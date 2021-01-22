От стартапа до IT-гиганта — какой путь прошли крупнейшие технологические компании

Amazon

Amazon — крупнейшая американская компания и торговая площадка в мире.

5 июля 1994 года компанию, как интернет-магазин по продаже книг, основал Джефф Безос. Но позже на платформе начали продавать видео, MP3, аудиокниги, программное обеспечение, видеоигры, электронику, одежду, мебель и ювелирные изделия. В настоящее время сервис Amazon.com охватывает 34 категории товаров, в том числе электронные книги, бытовую электронику, детские игрушки, пищевые продукты, хозяйственные, спортивные товары и многое другое.

История компании.

Apple

Компания Apple — американская корпорация, крупнейший производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, мобильных телефонов и программного обеспечения.

Штаб-квартира находится в Купертино, штат Калифорния. В этом году компании уже 44 года, она по-прежнему остается одной из самых инновационных в мире.

История компании.

Samsung

Samsung Group — южнокорейская группа компаний, основанная в 1938 году. Главный офис компании расположен в Сувоне.

Компании, входящие в Samsung Group, занимаются электроникой и микроэлектроникой, химической промышленностью, строительством, автомобилестроением, тяжелой промышленностью, финансами и кредитами, страхованием. Структура концерна включает полный цикл производства электроники, начиная от добычи ресурсов, их переработки и заканчивая готовыми изделиями.

История компании.

Facebook





Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания, владеющая ею. Основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете — Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом.

Изначально веб-сайт был назван Thefacebook и был предназначен только для студентов Гарвардского университета. Затем регистрацию открыли для других университетов Бостона, а затем и для студентов любых учебных учреждений США. А с 26 сентября 2006 года сайт стал доступен для всех пользователей интернета.

История компании.

Twitter

Твиттер — социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних программ-клиентов для пользователей интернета.

История Twitter началась в 2006 году как один из проектов компании из Сан-Франциско для внутреннего пользования — Odeo. Автор идеи Джек Дорси хотел создать платформу, которая позволила бы обмениваться с друзьями короткими сообщениями.

История компании.

Microsoft









Microsoft Corporation — американская компания, которая занимается разработкой, производством, лицензированием, поддержкой и продажей компьютерного программного обеспечения, бытовой электроники, персональных компьютеров. Была основана 4 апреля 1975 года Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон.

История компании.

Dell Technologies









Американская корпорация Dell — одна из крупнейших компаний в области производства компьютеров. Штаб-квартира находится в Раунд-Роке в штате Техас в США.

Основатель, председатель совета директоров и главный управляющий компании — Майкл Делл. Он начал этот бизнес со стартового капитала всего в 1000 долларов в своей маленькой комнате университетского общежития.

История компании.

IBM









Американская компания IBM — один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.

Компания была основана в 1911 году и изначально называлась CTR — Computing Tabulating Recording. А современное название появилось в 1924 году. Сегодня представляет собой транснациональную корпорацию со штаб-квартирой в Армонке, штат Нью-Йорк.

История компании.

HP Inc.









HP Inc. — крупнейшая технологическая компания в мире, которая предлагает широкий спектр решений для удовлетворения любых потребностей клиентов: персональные компьютеры, системы печати, программное обеспечение, услуги и IT-инфраструктура.

Американская компания HP Inc. образовалась в 2015 году вместе с Hewlett Packard Enterprise в результате раздела Hewlett-Packard, унаследовала производство персональных компьютеров и принтеров. Является правопреемником Hewlett-Packard, поскольку сохранила оригинальный NYSE-тикер HPQ и официальный сайт в домене hp.com, действовавшем до разделения. Производственные мощности компании расположены в США, Сингапуре, Малайзии, Израиле и других странах.

История компании.

Oracle









Американская корпорация Oracle — это второй по величине доходов производитель программного обеспечения, крупнейший производитель программного обеспечения для организаций и крупный поставщик серверного оборудования.

Наиболее известный продукт компании — Oracle Database, который компания выпускает с момента основания. С 2008 года корпорация освоила выпуск интегрированных аппаратно-программных комплексов, а с 2009 года в результате поглощения Sun Microsystems стала производителем серверного оборудования, до этого компания выпускала исключительно программное обеспечение.