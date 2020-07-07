Бизнесмены 90-х о том, как вести бизнес больше 20 лет и во что вкладывать деньги

Карлыгаш Темирханова, 59 лет, город — Алматы, предприниматель









О себе и бизнесе

Про деньги

У каждого человека должна быть финансовая подушка безопасности

Про будущее

Наталья Жуланова, 49 лет, родной город — Лисаковск, генеральный директор компании Euro-Asian Express​









О себе и бизнесе

Про деньги

Деньги — это необходимое средство для достижения целей

Про будущее

Наталья Замятина, город — Нур-Султан, основатель студии по пошиву авторской одежды NZ & Co









О себе и бизнесе

Про деньги





Мы беремся за любую работу и используем все возможности

Про будущее

Бану Тлегенова, 56 лет, город — Актобе, предприниматель, общественный деятель









О себе и бизнесе

Деньги открывают для семьи возможность учиться, путешествовать, быть здоровым

Про деньги

Про будущее

Люблю людей, путешествия и свой дом. Уже более 20 лет работаю в сфере медиабизнеса.Создала экономический, а затем женский журнал, и это стало делом моей жизни. В этом бизнесе меня привлекало то, что я знакомилась, общалась и дружила со многими людьми. Когда ты главный редактор журнала, перед тобой открыты все двери.Я всегда ставила перед собой цель писать только о положительных примерах, о людях, которые привносят что-то новое, чтобы это вдохновляло других людей.Практически все, что мы зарабатывали, уходило на содержание штата, автотранспорта, техники, офиса. Приходилось искать дополнительные источники дохода. Поэтому в начале 2000-х, когда в Казахстане начался строительный бум, я не осталась в стороне и вкладывала деньги в недвижимость, а затем перепродавала ее. Мы купили земельный участок и построили дом в Алматы, дачу, поддерживали работу издательства. Я вкладывала в недвижимость около десяти лет.Каждое лето стараюсь выезжать летом на отдых, на месяц-полтора. При этом живу не в отеле, а снимаю апартаменты у моря, покупаю продукты на базаре, вливаюсь в местную жизнь.Трачу деньги на обустройство дома, заботу о себе. Часть средств вкладываю в свой сад. Отдельно выделяю бюджет на подарки.Например, помещение, которое можно сдавать в аренду. Поэтому два года назад я приобрела помещение, сделала из него небольшое кафе и сдаю его. А в будущем, возможно, сама буду им заниматься. Тогда оно будет приносить не только материальное вознаграждение, но и моральное удовлетворение.В мире все активно переходит в онлайн. Также я вижу, что развивается небольшой бизнес — например, магазинчики, химчистки у дома. Всегда востребованы направления медицины, образования, строительства.Не люблю находиться дома, мне интересны профессии, где сохраняется достаточная степень свободы. Поэтому меня с детства привлекали туризм, путешествия. Сначала путешествовала сама, а с 1997 года занимаюсь этим профессионально.Создаем собственные авторские путешествия и туры. Предоставляем качественные услуги, поэтому наш круг постоянных клиентов растет.Для меня это результат проделанной работы, от которой получаешь удовольствие. Если ты делаешь ее честно, деньги придут как следствие.Чем больше инвестируешь, тем больше получаешь. Что-то может не сложиться, а какие-то проекты могут выстрелить. Например, часто участвую в блочных программах — когда ты заранее выкупаешь блок мест в самолетах. Эта система стимулирует работу, помогает поддерживать объем туристов, а также дает хороший заработок.Поэтому деньги также нужно инвестировать в совершенно другие проекты. Например, у меня появилась идея открытия фермы, где мы с супругом выращиваем микрозелень. Это тренд, связанный с правильным питанием и здоровым образом жизни.. Также важна хорошая интуиция.Но если играть честно и выбирать надежных партнеров, правильно вкладывать деньги, то можно быть успешным предпринимателем.Чем лучше знаешь свою профессию, тем более хороший ты специалист. Важно быть в своем деле уникальным.Живу в полной гармонии с собой, воспитываю двоих детей, делаю только то, что нравится. Люблю йогу, плавание.Мое хобби переросло в профессию и в бизнес. Я привожу ткани из Италии, и мы шьем из них красивые вещи.Мы расширили сферу услуг. Например, организовали фотозону — в стоимость пошива теперь входит фотосессия для клиента. Также предлагаем прокат вечерних и детских платьев, сотрудничаем со школой моделей, открыли цех по пошиву изделий на продажу.Все, что зарабатываю, вкладываю в бизнес, а также в образование дочери.Мы просто беремся за любую работу и используем все возможности.. За 27 лет испробовали все направления: рестораны, аптеки, салоны красоты, продажа одежды и продуктов. В целом развивали все направления успешно.Также член региональной палаты «Атамекен». Занимаюсь благотворительностью.Понимаем, что помогаем людям, и продвигаем идею оздоровительного туризма. В планах открыть реабилитационный центр.Также деньги открывают для семьи возможность учиться, путешествовать, быть здоровым. Поэтому мы вкладываем средства в личное развитие и развитие бизнеса.