Жансая Абдумалик о том, как быть чемпионкой мира по шахматам и заниматься боксом

О себе и шахматах Родители отдали меня на шахматы, когда мне было шесть лет. Первые два месяца у меня абсолютно ничего не получалось, я проигрывала все партии. Это расстраивало меня, поэтому родители хотели уже прекратить занятия. Они думали, что это не мое. Тогда тренер предложил оставить меня еще на неделю и посмотреть результат. Спустя четыре дня после того разговора я получила свою первую ничью, причем это была партия с самым сильным мальчиком школы. После этого с каждой тренировкой мне становилось все интереснее.

В семь лет я уже выиграла чемпионат Казахстана и прошла отбор на чемпионаты Азии и мира

О принципах



О стиле жизни



Восемь месяцев назад я начала заниматься боксом

О музыке, литературе и социальных сетях



Люблю книги Джека Лондона, любимое произведение — роман «Мартин Иден»

О вдохновении



Мотивация внутри меня

О планах



Папа учил нас вместе со старшим братом, старался донести информацию в упрощенном варианте, разжевывал каждую страницу учебника.А в семь лет уже выиграла чемпионат Казахстана и прошла отбор на чемпионаты Азии и мира. Я влилась в атмосферу и поняла, что хочу заниматься шахматами.Как сделали мои родители. Они направили меня, и теперь это моя профессия.Сейчас уже работают три филиала, обучается более 700 детей. Мне с детства хотелось, чтобы у нас в Казахстане была такая школа, где дети могли бы учиться у хороших специалистов. Чтобы им не приходилось выезжать за рубеж, как это делала я. Практически весь тренерский состав школы состоит из специалистов из-за рубежа и стран СНГ, Грузии, Украины, Беларуси, Армении. В будущем планируем открывать филиалы по всему Казахстану.Развивается усидчивость, умение концентрироваться, способность принимать решения, ставить цели и двигаться к ним.Я следую интуиции, желаниям. Как у любого профессионального спортсмена, у меня есть правило — дисциплина прежде всего.Но когда плаваешь, в голове много мыслей. Мне хотелось найти дело, которое бы отвлекало меня от шахмат. Так восемь месяцев назад я начала заниматься боксом.Но когда занимаюсь боксом, я не успеваю думать о шахматах, потому что нужно фокусироваться на ударах, на оттачивании техники. Это помогает перезагружаться. Плюс в боксе ты выплескиваешь накопленные эмоции, стресс, который остается после турниров.Играю онлайн на шахматных платформах. Это одновременно тренировка и отдых. Можно выбирать разные контроли времени. Недавно стала выставлять такой параметр — одна минута на всю партию. И за эту минуту нужно уложиться и постараться выиграть.Люблю книги Джека Лондона, любимое произведение — роман «Мартин Иден».Хочу сравнить наши шахматные навыки и то, что пишут в книге. Потому что во время игры мы все психологи и следим за языком тела, чтобы определить, в каком состоянии находится соперник, о чем думает, что ему нравится, а что нет.До 18 лет старалась ограничивать себя. Потому что соцсети затягивают, не принося никакой пользы. Считаю, что в 95% случаев — это просто способ убить время. Иногда сижу в Instagram, читаю tatler.ru, но в основном шахматные сайты.На этой платформе около 35 000 000 шахматистов. На сайте можно играть в шахматы онлайн, решать задачи, смотреть видеоуроки. Покупаете подписку, и вам открывается доступ ко всем видео и бесконечным задачам разного уровня. Это удобная платформа и, я считаю, одна из лучших.Не могу сказать, что кто-то меня вдохновляет вставать в шесть утра и идти на пробежку. Когда живешь в таком ритме с детства, привыкаешь, и не всегда есть люди, которые могут тебе помочь. Ты сам должен находить внутренние ресурсы.Чтобы чего-то добиться, надо много работать. Так я находила в себе силы. Поэтому, когда люди говорят, что у них нет мотивации, что их должен кто-то мотивировать, мне это кажется неправильным. В первую очередь, это нужно вам. В жизни есть много всего, что стоит увидеть, купить, столько мест, куда нужно поехать — и на все это нужны ресурсы. Чтобы их получить, нужно много работать и не жалеть себя.Я иду к этой цели с самого детства. И я все ближе к ней. Осталось совсем немного.