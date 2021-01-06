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IT-гиганты. Что мы знаем об Oracle
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Вчера в 20:40

IT-гиганты. Что мы знаем об Oracle

О компании


Американская корпорация Oracle — это второй по величине доходов производитель программного обеспечения, крупнейший производитель программного обеспечения для организаций и крупный поставщик серверного оборудования.


Наиболее известный продукт компании — Oracle Database, который компания выпускает с момента основания. С 2008 года корпорация освоила выпуск интегрированных аппаратно-программных комплексов, а с 2009 года в результате поглощения Sun Microsystems стала производителем серверного оборудования, до этого компания выпускала исключительно программное обеспечение.

Ed Oates Bruce Scott Bob Miner Larry Ellison

Компанию основали Ларри Эллисон, Боб Майнер и Эд Оутс в 1977 году, с начальным капиталом всего лишь 1400 долларов. Изначально компания называлась Software Development Laboratories (SDL), затем Relational Software, Inc. И лишь в 1983 году получила имя Oracle Corporation, в честь своего самого успешного продукта — СУБД Oracle. С момента основания штаб-квартира корпорации была расположена в штате Калифорния, рядом с Сан-Франциско, но в декабре 2020 года Oracle заявила о переезде в Техас.

В марте 1986 года Oracle осуществила первичное размещение в размере около 2,1 миллиона акций на NASDAQ.


Что уникального


Oracle — первая софтверная компания, разработавшая корпоративное программное обеспечение, полностью интегрированное с интернет- и мобильными сетями. Продукты Oracle работают на самых разных аппаратных платформах и операционных системах.

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В сентябре 2016 года Ларри Эллисон объявил о создании в Oracle дата-центров для работы с IaaS второго поколения и заявил, что лидерство компании Amazon на облачном рынке подходит к концу. Цель компании — предложить клиентам Oracle пакет услуг, где будут совмещены IaaS, PaaS и SaaS («ПО как услуга»).

Компания спонсирует стадион «Оракл-арена» в городе Окленд и яхт-клуб BMW Oracle Racing.

В фильме «Железный человек 3» несколько раз фигурирует логотип Oracle, а в фургоне главного героя установлен комплекс Exadata. Также с помощью ее программного обеспечения проводился поиск схожих тепловых сигнатур взрывов, что напрямую повлияло на сюжет.


Источник: wikipedia.org, habr.com

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#технологии #it #oracle #ларриэллисон
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