необходимое средство для достижения целей
Я всегда смотрю вперед и откладываю часть денег для вложения в интересные проекты в своем бизнесе. Чем больше инвестируешь, тем больше получаешь. Что-то может не сложиться, а какие-то проекты могут выстрелить. Например, часто участвую в блочных программах — когда ты заранее выкупаешь блок мест в самолетах. Эта система стимулирует работу, помогает поддерживать объем туристов, а также дает хороший заработок.
Нужно постоянно развиваться дальше. Поэтому деньги также нужно инвестировать в совершенно другие проекты. Например, у меня появилась идея открытия фермы, где мы с супругом выращиваем микрозелень. Это тренд, связанный с правильным питанием и здоровым образом жизни.
Чтобы сохранить деньги, нужно обращать внимание на несколько вещей: экономическая ситуация в стране, надежные долгосрочные партнеры. Также важна хорошая интуиция.
Есть ситуации, которые невозможно предугадать. Но если играть честно и выбирать надежных партнеров, правильно вкладывать деньги, то можно быть успешным предпринимателем.
Про будущее
Чтобы стать успешным в будущем, нужно быть образованным человеком. Чем лучше знаешь свою профессию, тем более хороший ты специалист. Важно быть в своем деле уникальным.
Сейчас в тренде все, что связано со здоровым образом жизни, а также с технологиями и цифровизацией.
Наталья Замятина, город — Нур-Султан, основатель студии по пошиву авторской одежды NZ & Co
О себе и бизнесе
Я занимаюсь любимым делом с 1998 года. Живу в полной гармонии с собой, воспитываю двоих детей, делаю только то, что нравится. Люблю йогу, плавание.
Открыла собственное ателье, потому что меня не брали туда, где я мечтала работать. Мое хобби переросло в профессию и в бизнес. Я привожу ткани из Италии, и мы шьем из них красивые вещи.
Последние события внесли коррективы в бизнес. Мы расширили сферу услуг. Например, организовали фотозону — в стоимость пошива теперь входит фотосессия для клиента. Также предлагаем прокат вечерних и детских платьев, сотрудничаем со школой моделей, открыли цех по пошиву изделий на продажу.
Про деньги
Я живу здесь и сейчас — не откладываю деньги на черный день, поэтому он и не наступает. Все, что зарабатываю, вкладываю в бизнес, а также в образование дочери.
Мы беремся за любую работу и используем все возможности
В наше турбулентное время трудно предсказать, что будет завтра, поэтому я полагаюсь на интуицию. Мы просто беремся за любую работу и используем все возможности.
Про будущее
Сейчас когда бизнес развивается онлайн, важно пробовать новое и искать свое призвание.
Бану Тлегенова, 56 лет, город — Актобе, предприниматель, общественный деятель
О себе и бизнесе
По образованию я медицинский работник, но в 1993 году мы с супругом занялись бизнесом. За 27 лет испробовали все направления: рестораны, аптеки, салоны красоты, продажа одежды и продуктов. В целом развивали все направления успешно.
Сейчас я председатель Ассоциации гостинично-ресторанного бизнеса Актюбинской области, член правления Ассоциации деловых женщин Актюбинской области, Ассоциации деловых женщин Казахстана. Также член региональной палаты «Атамекен». Занимаюсь благотворительностью.
Деньги открывают для семьи возможность учиться, путешествовать, быть здоровым
Мы развиваем свою пантолечебницу — видим в этом большой потенциал. Понимаем, что помогаем людям, и продвигаем идею оздоровительного туризма. В планах открыть реабилитационный центр.
Про деньги
Бизнес помогает создавать семейный капитал, то есть дает возможность чувствовать себя устойчиво. Также деньги открывают для семьи возможность учиться, путешествовать, быть здоровым. Поэтому мы вкладываем средства в личное развитие и развитие бизнеса.
Про будущее
Нужно осваивать профессии и создавать бизнес, который поможет жить экологичнее, питаться натуральными продуктами.