YesStyle выходит на рынок Центральной Азии: новые стандарты бьюти

Международная платформа YesStyle выходит на рынок Центральной Азии и делает это не просто как новый игрок, а как компания, готовая переписать правила бьюти-шопинга в регионе. Доступные цены, гарантированно оригинальные товары, крупнейший выбор азиатских трендов и одна из самых выгодных партнерских программ для блогеров — YesStyle открывает доставку в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

Основанная в 2006 году, YesStyle специализируется на онлайн-продаже азиатских бьюти- и fashion-товаров и сотрудничает с сотнями брендов из Южной Кореи, Японии, Гонконга, Тайваня и других стран. В каталоге платформы — косметические средства и аппараты по уходу за кожей и волосами, а также декоративная косметика.







Растущий интерес к K-beauty

Спрос на азиатскую косметику в Центральной Азии уверенно растет: социальные сети и глобальные бьюти-тренды формируют у местных потребителей интерес к инновационным средствам ухода, традиционно ассоциирующимся с южнокорейской и японской индустрией красоты.

«Мы видим значительный потенциал на рынке Центральной Азии. Потребители здесь активно следят за мировыми трендами и проявляют все больший интерес к азиатской косметике и моде. Расширение доставки в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан сделает эти продукты по-настоящему доступными», — говорит Екатерина Петракова, директор по развитию бизнеса YesStyle.

Тысячи товаров в один клик

Через платформу покупатели могут заказывать тысячи товаров: популярные корейские средства по уходу за кожей, японскую декоративную косметику, актуальные fashion-коллекции. Ассортимент регулярно пополняется новинками и сезонными трендами.

Выход на рынок Центральной Азии — элемент масштабной стратегии международной экспансии компании. Материнская структура YesStyle, гонконгская YesAsia Holdings Limited, управляет несколькими e-commerce платформами и сотрудничает с более чем 400 брендами и поставщиками в сфере азиатской красоты.