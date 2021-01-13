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Казахстанка о переезде в Украину, работе с Иваном Дорном и участии в Burning Man
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Сегодня в 11:58

Казахстанка о переезде в Украину, работе с Иваном Дорном и участии в Burning Man

Тома Рыбка, 31 год, город — Киев, участница группы «Счастливые люди», Dj Toma Rybka, @toma.rybka

Тома Рыбка

О себе и переезде

Я музыкант, родилась в Семипалатинске. После своего DJ set на Burning Man в США поняла, что для казашки, которая живет мечтой, нет ничего невозможного. Я человек мира. Сейчас много времени нахожусь в Киеве, поскольку мы работаем над новым альбомом под кодовым названием «Счастье быть частью», но обычно не проводим в одной стране больше пары месяцев. Слишком много дел на разных континентах. Тем более наш саунд-продюсер Alexey Gorchitza живет в Лос-Анджелесе.

Украина и Казахстан — мои родные страны, как папа и мама. Сложно сказать, кого люблю больше. Я не общаюсь с родителями, росла у дедушки с бабушкой в Киеве. Безграничная любовь бабушки, которая стала для меня лучшей мамой на свете, и дедушки, который заменил папу, стали причиной моего переезда в Украину. Надеюсь, мой пример покажет людям, которым сейчас тяжело, что своим трудом и упорством можно добиться счастливой жизни. Главное, не бояться, не останавливаться и быть благодарным.

О сложностях

Для меня не существует границ между странами. На всей красивой планете Земля я не чувствую себя чужой. Я — часть одного большого общества, которое не делится на страны, расы и другие признаки. У человека с открытым сердцем, работающим над собой, не устающим учиться, не может быть сложностей — сплошные возможности.

Burning Man

Узкий кругозор — проблема многих людей, которая может сильно портить качество жизни и с которой сталкиваешься чаще всего. Кругозор нужно расширять, тогда ваши перспективы улучшаются. Это можно делать любыми способами. Например, я, когда не нахожу ответов на важные вопросы, переслушиваю слова композиций коллектива «Счастливые люди», и все становится ясно.

Меня всегда удивляют люди и плоды их деятельности. И в хорошем, и в плохом смысле. Рядом с Мумбаи есть остров, который совсем недавно был красивейшим местом на планете, а сейчас утопает в пластике. А вот в Неваде, во время Burning Man, каждый человек, наоборот, старается не оставить следов после себя. Мне нравится идея и возможность строить мир, в котором нет места мусору, алчности и безразличию. Мир любви. Такой, как Masterskaya у нас в Киеве. Интересно, что с этим проектом связано много талантливых казахов. Галымжан Молданазар сделал с Ваней Дорном песню, а Айсултан Сеитов снимал для него клипы, и это только малая часть. Я горжусь, что у нас так много классных ребят, которые поддерживают друг друга.

Dj

О развитии и карьере

Я часть семьи «Счастливые люди» объединения Masterskaya. Ваня Дорн когда-то сказал, что наш коллектив занимается творчеством, которое опережает время и предсказывает будущее. Еще в 2018 году мы говорили, что «настал момент завоевывать мир, не выходя из своих квартир», и в прошлом году это стало реальностью для каждого человека. В 2020 году «Счастливые люди» выпустили мини-альбом «Мантра успеха» и видео на композицию «Благая весть!».

Музыка дарит мне возможность путешествовать даже во время локдауна. Когда я была совсем маленькой, дважды убегала из детского сада и стояла под окнами детской музыкальной студии «Квант», и дважды меня забирали воспитатели и директор. Моя бабушка спросила: «Почему ты убегаешь?», а я ответила: «Потому что там звучит Музыка». На следующий день я уже занималась на фортепиано во время тихого часа. Дальше одновременно три инструмента: фортепиано, скрипка, бандура. Затем Киевский национальный университет культуры и искусств по классу вокала.

Счастливые Люди

Я поступила на саунд-продакшн и основы синтеза музыки в одно из самых знаковых мест Киева — ProDj. Учусь работать с новыми программами и инструментами. Оборудовала в студии площадку для стримов, хочу начать делать подкасты, в которых буду показывать миру талантливых ребят. Мечтаю о большом шоу в Казахстане. Мы помним, что завоевывать мир можно и не выходя из квартир.

Как повлиял переезд

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#нашивмире #украина #музыка #ивандорн #burningman
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